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Что надели на свою свадьбу актрисы, которые когда-то сыграли невест на экране

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Найти идеальное платье для собственной свадьбы — большая удача и мечта многих женщин. А некоторым актрисам довелось надеть свадебное платье аж несколько раз, не подавая при этом на развод: в фильме и в реальной жизни.

1. Меган Маркл

2. Кейт Уинслет

3. Приянка Чопра

4. Бейонсе

5. Пэрис Хилтон

6. Дженнифер Лопес

7. Мэрилин Монро

© Gentlemen Prefer Blondes / 20th Century Fox, Screen Prod / Photononstop / East News

8. Мэнди Мур

9. Дженнифер Энистон

© Friends / Warner Bros. Television and co-producer, Axelle / bauergriffinonline.com / East News

Какое платье подошло актрисам больше: то, что подобрали костюмеры, или то, что они выбрали сами?

Фото на превью The Hottie and the Nottie / Paris Hilton Entertainment and co-producers, Sense and Sensibility / Columbia Pictures and co-producers,, PA Images / PA Images / Getty Images
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AdMe/Кино/Что надели на свою свадьбу актрисы, которые когда-то сыграли невест на экране
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