Что надели на свою свадьбу актрисы, которые когда-то сыграли невест на экране
Найти идеальное платье для собственной свадьбы — большая удача и мечта многих женщин. А некоторым актрисам довелось надеть свадебное платье аж несколько раз, не подавая при этом на развод: в фильме и в реальной жизни.
1. Меган Маркл
2. Кейт Уинслет
3. Приянка Чопра
4. Бейонсе
5. Пэрис Хилтон
6. Дженнифер Лопес
© Monster-in-Law / New Line Cinema and co-producers, © Marry Me / Universal Pictures and co-producers, OnTheJLo via Grosby Group / Grosby Group / East News
7. Мэрилин Монро
8. Мэнди Мур
9. Дженнифер Энистон
Какое платье подошло актрисам больше: то, что подобрали костюмеры, или то, что они выбрали сами?
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