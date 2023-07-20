9 ярчайших героинь, на которых смотришь и думаешь: «Вот таких персонажей для кино нужно писать!»

Кинематограф полон неоднозначных героинь, которых не так просто назвать «положительными». Одни из них гордые и строптивые, другие взбалмошные и авантюрные, третьи — напористые и немного наглые. Они отличаются от классического образа «хорошей девочки». Однако именно в них наиболее ярко раскрывается широта и привлекательность сильных женщин.