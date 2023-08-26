Дочь Умы Турман стала ее мини-копией и уже готова заменить маму в качестве музы Тарантино

Недавно стало известно, что Ума Турман и ее дочь Майя Хоук впервые появятся вместе на экране — в триллере «Искусство по понятиям». Новость вызвала бурные обсуждения в сети. А мы решили узнать о молодой актрисе подробнее.

Майя родилась в 1998 году в семье актеров Умы Турман и Итана Хоука. Родители девушки познакомились на съемках фильма «Гаттака» в 1997 году и разошлись, когда девочке было 7 лет.

Кажется, что у Майи не было другого выбора, кроме как стать актрисой. Правда, помешать ее мечте сбыться мог поставленный в детстве диагноз дислексия. Казалось, будто девушка никогда не сможет читать даже небольшие тексты, не то что заучивать наизусть длинные роли. Из-за этого она часто меняла школу, пока наконец не попала в правильную среду. В частной школе Святой Анны Майе помогли раскрыть творческий потенциал и определиться с будущей профессией. Вскоре девушка поступила в знаменитую Джульярдскую школу актерского мастерства, но бросила ее из-за внезапно начавшейся кинокарьеры.

Майя дебютировала на экране в возрасте 19 лет. Начинающей актрисе доверили сыграть одну из главных ролей в британском сериале «Маленькие женщины». И она справилась с ролью на отлично. Неудивительно, что вскоре посыпались новые предложения. В 2018 году на экраны вышел триллер «Женский мир» с ней в главной роли.

А 2019 год стал для актрисы по-настоящему урожайным. Мало того что она присоединилась к актерскому составу успешного сериала, так еще и снялась у самого Тарантино, музой которого долгие годы была ее мама. Хоук сыграла Линду Касабиан в ленте «Однажды... в Голливуде». Роль хоть и была небольшой, но вывела актрису на новый уровень. В одном интервью Майя призналась, что будет рада любым предложениям со стороны Тарантино. Режиссер, в свою очередь, также выразил желание вновь поработать с девушкой. «Я бы хотел взглянуть на персонажей этого фильма через 20 лет. Невеста и Биби будут в бегах, а сама идея снять в этом фильме Уму Турман и ее дочь Майю Хоук кажется мне крайне захватывающей», — ответил Тарантино на вопрос о возможном продолжении франшизы «Убить Билла».

Как ни странно, но родители Майи вовсе не хотели, чтобы она связывала жизнь с кино. Ума не на шутку переживала, что актерская профессия окажется слишком тяжелой для дочери, но не стала противиться ее выбору, когда поняла, насколько серьезно та настроена.

«Это очень трудный путь. Непросто постоянно находиться под прицелом общественности. А Майя такой ранимый человек. Безусловно, любой заботливый родитель будет беспокоиться об этом», — поделилась своими переживаниями Турман. И добавила: «Ее талант настолько очевиден! Она не могла пойти по другому пути».

Julie Edwards / Avalon/Photoshot/East News , Invision/Invision/East News

Со слов же самой Майи, родителям было важно убедиться в том, что у нее имеется крепкий стержень и неподдельная страсть к кино. «Они всегда пытались защитить меня. Не таскали по красным дорожкам и не заставляли сниматься с ними в эпизодических ролях, как это часто бывает», — рассказала девушка.

При этом Майя уверена, что в каком-то смысле поколению ее родителей жилось намного легче, ведь они не беспокоились о будущем планеты и жили настоящим днем. «Так раздражает поколение родителей! Им все давалось легко. Все, что они делали, — это веселились и разъезжали на автомобилях, пожирающих тонны бензина», — в сердцах делилась актриса.

Cannes2014/EAST NEWS , Vianney Le Caer/Invision/East News

А еще Майя без доли кокетства принимает тот факт, что известная фамилия во многом помогла ее карьере: «Я отдаю себе отчет в том, что каждый раз, когда я пробуюсь на ту или иную роль, на конечное решение так или иначе влияет то, из какой я семьи. Со стороны продюсеров очень умно утвердить на роль актрису с громкой фамилией, пусть даже неопытную и не очень популярную. Это лучший пиар для фильма».

В Голливуде не редкость, когда дети знаменитостей продолжают дело своих родителей. Дочь Кейт Уинслет также пошла по стопам знаменитой матери и уже зарекомендовала себя как талантливая актриса.