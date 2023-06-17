9 вещей в кино, которые раздражают зрителей до дрожи

О кино можно говорить бесконечно, в том числе о его недостатках вроде заезженных клише. Пользователи сети рассказали, какие вещи в фильмах и сериалах просто выводят их из себя.

Злодей непременно хочет уничтожить весь мир

Злодеи в боевиках частенько собираются стереть всех с лица земли. Просто быть очень богатыми и влиятельными их не устраивает. В итоге главный герой спасает все человечество, и зрители уже начинают уставать от этого сюжета. Почему именно в боевиках ставки всегда так высоки? Обычно это бывает так: «Нам нужно помешать X разрушить мир». Мир? Разве у злодея не могут быть цели попроще? © Mlion14 / Reddit

© Mlion14 / Reddit Есть исключения из правил. К примеру, «Человек-паук: Возвращение домой». Здесь злодей хочет украсть инопланетную технологию для получения прибыли. Этот фильм — часть франшизы, в которой мир регулярно находится в опасности. И он получился хорошим. © ilovecfb / Reddit

Слишком быстротечные экшен-сцены

Битвы в фэнтези-фильмах и драки в боевиках были бы гораздо круче, если бы зрители могли их нормально рассмотреть. Экшен-сцены становятся настолько быстрыми, что глаз не успевает следить за тем, что же происходит на экране. © unknown author / Reddit

К счастью, эффект трясущейся камеры уходит из кинематографа. Но вот даже во «Властелине колец» с этим перегнули палку. Режиссеры тогда часто прибегали к такому приему — видимо, желая передать ощущение хаоса, что лично мне кажется бредовым. © Godgivesmea*** / Reddit

Невзрачная главная героиня

Злодейки вроде бы должны вызывать у публики негативные эмоции, но часто зрители болеют вовсе не за главную героиню. Бесит, когда злодейку играет классная фигуристая актриса, и с ней обязательно расправляется болтливая и корявая главная героиня. © akadam / ADME

К слову о красотках-злодейках. Всегда вспоминаю фильм о Белоснежке с Шарлиз Терон в роли злой королевы. © Анна Морозова / ADME

Тихие диалоги

Зрители жалуются на то, что диалоги в фильмах почему-то слишком тихие, а вот экшен-сцены — ужасно громкие. В фильмах Нолана ужасный звук. В «Доводе» я едва мог разобрать реплики персонажей. То идут неслышные диалоги, то через 10 секунд раздаются до нелепого громкие звуки погони. Боже, пожалейте мои уши. © Xenfo- / Reddit

Роль не по возрасту

Есть такое понятие, как «игровой возраст». В реалиях кино это означает, что 25-летние актеры могут играть школьников. Но все же нужно знать меру, потому что иногда несоответствие возраста слишком заметно. Раздражает, когда берут раскрученных актеров ради хайпа. Ничего плохого не могу сказать об игре Райана Гослинга, но Кен с морщинами... Ненавижу эйджизм, но и вам бы наверняка не понравилась Джульетта в исполнении женщины лет 35. Неужели в Голливуде закончились актеры-мужчины? © Lidiya Ivanova / ADME

Увеличение хронометража

Фильмы стали длиннее, но зрители недовольно отмечают, что раньше всю историю можно было рассказать и за более короткое время. Мультфильм «Король Лев» шел 90 минут. Новый «Король Лев» длился 2 часа, но я не заметил чего-то радикально нового. © StevenMadeThis / Reddit

Сотрудницы силовых структур всегда имеют идеальный внешний вид

В кино героини, работающие в полиции, обычно выглядят как с обложки модного журнала даже после суток беготни за преступником по подворотням. У них идеальный макияж, тушь никогда не размазывается и т. д. Между тем даже офисным сотрудницам приходится время от времени поправлять макияж, что уж говорить о тех, кто работает на выезде. Меня скорее удивляет, что у них волосы всегда хорошо уложены и макияж, на который надо потратить часа полтора. Зная о том, сколько спят реальные полицейские, я абсолютно не верю, что эти дамы готовы пожертвовать сном ради полноценного марафета. © Lidiya Ivanova / ADME

Неуместные шутки

Шутки уместны не в каждом фильме, и порой сценаристы чересчур увлекаются ими. Меня раздражает, когда в фильме слишком много шуток, которые отвлекают от основного сюжета и делают все происходящее чуть менее серьезным. Отчасти эта мода началась с киновселенной Marvel. Но если я хочу комедию, я посмотрю комедию. И я совсем не жду шуток в драме или боевике. © Cmyers1980 / Reddit

В супергеройских фильмах стало слишком много юмора, причем несмешного. В «Миссии навылет» все драматические моменты просто слили тупыми шутейками. Хотя Харли там красивая. © Lidiya Ivanova / ADME

Неудачливый в личной жизни, зато успешный и богатый главный герой

Главный герой просто обречен на неурядицы в личной жизни. К примеру, у Джеймса Бонда в каждом фильме появляется новая девушка. Куда деваются все старые? А еще он просто ходячая реклама предметов роскоши, чего стоят хотя бы его дорогущие часы. Между тем, казалось бы, агент не должен привлекать к себе внимание подобным образом. Как правило, герой просто не может состоять в одних счастливых отношениях от начала и до конца истории. © Булочка с Корицей / ADME