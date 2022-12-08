Фанаты «Друзей» рассказали, кто из главных героев сериала выводил их из себя с пол-оборота

Сериал «Друзья» признан одним из лучших ситкомов за все время, у него была огромная аудитория. Миллионы людей сидели у экранов, наблюдая за жизнью 6 друзей и их приключениями. Вполне естественно, что у зрителей появились свои любимчики среди персонажей. Издание Looper решило выяснить, кого же из главных героев сериала фанаты любят меньше всего.

Чендлер Бинг

В этом рейтинге саркастичный шутник Чендлер Бинг занимает почетное последнее место. Меньше 7 % фанатов шоу назвали его нелюбимым персонажем. Впрочем, это и понятно. Парень с отличным чувством юмора ничего ужасного на экране не делал, если не считать периодически появляющихся плохих привычек. На протяжении всех 10 сезонов он поддерживал друзей, разбавлял серые будни своим искрометным чувством юмора и проявлял себя с самой выгодной стороны: Чендлер — верный и преданный, понимающий и любящий человек.

Джоуи Триббиани

Следом за Чендлером идет его лучший друг Джоуи: чуть меньше 9 % фанатов назвали его своим нелюбимым героем. Вечно безработный актер, может, и не блистал интеллектом, но найти более доброго товарища трудно. Он всегда был готов защищать своих друзей. Мэтт Леблан хорошо поработал, сделав своего персонажа очень живым и настоящим. Чего стоит эпизод, в котором Джоуи стал переживать из-за своего образования и потратил последние деньги на энциклопедию, чтобы поддерживать сложные разговоры с друзьями.

Рэйчел Грин

Красотка Рэйчел занимает в этом рейтинге 4-е место: чуть меньше 14 % фанатов оказались не в восторге от нее. Героиня порой показывала себя капризной и испорченной, Росс даже записал это в список ее недостатков в одной из серий. Но на нее все же можно было положиться. Даже если у девушки не все получалось, она старалась сделать все, что могла. Но это совершенно не касалось уборки и готовки: это Рэйчел сваливала на свою подругу Монику.

Моника Геллер

На 3-м месте этого рейтинга — аккуратистка и перфекционистка Моника. 18 % зрителей признались, что она их порой раздражала. Вполне возможно, что жить с Моникой оказалось бы совсем не просто: есть печенье над раковиной, бояться сдвинуть телефон хоть на сантиметр. Но при всех ее недостатках, у Моники было свое очарование.

Фиби Буффе

Около 26,12 % проголосовали за Фиби, назвав ее своим нелюбимым персонажем сериала. Фибс всегда была немножко со странностями, и порой с ней было очень непросто: она ни за что не подстраивалась под других людей и их ожидания. Но все же певица и массажистка была верным другом, привносившим в общение с друзьями немало неожиданных поворотов. Хотя, чего скрывать, порой Фиби и правда раздражала.

Росс Геллер

Палеонтолог Росс Геллер тоже набрал около 26,12 %, разделив с Фиби 1-е место. Он, конечно же, тоже был по-своему забавен и обаятелен. Но с каждым сезоном у него прибавлялось отрицательных черт: постоянная нерешительность, требовательность к друзьям, эгоизм, постоянная ревность и двойные стандарты, которые разрушили его отношения с Рэйчел. В некоторых эпизодах он продолжал очаровывать зрителей, но все же можно понять, почему именно его так много фанатов назвали самым нелюбимым персонажем сериала.