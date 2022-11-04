Родители этих 20 молодых дарований влюбили в себя весь мир, и дети с честью продолжают актерскую династию

Есть почти вековые звездные династии, например Берримор, Дуглас или Коппола, а есть актеры, которые стартанули первыми и основали такую династию, ведь дети пошли по их стопам. И конечно, умиляет, когда дети похожи на своих звездных актеров-родителей, словно вторая молодость любимого актера, но еще интереснее, когда они не похожи ничем, даже фильмы разных жанров выбирают: папа любит боевики, а дочка стала драматической актрисой. Давайте посмотрим на детей любимых актеров и оценим начало их творческого пути.

Дочь Харрисона Форда

Скажем честно: 32-летняя Джорджия Форд снималась пока немного, но зато какие она выбирает фильмы — короткометражка о любви, школьная драма. А однажды ее коллегой по съемкам стал Джеймс Франко, так что ждем актерского прорыва и крутых актерских дуэтов.

Дочка Умы Турман

Признаемся: мы долго вглядывались в Робин в сериале «Очень странные дела» — ну кого же она нам напоминает? И только обаятельная семейная улыбка подсказала — да это же дочка Умы Турман, музы несравненного Квентина Тарантино. Майя работала моделью для Vogue, выпустила свои синглы, а затем и целый альбом. Еще и сниматься успевает — молодец, что скажешь.

Сын Лиама Нисона

Майклу Нисону 27 лет, и он не раз играл в дуэте с отцом — в фильмах «Снегоуборщик», «Сделано в Италии», а теперь он снимается в фильмах под новой фамилией.

Дочка Сильвестра Сталлоне

Дочка Сильвестра Сталлоне, 24-летняя красотка Систин Роуз, дебютировала в роли Николь в фильме ужасов на выживание «Синяя бездна — 2». После этого был триллер «Полночь на злаковом поле», где коллегами юной актрисы стали Меган Фокс и Брюс Уиллис. А еще девушка с большим успехом работает моделью — появлялась даже на показе Chanel.

Сын Вигго Мортенсена

Генри Мортенсену 34, он актер и режиссер, правда, фильмов за плечами пока не очень много. В качестве режиссера он снял документальный фильм о том, как трудно пробиться в музыкальной индустрии. А еще актер принял участие в нескольких фильмах, последний из которых — ужастик.

Сын Энди Серкиса

Мы знаем Энди как исполнителя несравненного Голлума, а между тем его фильмография просто огромна, более того — Серкис занимает восьмое место среди самых кассовых актеров всех времен. У него подрастает сын по имени Луи, который с ранних лет начал активно сниматься, из последних работ — участие в сериале «Ход королевы». Там ему досталась роль тринадцатилетнего шахматиста-вундеркинда Георгия Гирева.

Дочь Дольфа Лундгрена

Ида Лундгрен уже снялась в трех фильмах, например, в прошлом году она вместе с отцом сыграла в боевике «Падение замка». А в 2023 году на экраны выйдет фильм о ее отце, в котором она также пример участие. Иде 26 лет, и это отличный возраст для старта успешной кинокарьеры, надеемся, она продолжит династию и появится во множестве классных боевиков.

Дочка Халка Хогана

Знаменитый актер и самая известная звезда рестлинга во всем мире Халк Хоган воспитал хрупкую дочку-блондинку Брук Хоган. Которая решила попробовать себя сразу во всем, что по душе, — стала певицей и актрисой. А еще вместе с дочками других известных бойцов сформировала женскую лигу рестлинга под названием «Дочери рестлинга».

Сын Дэвида Теннанта

Дэвид Теннант блестяще сыграл роль десятого воплощения Доктора Кто, а его сын встретился на съемочной площадке «Дома Драконов» с Мэттом Смитом, одиннадцатым Доктором. При этом Тай Теннант сыграл молодого Эйгона Таргариена, а Мэтт Смит — уже Деймона Таргариена. Фанаты в восторге от таких хитросплетений, да и мы тоже.

Дочка Саймона Бейкера

Дочь актера, который играл смышленого сыщика, пошла по папиным стопам и уже обзавелась своей армией фанатов, засветившись в сериалах «Республика Сара» и «Расскажи мне свои секреты». Отец поддержал ее решение стать актрисой: «Я помню, как папа сказал мне: „Если ты счастлива заниматься театром без денег всю оставшуюся жизнь — потому что это то, чем в конечном итоге занимается большинство актеров, — отлично, и мы полностью тебя поддерживаем“».

Дочка Марши Харден

Марша сыграла в ленте «Мгла» по роману Стивена Кинга роль миссис Кармоди, которая устроила бунт в супермаркете. Актриса сделала это так мастерски, что ее монологи пробирают до мурашек, а ее появления на экране — одни из самых страшных моментов в фильме. Ее дочка Юлитта только начинает карьеру, но уже снялась в телесериале «Шучу» с Джимом Керри в главной роли.

Сын Риз Уизерспун

Этим летом 19-летний Дикон Филлипп, сын Риз Уизерспун и Райана Филлиппа, дебютировал в кино, и сразу на Netflix — в комедийно-драматическом сериале «Я никогда не...». Сам начинающий актер признался, что получает удовольствие от жизни: «Это всегда приятно, когда ты получаешь признание за то, что ты делаешь, особенно на творческом уровне».

Дочка Бьорк

© Dancer in the Dark / Angel Films co-producers , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / EastNews co-producers Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / EastNews co-producers

Айседора Бьяркардоттир — ну точно, как мама — любит и кино, и музыку. Недавно она сыграла роль Мелькорки в драме «Варяг», и это было огненно. А еще 20-летняя девушка дебютировала в качестве модели в рекламной кампании известного бренда.

Сын Сьюзан Сарандон

Шикарная Сьюзан Сарандон, обладательница премии «Оскар» и такого количества наград, что перечислять можно долго, вырастила талантливого сына. Майлсу 30, и он сыграл в нескольких телесериалах, фильмах, а главное — в «Секретных материалах», и не абы кого, а Уильяма, сына-подростка Даны Скалли.

Дочь Миллы Йовович

Вы же узнали ее в роли Наташи в фильме «Черная Вдова»? Если нет, то стоит пересмотреть, а может быть, вы, как и мы, не могли отвести от юной красавицы взгляд — до чего же похожа на маму. Эвер всего 15 лет, а она уже начала крутую кинокарьеру, пожелаем ей удачи.

Дочка Мэдхен Амик

Мэдхен играла официантку из «Твин Пикс» по имени Шелли. Ее дочка Мина переехала в Лос-Анджелес, чтобы начать свою актерскую и певческую карьеру. И дело пошло — девушка, похожая на свою мать как две капли воды, покоряет режиссеров и публику. Пожелаем ей удачи, Мине всего 29, и все еще впереди.

Дочка Джуда Лоу

Кавалер Ордена искусств и литературы, знаменитый на весь мир актер воспитал хорошую дочь — она уже радует отца успехами в кино. Стартовала ее карьера с фильма «Я пытался сказать вам», а в этом году вышла биографическая драма с участием молодой Айрис Лоу. В качестве модели Айрис сотрудничает с брендами Burberry, Marc Jacobs, Lacoste, Calvin Klein и Versace, а в прошлом году она стала послом Dior Beauty.

Дочка Тильды Суинтон

Если папа драматург, а мама актриса, сложно будет удержаться от кинокарьеры. Онор Суинтон-Бирн решила так же и начала сниматься. Из последнего — участие в романтической драме «Сувенир: часть 2», причем вместе с выдающейся актрисой — ее мамой.

Дочка Юэна Макгрегора

Вообще у шотландского актера две дочки-актрисы, младшая из которых по имени Эстер сыграла в сериале «Оби-Ван Кеноби». Но мы поговорим о старшей — Кларе. Карьера девушки стартовала успешно, из последнего — роль в культовом сериале «Американская история ужасов».

Дочка Кэрри Фишер

Билли Лурд — единственная дочка «принцессы Леи всех времен». Молодая актриса уже снялась в нескольких проектах, самым успешным из которых стала роль в сериале-антологии «Американская история ужасов». Но настоящий восторг фанатов вызвало появление девушки в роли лейтенанта Конникс в трилогии сиквелов «Звездных войн».

Бонус: Дженнифер Энистон тоже продолжает династию

Семья папы Дженнифер Энистон переехала с Крита и англизировала имена. Так, папа будущей «Рейчел из друзей» был Яннисом Анастассакисом, а стал Джоном Энистоном. Повзрослев, он начал успешную актерскую карьеру, больше всего зрителям запомнилась роль Виктора Кириакиса в дневном драматическом сериале «Дни нашей жизни». Дженнифер уверенно продолжила династию и стала номинантом премий «Эмми» и «Золотой глобус».