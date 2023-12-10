«Чудная тетушка». Как сложилась жизнь актрисы, которая гениально сыграла в «Сиянии», а потом куда-то пропала

Двадцать лет назад Шелли Дюваль была вынуждена покинуть Голливуд и вернуться в свой родной город в Техасе. В 2023 году, возвращаясь на большой экран, 74-летняя актриса рассказала о реальной причине своего ухода. Шелли доказывает, что никогда не поздно осуществить свои мечты.

Семья была важнее карьеры

Звезда «Сияния» рассказала, что причиной ее ухода из актерской профессии стала семья. В 2002 году ей пришлось вернуться в Техас после того, как у ее брата был диагностирован рак позвоночника. По ее словам, это был самый продолжительный перерыв в работе, вызванный очень важными мотивами: возрождением связи с семьей.

В Голливуде она испытывала финансовые трудности

Дюваль, чья актерская карьера началась в 1970 году, стала иконой кино благодаря таким классическим фильмам, как «Энни Холл» Вуди Аллена, «Попай» Роберта Олтмена и «Сияние» Стэнли Кубрика. Несмотря на свой успех, Дюваль призналась, что зарабатывать на жизнь в Голливуде в то время было нелегко. Актриса отметила, что оплата труда была довольно скромной. Существовало предположение, что женщины просто выйдут замуж, и мужья будут их обеспечивать. Однако в реальности так было далеко не у всех.

Долгожданное возвращение актрисы

Но, несмотря на то, что Дюваль долгие годы вела спокойную жизнь вдали от света софитов, она сохранила страсть к актерскому мастерству. И вот теперь она вернулась к актерской деятельности, сыграв роль второго плана в фильме ужасов «Лесные холмы», который вышел на экраны в 2023 году. Режиссер и сценарист фильма рассказал, что связался с Шелли и попросил ее сняться в фильме. Он подчеркнул статус Шелли как голливудской иконы и выразил свое восхищение, ведь актриса смогла продемонстрировать свой неизменный талант.

Страсть Шелли к актерству по-прежнему сильна

В свою очередь, Дюваль очень рада возобновлению своей карьеры после стольких лет. Она открыто призналась, что снова стать актрисой — это огромное удовольствие. В другом интервью Дюваль выразила свою любовь к актерской профессии и сказала, что нужно ценить каждую минуту. Она хочет сниматься в новых проектах и не исключает, что в будущем может получить награду за свою работу. Подающая надежды 74-летняя актриса отметила, что Джессика Тэнди получила «Оскар» в 80 лет, и она верит, что сможет добиться того же.

Не менее интересна и ее личная жизнь

В 1970 году Дюваль вышла замуж за Бернарда Сэмпсона, но через четыре года союз распался. В 70-е годы она считалась невероятно привлекательной и очаровательной девушкой, ее связывали романтические отношения с музыкантом Полом Саймоном и барабанщиком группы The Beatles Ринго Старром. В 1989 году Шелли познакомилась с музыкантом Дэном Аланом Гилроем во время работы над фильмом канала Disney «Рок-сказки Матушки Гусыни». Между ними завязались романтические отношения, которые продолжаются и по сей день.

Актриса — чистая душа

Пара полностью погрузилась в новую жизнь на родине Дюваль, в штате Техас, наслаждаясь простотой и спокойствием их совместного путешествия. Окружающие знают ее как доброго и великодушного человека. Актриса часто общается с местными жителями, наслаждаясь их обществом и вкусной едой.

Все любят Шелли Дюваль

В интервью 2021 года о своей жизни после ухода из Голливуда, Дюваль с юмором рассказывала о вкусных вишневых булочках, которые продают в кафе недалеко от ее дома. Жители района очень любят Дюваль. Они воспринимают ее как чудную тетушку, а не как забытую кинозвезду. Они также заботятся о ней и следят за тем, чтобы у нее все было хорошо.