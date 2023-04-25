Элизабет Бэнкс всю жизнь играет против правил и выигрывает: она победила киноиндустрию, бесплодие и, похоже, старость

Элизабет Бэнкс успела себя попробовать в разных областях искусства: она успешная актриса, продюсер, сценарист и талантливый режиссер. Многие знают ее по фильму «Человек-паук — 3: Враг в отражении» 2007 года, где она появилась в роли Бетти Брант, секретарши босса Питера Паркера. А также по «Голодным играм», где она снялась в роли Эффи Тринкет — сопровождающей трибутов дистрикта 12. И по фильму-перезагрузке легендарного сериала «Ангелы Чарли» 2019 года, в котором Бэнкс не только сыграла харизматичного лидера ангелов, но и выступила в качестве сценариста и режиссера.

Элизабет утверждает, что старость — это не приговор, просто вы начинаете жить немного в другом ритме. В молодости нам многое дается легко, но с возрастом приходится следить за распорядком дня, сна и даже количеством выпитой воды. Актриса считает, что старение — это естественный процесс, просто у всех он происходит по-разному. При этом, если сравнить фотографии Элизабет за разные годы, кажется, что она вообще на стареет, будто время о ней просто забыло.

Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News , Dee Cercone / Everett Collection / EAST NEWS , Richard Shotwell / Invision / East News

По мнению Бэнкс, залог психического здоровья — привычка делать то, что тебе нравится. Это придает ей уверенности в собственных силах. Ее вообще ничто не может остановить. Например, она очень хотела сниматься в фильмах Спилберга, но ей не давали роли, потому что этот режиссер редко снимает женщин в главных ролях. Тогда Элизабет, разочаровавшись в актерстве, сама начала писать сценарии и снимать кино. В этом году Бэнкс явила миру свой новый бесшабашный проект — ленту «Кокаиновый медведь», которая тут же наделала шуму в киноиндустрии.

Chris Pizzello / Invision / East News

Не получила роль — сама сняла фильм, не могла забеременеть — нашла суррогатную мать. Бэнкс всю жизнь играет против правил и выигрывает. Элизабет с мужем Максом Хэнделманом воспитывает двух сыновей, рожденных суррогатной матерью. Элизабет публично выступила, рассказав о своем бесплодии и о тщетных попытках забеременеть. Человеком, подтолкнувшим ее на этот шаг, была ее подруга. Она сказала, что в конечном счете не так важна беременность, как сам ребенок. Если есть желание стать матерью, то нужно его воплотить. И Элизабет отважилась. Рождение детей многое изменило в ее жизни, но она ни разу не пожалела о своем решении.