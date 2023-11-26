История Мишель Пфайффер, которая построила сногсшибательную карьеру, а после 30 поняла, что отчаянно хочет детей

Голливудская звезда в молодости работала кассиром в супермаркете и не считала себя красивой. Но после выхода фильмов «Иствикские ведьмы» и «Опасные связи» к ней пришла настоящая слава. А вот личная жизнь Мишель долго не складывалась. Свою любовь она встретила в 34 года, когда уже почти отчаялась. Мы решили окунуться в биографию актрисы, которой в 2023 году исполнилось 65.