Ева Лонгория нашла любовь в 40 лет и рассказала, благодаря чему ее третий брак стал счастливым
«Я хочу кричать с самой высокой горы — настолько я счастлива. Ведь я рядом с таким добрым и замечательным человеком, как он» — так актриса Ева Лонгория выразила свои чувства к своему мужу Хосе Антонио Бастону, который на 7 лет старше нее. После двух неудачных браков бывшая «отчаянная домохозяйка» наконец-то нашла родственную душу в лице Хосе, и с каждым годом их любовь становится только сильнее.
Это не была любовь с первого взгляда, но все произошло не менее волшебно
На самом деле для Евы и Хосе это была любовь со второго взгляда. К моменту первого знакомства они оба только что расстались со своими предыдущими партнерами и не были готовы к новым отношениям. Но полгода спустя они встретились вновь и, по словам Евы, все произошло как в романтических комедиях: «Я буквально услышала пение ангелов, его окружал ореол света, и между нами мгновенно пробежала искра».
Ева сразу подумала, что Хосе — самый красивый мужчина, с которым ей приходилось встречаться, и на следующий день они отправились на 4-часовое свидание. Актриса никогда раньше не была в отношениях с мужчиной старше себя, и то, что Хосе оказался состоявшимся человеком взрослее нее, стало для нее приятным дополнением.
Ева никогда не чувствовала себя такой счастливой
Через 2 года после их первого свидания они отправились в романтическое путешествие в Дубай, и там Хосе попросил руки Евы. Предложение стало приятным сюрпризом для актрисы, и позднее в одном интервью она назвала своего нынешнего мужа самым добрым человеком на свете.
Они поженились в саду в окружении только самых близких
Во время церемонии Ева совсем не нервничала. Наоборот, она так много улыбалась и смеялась, что казалось, у нее сердце выпрыгнет из груди. Хосе и здесь проявил свои лучшие качества и каждые полчаса устраивал для своей возлюбленной маленький сюрприз, чтобы сделать вечер незабываемым.
Когда Еву спросили, изменились ли их отношения после свадьбы, она ответила, что даже через 3 года брака они на седьмом небе от счастья. «В душе и сердце мы всегда были женаты, так что наша свадьба стала лишь отличным поводом устроить красивую вечеринку для гостей», — рассказала она.
Лонгория называет мужа своей «лучшей половиной»
«Люди постоянно спрашивают меня: „Тебе нравится быть замужем?“ Но дело не в замужестве, мне нравится быть замужем за ним. Именно благодаря ему все кажется таким особенным», — поделилась своими чувствами Ева в одном интервью. Она также рассказала, что они с Хосе постоянно открывают новые стороны друг в друге. «Иногда мне кажется, что мы вместе уже 40 лет, а иногда — словно мы только-только познакомились», — добавила актриса.
Ева стала мачехой для троих детей Хосе, и это вдохновило ее на рождение своего ребенка
И хотя Лонгория не думала в будущем заводить детей, благодаря детям Хосе она изменила свое решение и в 2018 году впервые стала мамой.
Они отключают телефоны, чтобы ничто не отвлекало их друг от друга
Каждый вечер Ева и Хосе отключают свои телефоны, ужинают и разговаривают. А так как днем они очень заняты, то им всегда есть чем поделиться друг с другом.
В своем подкасте Connections Ева рассказала, почему их союз с Хосе такой счастливый. Лонгория и Бастон нашли друг друга, когда ей было 40, а ему 47, и, по ее мнению, именно это помогает им ценить их совместную жизнь и наслаждаться каждой минутой, проведенной вместе. «Но я все равно иногда кричу на него из-за зубной щетки», — с улыбкой добавила Ева.