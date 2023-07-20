9 ярчайших героинь, на которых смотришь и думаешь: «Вот таких персонажей для кино нужно писать!»
Кинематограф полон неоднозначных героинь, которых не так просто назвать «положительными». Одни из них гордые и строптивые, другие взбалмошные и авантюрные, третьи — напористые и немного наглые. Они отличаются от классического образа «хорошей девочки». Однако именно в них наиболее ярко раскрывается широта и привлекательность сильных женщин.
1. Раиса Захаровна, «Любовь и голуби»
- Раиса — единственная роль Гурченко, которая мне действительно нравится. По сути, эта бедная женщина куда проще и Нади, и Васи. Ее «образованность» шита не просто белыми нитками, а прямо бечевкой. Одинокая, она пыталась заполнить пустоту своей жизни то эзотерическими бреднями, то собачкой, то Васей. Ей в очередной раз не повезло, пусть сама она отчасти виновата в этом, но все же жаль ее. Она не блещет природным умом, но страстно желает найти счастье. Ищет его в фактах, а не в душе, где его только и можно найти. И ведь несчастлива она и с Васей была. © Фюльгья / КиноПоиск
- Искренне не понимаю, почему никому не жалко Раису Захаровну. Ее последние несколько секунд, после ухода Василия... Эх, как сыграно! Попытка ухватить простое женское счастье опять не удалась, и одинокая женщина остается еще более одинокой, чем была до встречи с Васей. © Vtyutkt / YouTube
2. Сусанна, «Самая обаятельная и привлекательная»
- Сусанна — олицетворение преуспевающей женщины. Она знает себе цену, самодостаточна, научно подкована, владеет новомодной электроникой. Они никогда и ничего ни от кого не ждет и всегда старается добиться желаемого. Для нее цель всегда оправдывает, и средства и ее невозможно за это осуждать. © Nightmare163 / КиноПоиск
- Кого мне поистине жаль, так это Сусанну. Милейшая женщина. Само очарование и шарм, как говорится и умница, и красавица, и отличная хозяйка. До сих пор не понимаю, почему от такого сокровища гулял муж. © Наташка-ромашка / КиноПоиск
3. Маргарита Павловна, «Покровские ворота»
- Маргарита Хоботова, которую блестяще сыграла Инна Ульянова, — баба-огонь. Очень люблю ее персонажа. Ее монологи на удивление ярко и безумно смешно сыграны.
© skins_is_love / КиноПоиск
- Пожалуй, Маргарита Павловна самый запоминающийся для меня персонаж. Эта «женщина весомых достоинств» — по своей сути человек ужасный. Будучи глубоко уверенной в своей правоте, убеждая Хоботова в его никчемности, неспособности любить, считает его «большим ребенком, пытающимся заполнить свой внутренний вакуум искусственным образом». Но, как сказал Костик, так она представляет себе путь к мировой гармонии. © grindhouse / КиноПоиск
4. Мария Коновалова, «Родня»
- Мария Коновалова — простая женщина, которая меньше всего думает о себе. Она полна любви, сострадания к людям. Эта женщина прямолинейна, часто рубит с плеча. Несмотря на это, героиня Нонны Мордюковой — настоящий человек с большой и прекрасной душой, которого хватит на всех. Она согреет своим теплом не только родных, но и незнакомцев. Мария Коновалова готова спасти и принять бывшего мужа, простить все причиненные ей обиды. Она сделает все, чтобы воссоединить семью своей дочери, чтобы ее внучка жила в полной семье. © kati82 / КиноПоиск
- Какой же восторг вызывает Мария: простая и открытая. С первых минут фильма она покоряет твое сердце, и невольно начинаешь задумываться, насколько ты лживый человек, насколько сильно ты притворяешься каждый день. Мария — вишенка на вершине слоеного пирога. © Табуретище / КиноПоиск
5. Людмила Свиридова, «Москва слезам не верит»
- Людмила — настоящая женщина. Отлично сыграно! Очень сочный и запоминающийся образ! Ох, гремучая смесь! Стремления пробивной провинциалки доказать всем, что она может выбиться в люди и стать «не хуже ихних». Оптимистка на все 100%! Не изменяет своим взглядам даже в 40 лет и собирается знакомиться с вдовцами. Ее философия: полюбить — так королеву, проиграть — так миллион! © Sherry2005 / КиноПоиск
- Мне не нравится, что нам пытаются представить Людмилу как законченную вертихвостку. Как по мне, ее борьба за проблемного мужа говорит о невероятном внутреннем стержне.
© tinuviel65 / КиноПоиск
6. Вера Голубева, «Одиноким предоставляется общежитие»
- Наталья Гундарева в роли свахи Веры просто чудо как хороша! Она не красавица, но в ней есть такое невероятное обаяние, что в нее не влюбиться просто невозможно.
© Мятежник / КиноПоиск
- Вера Николаевна проявляет заботу и понимание буквально ко всем: к маленькому малышу Аси, к молодым девушкам и к одинокой Лариске. Она собирательный образ, который лично у меня вызвал глубокое уважение и радость. Я думаю, никто не исполнил бы ее роль лучше, чем это сделала Наталья Гундарева. © akSMiller / КиноПоиск
7. Галина Аркадьевна, «По семейным обстоятельствам»
- Галина Аркадьевна — совсем уникальный персонаж, перешедший на уровень архетипа. С одной стороны, она — символ феминизма. Сделала карьеру, в одиночку подняла дочь. А с другой — она далека от идеала условных 20-х. Она хочет быть желанной и единственной, источником и объектом любви и вдохновения, музой, но всю жизнь вынуждена пахать, проявлять волю и независимость. © smidmi1979 / КиноПоиск
- Галина Польских очень откровенно и от души исполнила свою роль в фильме «По семейным обстоятельствам». Ощущение того, что она играет собственную жизненную драму, не покидает ни на секунду, при каждом ее появлении в кадре. С ее героиней можно и не соглашаться, но упрекнуть ее в криводушии и лицемерии не получится при всем желании. © Миша-35 / КиноПоиск
8. Ольга Рыжова, «Служебный роман»
- Светлане Немоляевой удалось превосходно создать образ Оленьки Рыжовой. Эдакая леди «Прощай, молодость» — все сделано так, что не придраться даже к мелочи, вплоть до «жутких розочек» и синих теней. © Moor4e / КиноПоиск
- Оля Рыжова вызывает самые контрастные эмоции. Сначала ее жалко. Потом она начинает раздражать своей навязчивостью и неумением без чувств, «без сердца» взглянуть на ситуацию. Ее совершенно не красят все эти: «У тебя нет недостатков, ты состоишь из одних достоинств». Не нужна она Самохвалову. Однако в конце концов ее вновь становится жаль. Рыжова просто хотела вновь влюбиться. Вновь испытать молодость души. Трудно за это осуждать человека. © Хорват / КиноПоиск
9. Вера Нефедова, «Вокзал для двоих»
- Официантка Вера, на первый взгляд, жизнерадостная, гордая, неприступная и полная огня женщина средних лет. Но в ее сердце давно поселились тоска и горечь по утраченным надеждам и мечтам. Некоторые считают, что Людмила Марковна переигрывала, мне же ее игра пришлась по душе. Это именно то, что и ожидаешь от ее героини, которую больше не ждет ничего. © Fleur Delicate / КиноПоиск
- Гурченко, как и ее образ, — пример настоящей женщины. Мне нравится, что Вера сильная, закаленная, гордая. А еще у Гурченко очень проникновенный взгляд. Особенно впечатляют ее глаза, когда она слушает Платона и говорит официантке: «Он для меня играет». © Halina_Golden / КиноПоиск
А в этой статье вы можете увидеть, как выглядели бы всеми любимые герои из фильмов нашего детства, если бы их сыграли голливудские актеры.
AdMe/Кино/9 ярчайших героинь, на которых смотришь и думаешь: «Вот таких персонажей для кино нужно писать!»
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