9 вещей в кино, которые раздражают зрителей до дрожи
О кино можно говорить бесконечно, в том числе о его недостатках вроде заезженных клише. Пользователи сети рассказали, какие вещи в фильмах и сериалах просто выводят их из себя.
Злодей непременно хочет уничтожить весь мир
Злодеи в боевиках частенько собираются стереть всех с лица земли. Просто быть очень богатыми и влиятельными их не устраивает. В итоге главный герой спасает все человечество, и зрители уже начинают уставать от этого сюжета.
- Почему именно в боевиках ставки всегда так высоки? Обычно это бывает так: «Нам нужно помешать X разрушить мир». Мир? Разве у злодея не могут быть цели попроще? © Mlion14 / Reddit
- Есть исключения из правил. К примеру, «Человек-паук: Возвращение домой». Здесь злодей хочет украсть инопланетную технологию для получения прибыли. Этот фильм — часть франшизы, в которой мир регулярно находится в опасности. И он получился хорошим. © ilovecfb / Reddit
Слишком быстротечные экшен-сцены
Битвы в фэнтези-фильмах и драки в боевиках были бы гораздо круче, если бы зрители могли их нормально рассмотреть.
- Экшен-сцены становятся настолько быстрыми, что глаз не успевает следить за тем, что же происходит на экране. © unknown author / Reddit
- К счастью, эффект трясущейся камеры уходит из кинематографа. Но вот даже во «Властелине колец» с этим перегнули палку. Режиссеры тогда часто прибегали к такому приему — видимо, желая передать ощущение хаоса, что лично мне кажется бредовым. © Godgivesmea*** / Reddit
Невзрачная главная героиня
Злодейки вроде бы должны вызывать у публики негативные эмоции, но часто зрители болеют вовсе не за главную героиню.
- Бесит, когда злодейку играет классная фигуристая актриса, и с ней обязательно расправляется болтливая и корявая главная героиня. © akadam / ADME
- К слову о красотках-злодейках. Всегда вспоминаю фильм о Белоснежке с Шарлиз Терон в роли злой королевы. © Анна Морозова / ADME
Тихие диалоги
Зрители жалуются на то, что диалоги в фильмах почему-то слишком тихие, а вот экшен-сцены — ужасно громкие.
- В фильмах Нолана ужасный звук. В «Доводе» я едва мог разобрать реплики персонажей. То идут неслышные диалоги, то через 10 секунд раздаются до нелепого громкие звуки погони. Боже, пожалейте мои уши. © Xenfo- / Reddit
Роль не по возрасту
Есть такое понятие, как «игровой возраст». В реалиях кино это означает, что 25-летние актеры могут играть школьников. Но все же нужно знать меру, потому что иногда несоответствие возраста слишком заметно.
- Раздражает, когда берут раскрученных актеров ради хайпа. Ничего плохого не могу сказать об игре Райана Гослинга, но Кен с морщинами... Ненавижу эйджизм, но и вам бы наверняка не понравилась Джульетта в исполнении женщины лет 35. Неужели в Голливуде закончились актеры-мужчины? © Lidiya Ivanova / ADME
Увеличение хронометража
Фильмы стали длиннее, но зрители недовольно отмечают, что раньше всю историю можно было рассказать и за более короткое время.
- Мультфильм «Король Лев» шел 90 минут. Новый «Король Лев» длился 2 часа, но я не заметил чего-то радикально нового. © StevenMadeThis / Reddit
Сотрудницы силовых структур всегда имеют идеальный внешний вид
В кино героини, работающие в полиции, обычно выглядят как с обложки модного журнала даже после суток беготни за преступником по подворотням. У них идеальный макияж, тушь никогда не размазывается и т. д. Между тем даже офисным сотрудницам приходится время от времени поправлять макияж, что уж говорить о тех, кто работает на выезде.
- Меня скорее удивляет, что у них волосы всегда хорошо уложены и макияж, на который надо потратить часа полтора. Зная о том, сколько спят реальные полицейские, я абсолютно не верю, что эти дамы готовы пожертвовать сном ради полноценного марафета. © Lidiya Ivanova / ADME
Неуместные шутки
Шутки уместны не в каждом фильме, и порой сценаристы чересчур увлекаются ими.
- Меня раздражает, когда в фильме слишком много шуток, которые отвлекают от основного сюжета и делают все происходящее чуть менее серьезным. Отчасти эта мода началась с киновселенной Marvel. Но если я хочу комедию, я посмотрю комедию. И я совсем не жду шуток в драме или боевике. © Cmyers1980 / Reddit
- В супергеройских фильмах стало слишком много юмора, причем несмешного. В «Миссии навылет» все драматические моменты просто слили тупыми шутейками. Хотя Харли там красивая. © Lidiya Ivanova / ADME
Неудачливый в личной жизни, зато успешный и богатый главный герой
Главный герой просто обречен на неурядицы в личной жизни. К примеру, у Джеймса Бонда в каждом фильме появляется новая девушка. Куда деваются все старые? А еще он просто ходячая реклама предметов роскоши, чего стоят хотя бы его дорогущие часы. Между тем, казалось бы, агент не должен привлекать к себе внимание подобным образом.
- Как правило, герой просто не может состоять в одних счастливых отношениях от начала и до конца истории. © Булочка с Корицей / ADME
И это еще далеко не полный список вещей, которые бесят зрителей. Сюда же можно добавить прыжок с 5-го этажа без последствий для здоровья или идеальную укладку после часа беготни по лесу. А еще зрительниц раздражает то, как в кино показывают кричащих женщин.