Что надели на свою свадьбу актрисы, которые когда-то сыграли невест на экране

1. Меган Маркл

2. Кейт Уинслет

3. Приянка Чопра



4. Бейонсе

5. Пэрис Хилтон

6. Дженнифер Лопес

7. Мэрилин Монро

8. Мэнди Мур

9. Дженнифер Энистон

,

,

Фото на превью The Hottie and the Nottie / Paris Hilton Entertainment and co-producers