Как Эммануэль Беар чуть не загубила карьеру неудачной пластикой и теперь выступает за естественную красоту

Эммануэль Беар — одна из самых желанных актрис французского кино. Широкой публике она знакома по ролям в таких фильмах, как «Миссия невыполнима» и «8 женщин». Но фильмография звезды насчитывает более 68 картин. Однако помимо работы в кинематографе Беар известна своей активной общественной позицией. Хрупкая на экране красавица-блондинка в жизни ярый борец за справедливость. В частности кинозвезда выступает против пластической хирургии, жертвой которой когда-то стала сама.

East News

Эммануэль родилась и выросла в небольшой коммуне на Лазурном берегу, в семье знаменитого французского шансонье сефардского происхождения Ги Беара и модели Женевьевы Галеа. Родители француженки расстались, когда она была совсем маленькой. И девочка росла с четырьмя сводными братьями и двумя сестрами от последующих отношений матери. От родителей будущей кинозвезде досталась гремучая смесь кровей : хорватская, греческая, мальтийская и еврейская. Отсюда и такая выразительная внешность.

Будущая актриса провела детство в деревне, вдали от городской суеты. Бунтарка по натуре, Эммануэль не интересовалась учебой и с юных лет грезила о кинокарьере. Уже в 8 лет девочке посчастливилось появиться на съемочной площадке — она снялась в массовке. Затем был еще один небольшой опыт. Желание укоренилось, когда Беар в 13 лет увидела на экране фильм «Мадо» с Роми Шнайдер. Казалось, что судьба девушки предрешена.

Но в 17 лет Эммануэль неожиданно на четыре года уехала в Монреаль. В Канаде Беар зря времени не теряла и получила степень бакалавра по специальности «французский язык», а еще овладела английским языком, что впоследствии помогло ее международной карьере. Однако любовь к кино оказалась сильнее, и, вернувшись на родину, девушка поступила на курсы актерского мастерства. После завершения учебы в 1983 году она официально дебютировала в большом кино.

Далее было несколько эпизодических ролей. Но настоящий успех и признание пришли после выхода фильма «Манон с источника», в котором актриса делила экран с непревзойденным Ивом Монтаном. За свою роль Беар удостоилась престижной награды «Сезар».

Карьера шла в гору, и актрисе один за другим поступали предложения. Спустя два года Беар составила компанию другому мэтру кинематографа — Пьеру Ришару — в искрометной комедии «Налево от лифта».

В 1992 году вместе со своим первым мужем Даниэлем Отёй она снялась в драме «Ледяное сердце», которая снискала успех как у критиков, так и у зрителей. Затем последовали не менее заметные роли в лентах «Французская женщина» и «Ад». И боевик «Миссия выполнима», закрепивший за Беар статус мировой звезды.

Казалось бы, после стольких удач перед актрисой должны были открыться все двери. Но в 2000-х ее карьера француженки пошла на спад . Многие связывали это с неудачной пластикой. Поговаривали, что Беар больше никогда не сможет играть.

Сама актриса долгое время воздерживалась от каких-либо комментариев. Но в 2012 году она прервала молчание и дала большое интервью газете Le Monde, рассказав о своем печальном опыте пластической хирургии. Беар призналась, что увеличила губы в 27 лет. И хотя многие девушки мечтали о внешности звезды, саму артистку не устраивали форма и объем ее натуральных губ, а также небольшая асимметрия.

LORENVU/SIPA/EAST NEWS

Как это часто бывает, операция прошла неудачно. Сама актриса назвала ее провалом. «Безусловно, я бы не пошла на этот шаг, если бы меня устраивали мои губы. Если кто-то, неважно, мужчина это или женщина, решается поменять что-то в своей внешности, значит, он просто не может ужиться с этим. И это становится невыносимым», — рассказала актриса.

«Я слышала много историй от женщин, жизнь которых изменилась к лучшему благодаря пластике. Это прекрасно. Но есть и другие, и среди них я. Сегодня я могу с уверенностью сказать, что я против косметической хирургии. Это серьезный шаг, последствия которого мы не всегда можем оценить в полной мере. Любое внешнее вмешательство отражается на нашем душевном состоянии. Но я никогда не стану осуждать человека за его выбор. Сегодня меня пугает сама мысль об уколах. Но в то же время я знаю, как тяжело стареть женщинам в нашей профессии. И каждый справляется с этим по-своему. Меня спасает театр. Ведь на сцене внешность уходит на второй план и важнее всего аура».

Niviere David/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

В 2023 году актриса разменяла седьмой десяток, и нужно признать, что она выглядит просто потрясающе. А самое главное, она наконец обрела гармонию с собою.