Ева Лонгория нашла любовь в 40 лет и рассказала, благодаря чему ее третий брак стал счастливым

«Я хочу кричать с самой высокой горы — настолько я счастлива. Ведь я рядом с таким добрым и замечательным человеком, как он» — так актриса Ева Лонгория выразила свои чувства к своему мужу Хосе Антонио Бастону, который на 7 лет старше нее. После двух неудачных браков бывшая «отчаянная домохозяйка» наконец-то нашла родственную душу в лице Хосе, и с каждым годом их любовь становится только сильнее.

Это не была любовь с первого взгляда, но все произошло не менее волшебно

На самом деле для Евы и Хосе это была любовь со второго взгляда. К моменту первого знакомства они оба только что расстались со своими предыдущими партнерами и не были готовы к новым отношениям. Но полгода спустя они встретились вновь и, по словам Евы, все произошло как в романтических комедиях: «Я буквально услышала пение ангелов, его окружал ореол света, и между нами мгновенно пробежала искра».

Ева сразу подумала, что Хосе — самый красивый мужчина, с которым ей приходилось встречаться, и на следующий день они отправились на 4-часовое свидание. Актриса никогда раньше не была в отношениях с мужчиной старше себя, и то, что Хосе оказался состоявшимся человеком взрослее нее, стало для нее приятным дополнением.

Ева никогда не чувствовала себя такой счастливой

Через 2 года после их первого свидания они отправились в романтическое путешествие в Дубай, и там Хосе попросил руки Евы. Предложение стало приятным сюрпризом для актрисы, и позднее в одном интервью она назвала своего нынешнего мужа самым добрым человеком на свете.

Они поженились в саду в окружении только самых близких

Во время церемонии Ева совсем не нервничала. Наоборот, она так много улыбалась и смеялась, что казалось, у нее сердце выпрыгнет из груди. Хосе и здесь проявил свои лучшие качества и каждые полчаса устраивал для своей возлюбленной маленький сюрприз, чтобы сделать вечер незабываемым.

Когда Еву спросили, изменились ли их отношения после свадьбы, она ответила, что даже через 3 года брака они на седьмом небе от счастья. «В душе и сердце мы всегда были женаты, так что наша свадьба стала лишь отличным поводом устроить красивую вечеринку для гостей», — рассказала она.

Лонгория называет мужа своей «лучшей половиной»

«Люди постоянно спрашивают меня: „Тебе нравится быть замужем?“ Но дело не в замужестве, мне нравится быть замужем за ним. Именно благодаря ему все кажется таким особенным», — поделилась своими чувствами Ева в одном интервью. Она также рассказала, что они с Хосе постоянно открывают новые стороны друг в друге. «Иногда мне кажется, что мы вместе уже 40 лет, а иногда — словно мы только-только познакомились», — добавила актриса.

Ева стала мачехой для троих детей Хосе, и это вдохновило ее на рождение своего ребенка

И хотя Лонгория не думала в будущем заводить детей, благодаря детям Хосе она изменила свое решение и в 2018 году впервые стала мамой.

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