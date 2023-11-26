История Мишель Пфайффер, которая построила сногсшибательную карьеру, а после 30 поняла, что отчаянно хочет детей
Голливудская звезда в молодости работала кассиром в супермаркете и не считала себя красивой. Но после выхода фильмов «Иствикские ведьмы» и «Опасные связи» к ней пришла настоящая слава. А вот личная жизнь Мишель долго не складывалась. Свою любовь она встретила в 34 года, когда уже почти отчаялась. Мы решили окунуться в биографию актрисы, которой в 2023 году исполнилось 65.
Мишель в 1982 и в 2023 году.
- Мишель Мари Пфайффер родилась 29 апреля 1958 года недалеко от Лос-Анджелеса. В семье было четверо детей. Мама будущей звезды была домохозяйкой, а отец — подрядчиком по установке кондиционеров.
- Иногда будущая актриса прогуливала уроки, чтобы тусоваться с серфингистами и спасателями на пляже.
- Мишель работала с 14 лет. Она признается, что во многом брала пример с отца, который говорил ей: «Что бы ты ни делала, делай это как можно лучше». Кроме того, девочка чистила холодильники, которые ее папа чинил для перепродажи. При этом отец никогда не был доволен результатом ее работы.
- А мама девочки часто повторяла: «Чем бы ты ни занималась, прежде чем выйти замуж, сначала построй карьеру». Актриса считает, что это был лучший совет, который она ей когда-либо давала. «Ведь так много женщин не могут выйти из токсичных отношений, потому что у них нет средств для существования», — говорит актриса.
Маленькая Мишель с матерью.
- В школе девочка посещала уроки театрального искусства. Учительница лестно отзывалась о ее таланте, подчеркивая, что ученица должна серьезно отнестись к актерскому мастерству.
- А сама Мишель не думала, что станет когда-нибудь актрисой. После окончания школы она работала кассиром в супермаркете и параллельно училась в колледже на судебную стенографистку.
- По словам звезды, своей актерской карьерой она обязана покупателю, который жаловался по поводу цен на дыни. В тот момент 18-летняя девушка-кассир впервые задумалась о том, чем она на самом деле хочет заниматься в жизни.
- В 1978 году по совету друга она приняла участие в конкурсе красоты и... победила. Судьей оказался агент по поиску талантов. Это помогло ей получить первые роли в кино и на телевидении.
- Отец Мишель был против того, чтобы дочь стала актрисой. Он переживал за нее и даже сказал однажды: «Ты закончишь жизнь замученной домохозяйкой с кучей детишек». Позже он жалел о своем скептицизме.
Мишель с отцом.
- На экране Пфайффер дебютировала в 1978 году, снявшись в сериале «Остров фантазий». Затем приняла участие в сериале «Дельта Хаус». А свою первую главную роль Мишель сыграла в фильме «Бриолин-2» (1982). И хотя картина провалилась в прокате, критики отметили легкость игры актрисы.
- В 1983 году вышла драма «Лицо со шрамом», в которой она сыграла Эльвиру Хэнкок, жену героя Аль Пачино. На протяжении съемок молодая актриса боялась, что ее уволят, и каждую ночь плакала в подушку. Но страхи не оправдались. Картина стала культовой, а критики хвалили игру Мишель и предрекали скорую славу.
В сериале «Дельта Хаус» и в фильме «Лицо со шрамом».
- С середины 80-х годов роли посыпались на юную актрису как из рога изобилия. В 1987 году Мишель впервые снялась в фильме, который имел большой кассовый успех. То была экранизация романа Джона Апдайка «Иствикские ведьмы». Ее коллегами стали настоящие звезды: Джек Николсон, Шер, Сьюзан Сарандон.
- Поначалу Мишель не была слишком придирчива к выбору ролей. Первым делом ей нужны были деньги, чтобы платить за аренду квартиры. Но как только у нее появилась такая возможность, она стала искать необычные амплуа. Например, в картине «Замужем за мафией» она сыграла брюнетку Анжелу, вдову гангстера.
- Именно благодаря этой роли ее заметил режиссер Мартин Скорсезе. Он пригласил актрису сняться в его фильме «Эпоха невинности». «Помню, как он сказал, когда увидел меня: „Я думал, ты брюнетка из Нью-Джерси“. Это был, наверное, один из самых больших комплиментов, которые мне когда-либо делали», — вспоминала Мишель.
В фильмах «Иствикские ведьмы» и «Замужем за мафией».
- А в 1988 году она сыграла в фильме «Опасные связи» с Гленн Клоуз и Джоном Малковичем и получила свою первую номинацию на «Оскар».
- Спустя 2 года на съемочной площадке драмы «Фрэнки и Джонни» Мишель снова работала с Аль Пачино. Звезде досталась роль официантки, которая принесла ей номинацию на премию «Золотой глобус».
В картине «Опасные связи».
- Звездный час в карьере Мишель Пфайффер пробил в 1992 году, когда она сыграла Женщину-кошку в супергеройском фильме Тима Бертона «Бэтмен возвращается». Специально для съемок актриса обучалась боевым искусствам.
- Как оказалась, звезда с детства обожала этого персонажа, а роль получила случайно. Изначально Женщину-кошку должна была сыграть Аннетт Бенинг. Но актриса забеременела, и выбор пал на Мишель.
- Знаменитость говорила, что ненавидела черный обтягивающий костюм своей героини. Однако потом призналась, что была бы не прочь сохранить его на память.
- В 80–90-х годах ее считали одной из самых успешных и высокооплачиваемых актрис в мире.
В фильме «Бэтмен возвращается».
- Своего первого мужа, актера Питера Хортона, Мишель встретила на уроках актерского мастерства. Они поженились в 1981 году, когда девушке было 22 года. Брак продлился 7 лет и оказался неудачным. «Я думаю, что мы с мужем были слишком молоды и с возрастом наши потребности изменились. При этом мы никогда не переставали заботиться друг о друге», — вспоминала она.
- Некоторое время актрису связывали романтические отношения с коллегами: Вэлом Килмером, Джоном Малковичем, Майклом Китоном и Фишером Стивенсом.
С первым мужем Питером Хортоном.
- В 34 года актриса решила, что хочет стать матерью. В тот момент Мишель подумала, что из-за ее отчаянного желания родить рушатся отношения с мужчинами. А потом она сказала сама себе: «Мне же не обязательно иметь мужчину, чтобы стать мамой». В итоге она начала процесс удочерения девочки по имени Клаудия Роуз.
- В это же время лучшая подруга предложила Мишель сходить на свидание вслепую с одним хорошим парнем, и та согласилась. Так она познакомилась со своим вторым мужем — сценаристом и продюсером Дэвидом Келли. «Я никогда не встречала человека, который был бы более честным, чем мой муж. Я люблю его юмор и интеллект», — признается она.
С мужем Дэвидом Келли.
- Дэвид тоже удочерил Клаудию, а в конце 1993 года состоялась их с Мишель свадьба. Уже в следующем году актриса родила мальчика, которого назвали Джоном.
- «Мы оба были зрелыми людьми и оба были готовы создать семью. В конце концов мы стали родителями почти сразу же, как стали парой», — говорила Мишель.
- Дочь Мишель изучала литературу и получила степень бакалавра Принстонского университета в 2015 году, а в 2021-м окончила еще и Колумбийский университет. Сейчас она работает там преподавателем. А вот о сыне звезды мало что известно.
С дочерью Клаудией.
- В 1990 году звезда основала собственную продюсерскую компанию Via Rosa Productions. В это же время гонорары актрисы достигли $ 1 млн за фильм.
- Одним из успешных проектов, который продюсировала ее компания, стала драма «Опасные умы» 1995 года. Сама Мишель сыграла в нем учительницу в школе для трудных подростков. А потом снялась в клипе «Gangsta’s Paradise» рэпера Coolio — эта песня стала саундтреком к фильму.
- Один за другим на экраны выходили новые картины с участием актрисы. Но в 1999 году Мишель решила распустить свою продюсерскую компанию, чтобы больше времени проводить с детьми. К счастью, от самих съемок в кино она отказываться не стала.
- В 2001 году она сыграла роль преуспевающего адвоката в драме «Я — Сэм» с Шоном Пенном и маленькой Дакотой Фэннинг. Кстати, Мишель подарила девочке набор кукол Барби и играла с ней в перерывах между съемками.
В фильмах «Опасные умы» и «Я — Сэм».
- После работы над озвучиванием мультфильма «Синдбад: Легенда семи морей», которое далось актрисе очень нелегко, она впервые решила сделать перерыв в карьере.
- По ее словам, в то время главным приоритетом для нее стала семья. «Я никогда не делала сознательного решения прекратить работу. Но чем старше становились мои дети, тем труднее мне было», — признавалась актриса.
- В 2007 она вернулась к работе, сыграв злую ведьму в сказочном фильме «Звездная пыль». Красавица-актриса предстала перед зрителями в устрашающем старческом гриме.
В фильме «Звездная пыль».
- В 2012 году Мишель снова удалось поработать с Тимом Бертоном. Она сыграла роль главы семейства в фильме «Мрачные тени». Вместе с ней на площадке работали Джонни Депп, Ева Грин и Хелена Бонем Картер.
- А дальше был очередной перерыв, во время которого семья Мишель переехала в другой город. Но вскоре звезда порадовала поклонников, снявшись в фильме ужасов «Мать!» Даррена Аронофски. Некоторые критики сочли ее игру в этой картине достойной «Оскара».
- Затем Мишель исполнила роль светской львицы в одноименной экранизации романа Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». И даже исполнила песню «Never Forget», которая стала саундтреком к фильму.
В фильме «Мрачные тени».
- В 2018 году актриса вновь сыграла в кино про супергероев — ей досталась роль Джанет ван Дайн в фильме «Человек-муравей и Оса». Партнером Мишель по картине стал Пол Радд, с которым она уже играла вместе в комедии «Я никогда не буду твоей». Кстати, в 2023 году вышел еще один фильм из этой серии — «Человек-муравей и Оса: Квантомания».
- Спустя год актриса появилась еще в одном сиквеле популярного фильма — «Малефисента: Хозяйка зла». В нем она сыграла злую королеву Ингрит.
- А один из последних сериалов, в котором Мишель исполнила главную роль — «Первая леди», — вышел на экраны в 2022 году.
В картине «Малефисента: Хозяйка зла», в сериале «Первая леди» и в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания».
- Мишель не имеет профессионального актерского образования и признается, что порой чувствует себя обманщицей. Еще актриса предпочитает драматические роли комедийным, потому что считает последние наиболее сложными в исполнении.
- Актриса не раз вдохновляла популярных музыкантов. Например, ее имя упоминается в хите Бруно Марса «Uptown Funk».
- В 2005 году Мишель выступала лицом весенней коллекции Giorgio Armani.
- Долгое время звезда придерживалась веганской диеты. В одном из интервью она даже отметила, что правильное питание помогает ей поддерживать здоровье кожи. Сейчас в рацион Мишель входит большое количество зерновых, бобовых и молочных продуктов. А самой своей любимой кухней она считает мексиканскую.
- Звезда выпустила собственную коллекцию ароматов под названием «Генри Роуз». Кстати, сама актриса редко, но все же участвует в рекламных кампаниях духов в качестве модели.
Мишель в 2011 году.
- Пфайффер считает, что большинству женщин трудно принять тот факт, что они стареют. Особенно знаменитостям, которые всегда находятся в центре внимания. При этом актриса заявляет, что она лично не против качественных пластических операций. «Теперь я больше забочусь о своем здоровье, чем раньше», — говорит она.
- В это сложно поверить, но в юности звезда, которую называют одной из самых красивых актрис в мире, не считала себя красавицей. Более того, Мишель сравнивала себя с уткой. А с учетом того, что в начале карьеры ей часто давали роли из-за ее миловидной внешности, она даже сомневалась в своем таланте.
- На вопрос о секрете ее успеха Мишель отвечает: «Не знаю, наивность это или просто самолюбование, но когда я берусь за роль, я уверена, что все смогу. И когда я понимаю, во что ввязалась, мне только и остается, что не опозориться».
Актриса в 2023 году.
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