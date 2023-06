9 вещей в кино, которые раздражают зрителей до дрожи

Злодей непременно хочет уничтожить весь мир

Слишком быстротечные экшен-сцены

Невзрачная главная героиня

Тихие диалоги

Роль не по возрасту

Увеличение хронометража

Сотрудницы силовых структур всегда имеют идеальный внешний вид

Неуместные шутки

Неудачливый в личной жизни, зато успешный и богатый главный герой

Фото на превью Midnight in the Switchgrass / EFO Films and co-producers