История бурного романа Нины Дорошиной и Олега Ефремова, который так и остался неоконченным

Когда-то Нина Дорошина и Олег Ефремов были безумно влюблены в друг друга, но их роман потерпел крах. Во многом это было связано с чрезвычайной любвеобильностью актера. Дорошина знала об этом изъяне возлюбленного, но все же надеялась на лучшее. Однако их любовная история так и не получила своего логичного продолжения.

Первая встреча Ефремова и Дорошиной

Нина Дорошина и Олег Ефремов познакомились в 1955 году на съемках «Первого эшелона». Ему было 28 лет, а ей — 21. Молодой человек произвел настолько сильное впечатление на актрису, что она решила расстаться со своим возлюбленным Владимиром Земляникиным. Роман Нины и Олега развивался довольно стремительно, но в то время Ефремов был не одинок, он жил с Ириной Мазурук, которая в 1957 году родила дочь Анастасию. Прознав о романе Олега с Ниной, Ирина впала в глубокое отчаяние. Уже позднее дочь Ефремова Анастасия рассказывала: «Однажды „добрые люди“ донесли, что у папы роман с Дорошиной. Мама бежит в театр. Навстречу Нина: „Привет, Ирина!“ Мама поморщилась: „Знаешь что... Ты бы со мной не здоровалась, а?“ Нина как ни в чем не бывало соглашается: „Хорошо!“ И по тому, как она это сказала, маме стало ясно, что Дорошина в полном порядке (в то время она была изумительно хороша!), а вот с ней самой что-то не так».

Вынужденное замужество с Олегом Далем и конфуз на свадьбе

Они то встречались, то расставались. В итоге Ефремов женился на Алле Покровской. Утешить девушку вызвался Олег Даль, который был младше нее на 7 лет. Он прекрасно знал, что чувства Нины к Ефремову не угасли, но красиво ухаживал и надеялся, что его возлюбленная проявит к нему хоть какое-то внимание. В 1963 году они поженились, а на самой свадьбе произошел конфуз. В самый разгар торжества Ефремов посадил Нину к себе на колени и на весь зал сказал: «А любишь ты лапуля все-таки меня!» Жениху ничего не оставалось как в ярости покинуть место празднования и пропасть на несколько дней.

Однажды и вовсе Ефремов пришел к ним домой (а жили молодожены в скромной комнатушке) и напросился поспать у них на раскладушке. В общем, спустя 2 недели после свадьбы супруги приняли решение о разводе. Друг Ефремова Николай Якушин признавался, что актер сделал все, чтобы расстроить брак возлюбленной с Далем, Якушин продолжил: «Он мне говорил, что с Дорошиной чувствует себя будто в теплых домашних тапочках. Это мечта о тихой семейной жизни, к которой он сам по себе просто не был приспособлен».

Клин клином не вышибают

Несмотря на все это, Даль и Дорошина сумели сохранить дружеские отношения. Подруга актера рассказывала, что видела его в последний раз 24 января 1981 года. Тогда, стоя на балконе, выходившем на Ваганьковское кладбище, он ей сказал: «Ты знаешь, я хочу, чтобы Нинка мне глаза закрыла». Вот и все. Но Нина никогда не была на кладбище у Олега Даля и не пошла на проводы. Для нее почему-то это было табу«, — поделилась подруга. Спустя месяц после этого разговора Даля не стало. Актриса признавалась, что выйти замуж за Даля было большой ошибкой. Она чувствовала, что обидела человека, который искренне ее любил, но в тот момент ничего не могла поделать. Нина Михайловна рассказывала: «Ошибкой было не то, что я потом вернулась к Ефремову. А то, что я пыталась клин клином вышибить и пошла на этот брак с Далем. Никогда не пытайтесь вышибить клин клином». Роман Дорошиной с Ефремовым вспыхнул с новой силой. Тем временем Олег Николаевич был все так же в браке с Аллой Покровской. Она знала об увлечениях супруга, но ничего не предпринимала. Покровской надоело терпеть любовные похождения мужа, и она приняла решение о разводе. Они разошлись спустя 8 лет брака.

«Какая из Нинки жена?»

После развода Ефремов не стремился взять жены Дорошину. Друзья спрашивали, почему он не женится на Нине, ведь всегда возвращается к ней. Актер отвечал: «Какая из Нинки жена? Она же будет кокетничать со всеми подряд!» Дорошина даже ожидала ребенка от Ефремова, но, поняв, что Олег никогда не женится на ней, избавилась от чада. Хотя родители отговаривали ее от этого шага, обещали помочь, но актриса была непреклонна. Вскоре на кинематографическом небосклоне зажглась яркая звезда Анастасии Вертинской. Любвеобильный Ефремов сразу же без памяти влюбился в девушку. Дорошина вспоминала: «Я порвала с ним только тогда, когда он увлекся Анастасией Вертинской. Он влюбился в нее очень сильно, и этого я уже выдержать не могла. И тут как раз за мной стал очень красиво ухаживать осветитель из нашего театра, и я вышла за него замуж».

Тихая гавань со вторым мужем длиной 20 лет

Дорошина закрутила мимолетный роман со сценаристом Александром Володиным. Потом в «Современнике» встретила осветителя Владимира Ишкова. У них завязались отношения. В итоге они поженились и прожили вместе 20 лет, вплоть до кончины Владимира. Актриса принципиально не стала заводить детей, ибо хотела полностью посвятить себя театру. Впрочем, можно сказать, что у нее все же были дети. Ими стали студенты Щукинского училища, где Нина Михайловна преподавала более 30 лет. Актриса Елена Скороходова как-то поделилась таким фактом: «20 лет счастливой жизни с Владимиром в трехчасовом повествовании Дорошиной оказались лаконично вложены в одну фразу: „Это был очень хороший человек!“ А все остальное время, как приключенческий роман, она рассказывала историю своих любовных перипетий с двумя Олегами».

После расставания их чувства были все так же сильны

Близкая подруга Нины Михайловны и по совместительству дочь Ефремова, Анастасия, признавалась, что у ее отца всегда были чувства к Дорошиной: «Он не говорил: «Я любил только Нину — он был широко любвеобилен. Но он признавался — я всегда любил Нину». Также она рассказывала, что история любви Ефремова и Дорошиной длилась всю жизнь, Анастасия дополнила: «Но она <Нина Дорошина> ни разу не задала ему неправильных вопросов. Не спрашивала: „Когда же ты женишься на мне, Олег?“ У него-то была я, был сын Миша, а у нее ничего». Чувства Дорошиной к Ефремову были так сильны, что когда муж предложил ей снять портрет актера со стены, она жутко разозлилась и сказала: «Вот ты отсюда и уйдешь. А Ефремов висел и будет висеть!» Этот портрет красовался над кроватью актрисы вплоть до ее последних дней.

Потеря любимых людей и раскаяние

В 2000 году Олега Николаевича не стало. Незадолго до кончины он попросил пригласить к себе Дорошину, однако та была на гастролях и не смогла приехать. Подруга актрисы сохранила ее письмо, в котором Нина Михайловна писала следующее: «Я и не представляла, какое будет мое состояние, когда не станет этого человека. <...> До сих пор я, как во сне, во мне <...> затормозилось восприятие окружающего. Как будто из меня вынули все. В последнее время я с ним часто общалась по телефону. Он все звал меня к себе, жил совсем один в квартире. Домработница и секретарь обслуживали его». Дочь Ефремова говорила, что о своих многочисленных женщинах ее отец говорил по-разному, но незадолго до кончины признался, что очень любил Нину. В 2004 году скончался муж актрисы Владимир Ишков. Она очень тяжело переживала уход любимого человека. После похорон попала в больницу с инфарктом. Ей провели операцию, которая впоследствии сказалась на ее здоровье, ведь сердце актрисы в любой момент могло дать сбой. Нина Дорошина пережила супруга на 14 лет. В конце жизни она признавалась: «Сейчас, когда давным-давно нет уже ни Олега Николаевича, ни Даля, я думаю: почему мы так мучили друг друга? Зачем все это было нужно? Почему мне так хотелось, чтобы Олег на мне женился? Почему мне было не родить ребенка от любимого человека? Просто радоваться тому, что у меня есть сейчас, и быть счастливой. А в результате, когда тебе уже за 80, лежишь одна в квартире и понимаешь, как была счастлива тогда. Но не умела этого ценить».