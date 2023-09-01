Адам Сэндлер дарит Дженнифер Энистон цветы на каждый день матери. И мы чуть не разрыдались, узнав причину

Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер дружат уже более 30 лет, вместе прошли путь от никому неизвестных ребят до звезд мировой величины и до сих пор поддерживают друг друга так, что смотришь на это — и на душе теплее. Адам и его жена даже дарят цветы Дженнифер на День матери, хотя актриса не имеет детей. И на это есть очень трогательная причина.

Jordan Strauss / Invision / East News

Это сегодня актеров знают миллионы, а тогда, во время первой встречи, у них не было ни славы, ни намека на работу. Но при этом Адам признается, что уже тогда знал, что будет дружить с Дженнифер и они станут по-настоящему близки. Да и сегодня актер не устает повторять о том, что просто обожает актрису.

«Люблю ее. Она твердая, как скала, смешная и очень крутая» Адам Сэндлер

Invision / Invision / East News , AFP / EAST NEWS

Адам частенько ведет себя с Дженнифер, как заботливый старший брат. Например, его комментарии по поводу всех свиданий актрисы — это неизменное: «Ты что творишь? Ты же не серьезно, да?» А сама Дженнифер, в свою очередь, регулярно подкармливает Адама полезными смузи.

face to face / Reporter / East News

В ноябре 2022 года актриса откровенно рассказала об одном из самых больших испытаний, с которым она столкнулась. О ее попытках забеременеть.

«Я прошла через настоящее безумие. Делала ЭКО, пила китайские чаи, хваталась за что угодно. Но что ж, корабль уплыл» Дженнифер Энистон

И именно в такое время поддержка друзей важна как никогда.

Jordan Strauss / Invision / East News

Адам женат уже 20 лет, и все эти годы они с супругой вместе поддерживают Дженнифер во всех тяжелых ситуациях. Сэндлеры видели, какой сложный путь проходит актриса, и теперь на каждый День матери отправляют Дженнифер цветы. Так актриса чувствует настоящую заботу.

Sebastien Fremont / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Кстати, тепло между Адамом и Дженнифер замечают даже зрители, которые видели их совместные появления на всевозможных ток-шоу. А еще зрители отметили, что отношения актеров — это бесспорное доказательство того, что дружба между мужчинами и женщинами действительно возможна.

Кстати, есть еще немало пар звездных мужчин и женщин, которые просто дружат всем стереотипам назло.