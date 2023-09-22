История любви Адриано Челентано и Клаудии Мори, которым пришлось пройти огонь, воду и медные трубы
Пару Адриано Челентано и Клаудиа Мори можно назвать одной из самых крепких в мире кино, ведь они вместе вот уже почти 60 лет. Однако не все знают, что будущая супруга актера далеко не сразу приняла ухаживания певца. А на свадьбе у них и вовсе все пошло наперекосяк.
- Адриано Челентано и Клаудиа Мори познакомились в 1963 году на съемочной площадке фильма «Какой-то странный тип». Ей было 19, она только-только начинала свой путь в большом кино. Ему уже стукнуло 25, на тот момент он записал несколько альбомов, успел победить на нескольких вокальных конкурсах и сняться в ряде картин.
- На момент знакомства с Клаудией Адриано уже был помолвлен с Миленой Канту, которая работала консультантом в магазине парфюмерии. Нельзя сказать, что это была любовь с первого взгляда. Дерзкий нрав Челентано скорее отталкивал Мори, ну а молодой человек настолько разозлился безразличием девушки, что дал себе слово завоевать ее. И начал активно ухаживать за Клаудией.
- На съемочной площадке фильма «Какой-то странный тип» из-за ошибки Клаудии лопнула лампа, несколько осколков попали в лицо Челентано. Девушка чувствовала себя виноватой и пошла извиниться перед молодым актером. Адриано не упустил возможности и тот час пригласил девушку на кофе. Она согласилась, но продолжила держать дистанцию, будучи уверенной в ненадежности и ветрености своего воздыхателя.
- После премьеры фильма дороги молодых людей разошлись, он поехал в турне. Клаудиа по-прежнему считала, что не стоит заводить отношения с Челентано. Но все изменилось, когда певец прислал ей приглашение на свой концерт. Она пошла, а в конце шоу девушку ждал сюрприз — Адриано исполнил романтическую балладу, после чего сообщил публике, что влюблен в присутствующую в зале Мори.
- Можно сказать, что в этот момент и начались отношения, которые довели молодых до ЗАГСа. В 1964 году они поженились. Чтобы избежать излишнего внимания прессы, звезды решили провести тайную церемонию в 3 часа утра. Однако все прошло не так гладко, как планировалось, Клаудии не понравился галстук, который выбрал ее будущий супруг. В архивах даже сохранилось фото, на котором видно, как она неодобрительно смотрит на Адриано. Они даже поссорились из-за этого галстука перед церемонией. Еще невеста была не в восторге от своего платья, которое оказалось слишком коротким. Тем не менее, брак был заключен.
- Через год у них родилась дочь Розита, а спустя некоторое время — еще 2 двое детей. Можно сказать, что в какой-то степени Мори пожертвовала своей карьерой, став женой одного из самых желанных мужчин в мире. Она отодвинула в сторону свои актерские амбиции, стала имиджмейкером и продюсером Челентано.
- Однажды Мори связалась с прессой и сообщила, что ее супруг остановил движение транспорта на одной из улиц. Папарацци тут же приехали на место «происшествия» и увидели танцующего посреди дороги Адриано. Актер заявил, что просто репетировал сцену для фильма, его даже арестовали за эту дерзкую выходку. Нужно ли говорить о том, что премьера той самой картины прошла с большим успехом.
Universal Archive / UIG Art and History / East News
- Однако их семейную жизнь нельзя было назвать безоблачной. В какой-то момент Мори даже прозвали самой ревнивой женщиной Италии, однако ее поступки говорили об обратном. Вокруг ее супруга постоянно были женщины. А однажды у них в спальне вообще спряталась ярая фанатка актера. Клаудиа не закатила скандал, а сказала прессе, что польщена таким вниманием к своему мужу.
Universal Archive / UIG Art and History / East News
- По этой ситуации пресса получила от нее довольно лаконичный, но емкий комментарий: «Случайное предательство не может являться причиной для расставания. Это можно простить. Ведь для мужчины мимолетные отношения похожи на осмотр механиком нового автомобиля». Челентано, который, кстати, спустя много лет подтвердил роман с Мути, публично извинился и вернулся в семью.
- В честь 40-летия супружеской жизни Мори и Челентано созвали гостей и разослали им приглашения. В каждом из них Адриано собственноручно написал: «И сегодня мы все еще любим друг друга».
- Сейчас пара живет на вилле в пригороде Милана и ведет довольно уединенную жизнь. Они избегают вечеринок, предпочитая ухаживать за лошадьми на своей конюшне, играть в теннис и проводить время с детьми и внуком. А недавно Челентано подарил своей возлюбленной фонтан, в центре которого установлена статуя самой Клаудии. Эта композиция красуется в их саду.
EAST NEWS
- Клаудиа и Адриано уже 59 лет в браке. Они не любят внимания журналистов, поэтому предпочитают отмечать памятные даты в кругу семьи. Мори даже не может допустить мысли о том, что ей вдруг придется провести остаток жизни без любимого мужчины. Она рассказывала: «Перед сном я читаю молитву и в ней же говорю, что если кому-то из нас придется отойти в мир иной, то пусть первой буду я. Так как не вынесу жизни без Адриано».
- В последнее время Челентано неоднократно признавался, что на протяжении всей жизни его сердце принадлежало лишь Клаудии. А Мори, в свою очередь, любит говорить, что никогда не встречала такого интересного человека, как ее супруг.
Крепким браком может похвастаться и Том Хэнкс, который женат на Рите Уилсон вот уже 35 лет. Актер уверен, что один из секретов их счастливого брака — это умение ити на уступки даже в принципиальных вопросах.
Фото на превью Il bisbetico domato / Capital Film and co-producers, East News
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