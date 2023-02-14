9 случаев, когда женщин в фильмах показывают такими, что хочется просто встать и уйти из кинозала

Человек, который посмотрел уже много фильмов, волей-неволей начинает видеть клише. Например, если героиню тошнит, это верный признак того, что она беременна. Также есть успешные образы, которые киноделы эксплуатируют, — тех же красоток на каблуках, лихо раскидывающих врагов. В этой подборке мы посмотрим, какие типичные вещи можно увидеть о женщинах в кино.

Безупречные брови

Даже в мире постапокалипсиса женщины выглядят потрясающе ухоженно. У них выщипанные и накрашенные брови, что особенно странно для «Птичьего короба», ведь там люди постоянно носят повязку на глазах. Героиня «Тихого места» тоже следит за собой. Ее брови безупречны.

Идеальная кожа

Продолжая тему постапокалипсиса: героини подобных фильмов всегда умудряются иметь идеальную кожу. И ладно бы если это фильм про зомби — там люди постоянно совершают вылазки в торговые центры. Но вот в «Водном мире» героиня живет на плоту под палящим солнцем, и сомнительно, что у нее есть запас умывалок, тоников и SPF-кремов.

Экшен-сцены в корсетах

Героини дерутся в корсетах. Анна из «Ван Хельсинга», воительницы Морд-Сит из «Легенде об искателе». Но давайте вспомним, почему в первых «Пиратах Карибского моря» Элизабет упала в обморок. Из-за слишком тесного корсета ей нечем было дышать! А тут надо бегать, прыгать и руками махать. Огромные каблуки, корсет, идеальный макияж и пышные распущенные локоны были у Анны Валериус — подруги Ван Хельсинга по ловле разной нечисти. Это все не мешало ей бегать, сражаться на мечах и при этом обворожительно выглядеть. © Оксана Аршинова / ADME

Моложавые мамы

В триллере «Белая птица в метели» Шейлин Вудли играет дочь, а Ева Грин — ее мать. Разница в возрасте между актрисами 11 лет. Впрочем, в этом примере экранные героини хотя бы кажутся правдоподобными, потому что можно рано родить и выглядеть на 10 лет моложе. Есть примеры с более сильным контрастом.

В китайских сериалах это очень частая история. Мать и сын могут выглядеть так, что визуально их можно принять за пару — вот как в «Неукротимом».

Лишний вес

Героиня Рене Зеллвегер в «Дневнике Бриджит Джонс» комплексует по поводу лишнего веса. Да, актрисе для фильма пришлось набрать более 13 кг. Однако же женщину с такой комплекцией можно назвать обычной. Хотя, по мнению режиссеров, Бриджит — пышечка. В знаменитой сцене, когда Бриджит приходит в костюме зайчика, она выглядит нелепо и за счет того, что чашечки лифа на ней плохо сидят. Если подумать, то узкая одежда меньшего размера сделает толстым любого. Собственно, благодаря этому приему и подчеркивается лишний вес героини — лямки желтого платья просто впиваются в тело.

Парное белье

Если героиня в кино переодевается, то чаще всего на ней оказывается парный комплект. Вот как в фильме «Мистер и миссис Смит». Но давайте подумаем, часто ли в жизни так бывает, чтобы каждый день женщины носили вещи из одного комплекта.

Мытье в душе

Мало того что девушка в душе всегда моет голову (хотя не все делают это каждый день), так еще и косметика на лице волшебным образом остается нетронутой. Чудеса! В «Очень страшном кино — 4» как раз есть такой момент.

Чистая одежда

В некоторых сериалах, как в «Легенде об искателе», одежда у героини остается идеально чистой и не порванной даже после блужданий по лесу. Ее спутников костюмеры одели более практично для путешествий. Справедливости ради надо сказать, что Кэлен по статусу положено носить белый, поэтому она просто обязана была появиться в нем на экране хоть в паре серий. Кэлен в белоснежном платье под кустом спит, и оно сохраняет свою первозданную чистоту, как будто под соседним кустом ночует тетя Ася. © Хозяйка старинных часов / ADME

Расследование без прикрытия