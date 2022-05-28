История любви Хелен Миррен, которая была против штампа в паспорте, но согласилась выйти замуж в 52 года

Хелен Миррен — отличная актриса: она с радостью принимает свою внешность и не боится стареть. Кроме того, она доказала, что успех может прийти к творческому человеку в любом возрасте, главное — не сдаваться. Но это не все, ведь она еще и пример женщины, которая никогда не стремилась замуж, однако нашла свою любовь в 40 лет.

Мы в ADME выяснили, почему популярная актриса, всю жизнь выступающая против брака, решилась на свадьбу спустя 11 лет отношений.

Актриса и режиссер («Aдвокат дьявола», «Рэй») познакомились на съемках фильма «Белые ночи» в 1985 году. В то время они уже успели зарекомендовать себя на фабрике звезд. Их первая встреча прошла не слишком удачно: Тейлор заставил Хелен долго ждать начала прослушивая. «Это был странный способ познакомиться с ней. Она прекрасный человек, но в тот момент не сдерживала своего гнева», — вспоминал мужчина.

Хелен Миррен и Тейлор Хэкфорд на съемках фильма «Белые ночи».

Хелен и Тейлор стали встречаться, а затем и жить вместе. Однако о свадьбе речь не заходила целых 11 лет. Популярная актриса никогда не скрывала, что не хотела выходить замуж, хотя ничего не имела против замужества в целом. «Просто это было не мое. Мне потребовалось очень много времени, чтобы понять себя», — поделилась Хелен.

В 1997 году Хелен согласилась принять предложение руки и сердца и выйти замуж за Тейлора. В интервью актриса рассказала, почему вдруг решила выйти замуж в 52 года: «Мы поняли, что всегда будем вместе, и наши семьи этого хотели. Но, по правде говоря, единственной реальной причиной стали экономические соображения». «Я думаю, что жениться в зрелом возрасте это здорово. А вот вступать в брак молодыми — ужасная идея. У многих современных девушек комплекс принцессы: они хотят свадьбу ради того, что надеть красивое платье и быть в центре внимания целые сутки», — говорит она. Но в то же время замечает, что пары слишком легко разрывают отношения. Ведь для того, чтобы жить вместе долго и счастливо, нужно много усилий от обоих партнеров.

Голливудская звезда не раз признавалась, что не хотела иметь собственных детей. «Я никогда не жалела об этом, — говорит Хелен. — Сперва я думала, что стану матерью, но этого так и не произошло, и мне все равно, что думают окружающие. Я всегда была слишком занята своей работой, и материнство никогда не было моим приоритетом».



После встречи со своим будущем мужем Хелен стала другом для двух его сыновей от предыдущих браков. Актриса рассказывала, что больше всего в Тейлоре ей нравилась его полная преданность своим детям.

Хелен с мужем и внучатыми племянниками.

Супруги редко ходят по ресторанам и говорят, что им не нужны романтические свидания. Тем не менее Хелен рассказывала, что каждый раз перед премьерой спектакля муж присылает ей букет желтых роз, чтобы порадовать ее в момент волнения перед выступлением. «Я была бы в полном ужасе, если бы Тейлор подарил мне валентинку, — признается знаменитая актриса. — Даже на день рождения мы забываем дарить подарки. Мы просто стараемся быть внимательными друг к другу каждый день».

Несмотря на почти 40 лет совместной жизни, Тейлор снял Хелен лишь в двух картинах: «Белые ночи» и «Ранчо любви» 2010 года. Но в 2022 году супруги снова будут работать вместе как режиссер и актриса на съемочной площадке фильма о детективах в отставке. Компанию им составят Аль Пачино, Морган Фримен и Дэнни Де Вито.

Кадр из фильма «Ранчо любви».

По словам актрисы, от своего мужа она слышит только похвалу: «Я не хочу никакой критики от Тейлора. И я отвечаю ему взаимностью». Одной из важных составляющих крепких отношений Хелен называет сохранение собственной индивидуальности: «Важно оставаться самой собой, не растворяться в партнере и не подчинять себя другому».

На первом снимке: Тейлор посетил премьеру фильма «РЭД» с участием своей супруги, несмотря на то что она не смогла присутствовать. На втором снимке: Хелен и Тейлор на церемонии открытия ее именной звезды.

«Когда я встретилась с Тейлором, я подумала: „Как же жаль, что мы не познакомились раньше, когда нам было лет по 20“. А он возразил: „Если бы мы стали парой в то время, то сегодня мы бы не были вместе“. И он был абсолютно прав», — рассказала актриса.