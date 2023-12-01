«Что с ее лицом?» Люди с пеной у рта спорят о том, что сделала с собой Дженнифер Лоуренс

К звездам всегда приковано внимание публики, особенно когда речь идет о таких знаменитостях, как Дженнифер Лоуренс. Недавно актриса появилась на публичном мероприятии, и ее внешность вызвала любопытство и беспокойство как у поклонников, так и у критиков. В интернете развернулась целая дискуссия о том, могла ли звезда «Голодных игр» сделать пластическую операцию. Но объяснение может быть куда проще.

Дженнифер Лоуренс посетила Неделю моды в Париже и удивила всех своим нарядом

Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News , Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Дженнифер Лоуренс произвела незабываемое впечатление на Неделе моды в Париже, поразив всех своим неожиданным, но неоспоримо шикарным образом. Актриса выбрала простой, но яркий наряд, надев белую рубашку на пуговицах в сочетании с элегантно ниспадающей черной юбкой с высокой талией.



В завершение образа актриса уложила блестящие светлые локоны на одну сторону.

Появление Лоуренс на мероприятии породило слухи о пластической операции

Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News , Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News

Появление Лоуренс на мероприятии вызвало вихрь слухов и обсуждений. Социальные медиа-платформы гудели от домыслов и противоположных мнений: одни пользователи спрашивали: «Что с ее лицом?», другие отвечали: «С чего вы взяли, что она сделала пластическую операцию? Она же недавно родила ребенка. Может, на этих фотографиях у нее просто остался отек после родов».



На фоне шквала комментариев ярые поклонники стойко защищали свою любимую актрису, заявляя: «Она выглядит просто восхитительно, какая еще пластическая операция?» Дискуссия в интернете вокруг внешности Дженнифер Лоуренс отражает увлечение стандартами красоты и слухами о пластической хирургии.

Лоуренс и раньше осуждала стандарты красоты

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Дженнифер Лоуренс не раз сталкивалась с комментариями по поводу ее фигуры на протяжении многих лет. Она открыто говорила о том, что ей приходится справляться с теми ожиданиями, которые возлагаются на женщин в индустрии развлечений.



В одном из интервью она поделилась: «Я — женщина, живущая в мире, где все говорят, как они должны выглядеть, что они должны есть и как быстро похудеть. Я была бы очень рада внести хоть малейшую лепту в избавление от этих стандартов, потому что они меня бесят».

Приверженность Лоуренс идее здорового образа жизни выходит за рамки ее собственного опыта. Актриса подчеркнула: «Я никогда не буду морить себя голодом ради роли... Я не хочу, чтобы маленькие девочки говорили: „О, я хочу выглядеть как Китнисс, поэтому я пропущу ужин“». Ее откровенные высказывания служат напоминанием о ее решимости бросить вызов стандартам красоты и способствовать формированию более позитивного восприятия образа тела в индустрии.