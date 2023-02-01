История королевы бразильских сериалов Глории Пирес, которой скоро 60, а она продолжает активно сниматься и не прячет свою седину

Звезде бразильских теленовелл Глории Пирес подвластны любые роли. В сериале «Секрет тропиканки» она сыграла сразу двух персонажей с разными характерами, вызвав и любовь, и ненависть зрителей. Сегодня актриса продолжает активно сниматься и радовать поклонников. Но мало кто знает, что она начала работать в кино еще в детстве, а ее личная жизнь не менее увлекательна, чем судьба ее героинь.

Ранний дебют

Маленькая Глория в сериале «Каменные джунгли» и ее отец, 1972 год.

Глория родилась 23 августа 1963 года в солнечном Рио-де-Жанейро в семье продюсера Эльзы Пирес и актера Антониу Пиреса. В ее жилах течет кровь коренных бразильцев. В 5 лет девочка дебютировала на телевидении. Малышка должна была появиться лишь в начале теленовеллы, но режиссер предложил ей сыграть второстепенного персонажа. В 1972 году, в возрасте 9 лет, она снялась в теленовелле «Каменные джунгли». Еще Глория играла вместе со своим отцом в комедийном шоу.

«Дни танцев» (1978), «Право любить» (1987) и «Все дозволено» (1988).

В 1977 году девочка решила сделать перерыв в карьере, но когда отец рассказал, что один режиссер ищет актрису на роль в теленовелле «Дни танцев», она согласилась пойти на прослушивание. В итоге не прогадала и получила роль. Сериал имел большой успех, а Глория получила награду «Лучший новичок» от Ассоциации искусствоведов Сан-Паулу. Следующие несколько лет девушка регулярно снималась в кино и в теленовеллах, среди которых были «Живая вода» (1979), «Индия, дочь солнца» (1982), «Право любить» (1987). А ее героиня Мария де Фатима из сериала «Все дозволено» считается одной из самых незабываемых злодеек бразильского кино. За исполнение этой роли 25-летняя актриса даже получила премию от Бразильской академии.

Первый брак

Со своим первым мужем в сериале «Кабокла» 1979 года.

Во время съемок сериала «Кабокла» актриса познакомилась с актером Фабио Жуниором. В том же году они поженились. В 1982 году родилась дочь Клео, однако через год супруги развелись. Став взрослой, Клео вспоминала: «Она была очень молодой матерью-одиночкой, которой приходилось много работать. На ее долю выполи большие страдания».

Всемирная слава

В роли Рут и Ракель в сериале «Секрет тропиканки».

Звездный час Глории настал в 1993 году, когда она начала сниматься в теленовелле «Секрет тропиканки», где ей доверили сразу 2 роли. Это история о сестрах-близнецах с совершенно разными характерами. Искренняя и добрая Рут влюбляется в богатого юношу, а ее меркантильная сестра Ракель хочет заполучить его статус и богатство. За эту киноработу актриса получила премию в номинации «Лучшая женская роль». Спустя 2 года она снялась в киноленте «Четверка», которая была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В сериалах «Жестокий ангел» (1997) и «Нежный яд» (1999).

После выхода сериала «Роковое наследство», где Глория снималась вместе с Антонио Фагундесом, актрису утвердили еще на 2 главные роли. В 1997-м она сыграла Нисси в ремейке знаменитой теленовеллы «Жестокий ангел». Ее героиня была готова на все, чтобы влиться в высшее общество. Она устроилась няней в роскошный особняк и влюбила в себя хозяина дома. В оригинальной ленте эту роль исполнила не менее известная бразильская актриса Сузана Виейра. Через 2 года Пирес вновь сыграла злодейку — в сериале «Нежный яд». Ее героиня Инес — злоумышленница, которая хитростью завоевывает любовь богатого мужчины, а потом исчезает.

Второй брак и дети

С мужем Орландо в молодости.

Успехи в карьере и насыщенный график не помешали актрисе создать новую семью. В 1988 году она встретила музыканта Орландо Морайса, за которого всего через пару месяцев после знакомства вышла замуж. Орландо принял Клео, дочь Глории от первого брака, как родную. «Я думаю, что желание рожать детей появляется, когда вы находите правильного человека. Я долгое время была матерью-одиночкой, а потом вышла замуж за Орландо. У моей дочери появился замечательный любящий отец, и я поняла, что у нас могло бы быть больше детей», — признавалась актриса.

С мужем и детьми.

В 1992 году звезда родила вторую дочь Антонию, а спустя 8 лет на свет появилась младшая дочь Ана. Семья решила переехать на ранчо в бразильский штат Гояс, на родину Орландо. Именно там в 2004 году родился младший ребенок и единственный сын пары Бенто.

Актерские гены

С дочкой Клео. Клео в 2022 году.

Клео пошла по стопам матери и тоже стала актрисой. Дебют девочки состоялся в 1994 году в теленовелле «Воспоминания Марии де Мора»: там Клео сыграла героиню своей мамы в детстве. После выхода сериала девушка решила, что актрисой все же быть не хочет. Клео понимала, что это нелегкий труд, она видела, как мать работает сутками, а СМИ то и дело вторгаются в ее личную жизнь. Тем не менее спустя некоторое время она поборола сомнения и раскрыла свой актерский потенциал, снявшись в таких сериалах, как «Страницы жизни» и «Дороги Индии». Есть в ее копилке и работа в голливудском фильме «Рио, я люблю тебя».

Новые витки карьеры

С Тони Рамосом в фильме «Если бы я был тобой» (2006). В фильме «Лула, сын Бразилии» (2009).

В 2006 году Глория появилась в комедии «Если бы я был тобой», где ее мужа сыграл известный бразильский актер Тони Рамос. Картина имела большой коммерческий успех. Спустя 3 года актрисе вновь улыбнулась удача: ей досталась одна из главных ролей в биографической киноленте «Лула, сын Бразилии». Фильм занял 2-е место после «Аватара» по кассовым сборам за 1-ю неделю проката.

К 40-летию своей карьеры звезда выпустила мемуары. В 2013 году актриса попал в список самых влиятельных людей Бразилии. В то же время Глория продолжала сниматься в кино и теленовеллах. В 2015 году она сыграла выдающегося психиатра в фильме «Низе да Сильвейра: Сеньора образов» и амбициозную богачку Беатрис в сериале «Вавилон».

Разлад в семье и победа любви

С мужем Орландо в 2023 году.

В 2018 году в семействе внезапно случился разлад: Глория и Орландо расстались, чем немало удивили поклонников. Комментариев от пары не поступило. Спустя полтора года супруги воссоединились, преодолев разногласия. В одном из интервью актриса призналась, что они с мужем, как и любая другая пара, совершают ошибки, а брак — это ежедневная работа. «Я женился на ней, чтобы сделать ее счастливой и чтобы она сделала счастливым меня. Мы доверяем друг другу и понимаем, что все могут ошибаться», — солидарен с супругой Орландо. Глория не упускает момента написать мужу что-нибудь приятное на своей странице в соцсети. К примеру, на его день рождения она опубликовала селфи с подписью: «Нам повезло, что рядом с нами такой сострадательный человек с золотым сердцем, любящий отец и муж. Я так многому научилась у тебя».

Когда седина — это здорово

Глория продолжает сниматься в кино, уделяет внимание детям и мужу, а еще ведет свою страницу в соцсети. Там она регулярно публикует фотографии и селфи, делится мыслями и общается с миллионами своих поклонников.

В начале 2023 года.

Сейчас звезда считает, что нечего стыдиться седины. «С такой прической вы еще красивее», — восторгаются ее поклонники. Но так было не всегда: раньше Глория ходила в салоны до трех раз в месяц, чтобы закрашивать седые пряди. «Седина будто дает мне больше возможностей: я стала говорить „нет“, когда считаю нужным, и делать то, что хочу», — говорит она. Кстати, Пирес раскрыла секрет ухода за своими роскошными волосами: она сама делает косметическую маску, в которую добавляет кокосовое мыло.

Новые роли

В фильмах «Бабушка-ниндзя» и «Избавьтесь от этого!».

В 2023 году актриса вернется на экраны: она сыграет в теленовелле «Красная земля» женщину легкого поведения. Авторы проекта собрали целую плеяду бразильских звезд, среди них Сузана Виейра, Тони Рамос, Барбара Рейс. Еще нас ждут 2 новые комедии: «Бабушка-ниндзя», где Пирес снимется вместе со своей старшей дочерью Клео, и «Избавьтесь от этого!» тайваньского режиссера Хсю Чиен Хсина.