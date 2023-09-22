История любви Адриано Челентано и Клаудии Мори, которым пришлось пройти огонь, воду и медные трубы

Пару Адриано Челентано и Клаудиа Мори можно назвать одной из самых крепких в мире кино, ведь они вместе вот уже почти 60 лет. Однако не все знают, что будущая супруга актера далеко не сразу приняла ухаживания певца. А на свадьбе у них и вовсе все пошло наперекосяк.