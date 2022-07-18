История «Больших глаз» — фильма о художнице, которая изо всех сил пыталась доказать, что именно она была автором своих собственных картин

Можете ли вы представить, что потратили годы своей жизни, совершенствуя навыки, чтобы создать что-то уникальное, а потом узнали, что все заслуги достались кому-то другому? Чтобы получить признание за свои творения, художнице Маргарет Кин пришлось судиться со своим бывшим мужем. Ведь все думали, что именно Уолтер Кин является автором картин, а он просто зарабатывал миллионы на продаже творчества своей жены. Мир узнал о ее истории в фильме 2014 года «Большие глаза», который поведал нам правду о крупнейшем мошенничестве в мире искусства.

Мы в ADME были тронуты этой историей и решили поделиться с вами правдой о борьбе художницы, которой и вдохновились создатели фильма.

Начало истории

Пегги Дорис Хокинс (или Маргарет Дорис Хокинс), которая позже станет известна как художница Маргарет Кин, родилась в Теннесси в 1927 году. В 2 года из-за повреждения барабанной перепонки у Маргарет появились проблемы со слухом, поэтому художница уделяла большое внимание глазам, чтобы лучше понимать людей. Маргарет начала рисовать в 10 лет, а в 18 она поступила в школу моды Трафагена в Нью-Йорке, где проучилась 1 год. Вскоре после этого, в 1950-х годах, Маргарет получила работу: она красила детские кроватки и расписывала детскую одежду.

Начало карьеры

В начале карьеры художница любила экспериментировать со стилем, известным как «китч». Для рисования она использовала все, от акриловых до масляных красок. В это время Маргарет развелась со своим первым мужем и переехала в Сан-Франциско, штат Калифорния.

Она поделилась, что ее вдохновляли такие художники, как Винсент ван Гог и Пабло Пикассо. А еще ей нравилось, как Амедео Модильяни рисовал женщин. На его картинах всегда были изображены дети или животные с огромными глазами и печальным выражением лица, которые выделялись на фоне других популярных работ того времени и восхищали коллекционеров произведений искусства.

Брак с Уолтером Кином

Вскоре художница вместе с дочерью переехала в Сан-Франциско. Там она познакомилась с Уолтером Кином, который в 1955 году стал ее вторым мужем. Благодаря ей Уолтер сменил работу и теперь занимался не недвижимостью, а искусством. Однако брак не был столь гармоничным.

Популярность мужа и оглушительный успех

Первоначально картины художницы продавались в комедийном клубе Hungry I. Она подписывала свои работы фамилией Кин. Уолтер был отличным продавцом и вложил значительные средства в продвижение картин, что помогло работам Маргарет завоевать большую известность в художественных кругах, и уже в 1960-х годах они продавались за миллионы долларов.

Работы стали настолько известными, что их прозвали «Глазами Кин». Уолтер рассказывал всем сказки о том, что на их создание его вдохновили дети-сироты, которых он встретил в своих путешествиях. Вскоре предприимчивый Уолтер решил использовать работы Маргарет в дизайне предметов и других изделий в промышленном масштабе, что вызвало негодование публики. Маргарет на тот момент не имела ни малейшего понятия о том, что ее муж присваивал себе все заслуги за ее творения.

Разоблачение обманщика и борьба за признание

Маргарет даже не подозревала, что в глазах общества не была автором своих же картин. Но после посещения клуба, где продавались ее работы, художница наконец узнала, что происходит. Уолтер оправдывался тем, что покупатели не стали бы покупать картины разведенной женщины.

После 10 лет отношений брак распался. Много лет спустя Маргарет переехала на Гавайи и снова вышла замуж. Художница разоблачила ложь Уолтера в интервью на радиошоу в 1970-х годах. В 1980-х Уолтер сделал заявление, утверждая, что его бывшая жена солгала, и тогда она подала на него в суд за клевету.

Маргарет пришлось написать картину в суде, чтобы доказать, что она была автором своих картин

Судебный процесс начался в 1986 году. На одном заседании судья попросил обе стороны нарисовать картину перед всеми присутствующими, чтобы определить истинное авторство работ. Уолтер отказался, ссылаясь на больное плечо, но Маргарет приняла вызов. Менее чем за час она представила всем, кто следил за этим делом, неопровержимое доказательство своего авторства.

Маргарет выиграла судебный процесс и право на компенсацию в размере $ 4 млн. Однако она не смогла получить ни копейки от работ, которые были проданы за время разбирательств, потому что Уолтер потратил все состояние. Он, в свою очередь, продолжал утверждать, что он был истинным автором картин, вплоть до своей смерти в 2000-х годах.

Мир узнал об этой истории благодаря фильму, вышедшему на экраны в 2014 году

Mario Santoro / AdMedia / Sipa USA / East News

В 2014 году режиссер Тим Бертон выпустил фильм «Большие глаза», который поведал миру историю Маргарет и ее борьбы за признание. Актриса Эми Адамс была в роли художницы, а Кристоф Вальц сыграл Уолтера Кина. Кроме того, в постановке фильма были воссозданы многие картины Маргарет. Выход «Больших глаз» привлек больше внимания к творчеству художницы и вызвал новый общественный интерес. Фильм получил 2 номинации на премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA) и еще одну премию «Выбор критиков» в категории «Лучшая песня», а Эми Адамс получила награду за лучшую женскую роль. Когда Маргарет спросили, что она думает о фильме, она ответила, что он очень точно описывает то, что произошло в реальной жизни. Он показался ей замечательным.

Различия между фильмом и реальностью

Фильм «Большие глаза» помог Маргарет Кин получить заслуженное признание. Конечно, как и в любом другом фильме, основанном на реальных событиях, существуют расхождения с оригинальной историей. Например, в фильме Уолтер никогда не пытался писать картины, которые были проданы.

Еще одно изменение, внесенное создателями фильма, заключалось в том, что никто и никогда не посещал особняк пары. Однако в реальной жизни Уолтер привык приглашать к себе домой представителей высшего общества и даже знаменитостей. Но никто из них не мог войти в студию, где Маргарет рисовала около 16 часов в день. Поэтому ее никогда не видели.

Перемены в жизни

Evan Agostini / Invision / AP / East News

В последние годы жизни Маргарет жила в Напе, штат Калифорния, где создавала очаровательные и успешные произведения искусства. Ее работы, получившие еще большую известность после выхода фильма, продаются в галерее Keane Eyes Gallery, основанной в 1992 году в Сан-Франциско. После победы в битве за авторство ее картины становились все более жизнерадостными, на некоторых из них были изображены улыбающиеся дети.