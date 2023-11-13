История Николая Рыбникова, который 8 лет добивался женщины и не отступил даже тогда, когда она забеременела от другого

В харизматичного актера Николая Рыбникова влюблялись многие женщины, но он всю жизнь боготворил одну. И пока его герои, например, Пашка из «Девушки без адреса», Саша Савченко из «Весны на Заречной улице» или Илья из «Девчат», заставляли трепетать сердца зрительниц, сам артист не видел никого, кроме Аллы Ларионовой. Мы решили поведать непростую историю культовой кинозвезды ушедшей эпохи.

Николай Рыбников родился в 1930 году в Борисоглебске Воронежской области. Папа будущего актера работал слесарем на заводе, а мама была домохозяйкой. Родители хотели, чтобы сын выбрал надежную профессию, и отправили мальчика в школу, в которой готовили железнодорожников. Уже в эти годы Коля был неравнодушен к театру — принимал активное участие в школьной самодеятельности и даже входил во вспомогательную труппу местного драмтеатра. С 11 лет жил у тети, так как его родители довольно рано ушли из жизни.

После окончания школы Николай поступил в мединститут. Однако проучившись там 2 года, понял, что к медицине он равнодушен, и отправился покорять столицу. Поступил во ВГИК. На вступительных экзаменах повстречался с любовью всей своей жизни — Аллой Ларионовой. Если его зачислили сразу, то Аллу приемная комиссия посчитала блеклой и даже некрасивой. Николай увидел плачущую девушку в коридоре, а потом ворвался в зал, где заседали специалисты, и попросил взять Аллу вместо него. Так получилось, что зачислили и Ларионову.

Алла Ларионова в фильме «Садко».

Еще во время учебы он дебютировал в кино в картине «Сельский врач», где ему досталась эпизодическая роль. Тем временем любовь к Ларионовой превратилась для него в настоящую манию. Однако девушка увлеклась его соседом по комнате и оставалась равнодушна к Николаю. Рыбников добивался ответных чувств от Аллы 8 лет.

В 1956 году Николай сыграл в «Весне на Заречной улице». Вот тогда-то к нему пришла настоящая слава. В том году картина стала лидером проката, ее посмотрело более 30 млн зрителей. Актер вспоминал позднее: «Это была одна из моих первых серьезных работ. Она запала в душу, в сердце. Может быть, этот человек, которого я играл, просто близок мне». В этом фильме будто была рассказана его история — безответная любовь и долгий путь к сердцу возлюбленной.

Алла по-прежнему была холодна к Николаю. Она крутила роман с актером Иваном Переверзевым и даже забеременела от него. Однако вскоре молодая женщина узнала, что возлюбленный женат, и его супруга тоже ждет ребенка. Иван оставил Аллу, и Рыбников, прознав это, сорвал съемки и исчез на 3 дня — он рванул к любимой. 2 января 1957 года пара поженилась. Таким образом, актер спас Ларионову от постыдного для того времени статуса матери-одиночки. И она была безмерно благодарна ему за это.

Все в том же 1957 году Рыбников появлялся на экранах в таких фильмах, как «Высота» и «Девушка без адреса». В первом он сыграл отважного монтажника-верхолаза, во втором — влюбленного строителя. Примечателен тот факт, что герой «Девушки без адреса» должен был спеть довольно смелую по тем временам песню со словами «Всей душой я полюбил куклу бессердечную», однако Рыбников наотрез отказался — боялся таким образом навредить своим отношениям с Аллой.

Потому композицию исполнил другой актер — Юрий Белов. Как оказалось, он долгое время был безответно влюблен в Надежду Румянцеву, и, поскольку благосклонности зазнобы так и не получил, решил передать ей с экрана музыкальный привет. (Кстати, историю самой Румянцевой можно почитать здесь).

У Аллы родилась дочь Алена, биологическим отцом которой был Иван Переверзев. Рыбников души не чаял в девочке и растил ее как родную. Он даже встретился с Иваном и потребовал, чтобы Алена ничего о нем не слышала. Уже позже его падчерица рассказывала, что когда ей было 18, мамина приятельница поведала, кто ее настоящий отец. Но эта информация ничего не изменила: «Я-то видела, как папа ко мне относится. И неважно, биологический он отец или нет».

Николай не желал расставаться со своей любимой Аллой надолго и поэтому предпочитал сниматься с вместе с ней. Впервые они появились вместе в одной ленте еще до того, как у них завязались отношения. Это был фильм «Команда с нашей улицы» (1953). Они снялись в 14 совместных фильмах, которые включали в себя «Млечный Путь» (1959), «Седьмое небо» (1971) и другие. Рыбников всегда смотрел на Ларионову с восхищением и называл ее не иначе, как «яблонька моя душистая».

В 1961 году Рыбников появился в фильме «Девчата», в котором изобразил бригадира Илью Ковригина. Его партнерша по фильму Надежда Румянцева вспоминала, что во время съемок было холодно, и когда герой Николая ел суп, ложка прилипала к его языку. Но актер даже не подавал виду — он просто отрывал ложку и продолжал работать.

Тем не менее на съемочной площадке царила недобрая атмосфера. Дело в том, что Рыбников обозлился на режиссера из-за того, что тот не утвердил на роль Анфисы Аллу Ларионову, и его злость распространилась и на других членов команды. Досталось и исполнительнице главной роли — Надежде Румянцевой. Рыбников и Румянцева вели себя как кошка с собакой на съемках, ругались и даже в кадре не могли изображать любовь. Работа пошла как по маслу лишь тогда, когда актер подслушал слова режиссера — тот высказывал сожаление, что нанял Рыбникова. После этого артист поумерил свой пыл и подошел к делу как профессионал.

В 1961 году у Аллы и Николая родилась дочь Арина. Родители Арины и Алены постоянно были в разъездах, поэтому воспитанием девочек занималась их бабушка. Она не обращала внимания на двойки в дневниках внучек, а когда Рыбников и Ларионова возвращались, то были в шоке от их оценок.

После того как Юрий Гагарин совершил свой триумфальный полет, для космонавтов нередко устраивали разные увеселительные мероприятия, в том числе встречи с кинозвездами. После одного из таких вечеров компания летчиков настойчиво звала Рыбникова в ресторан, на что он ответил: «А давайте лучше ко мне!» Однако когда толпа мужчин заявилась к нему домой и их встретила Алла в домашней одежде, выяснилось, что гостей потчевать вообще нечем. Рыбников побежал экстренно покупать угощения, а когда вернулся, увидел такую картину: под руководством Аллы летчики вовсю готовили: чистили картошку и лук, нарезали салат. В итоге застолье удалось на славу, и космонавты стали частыми гостями в жилище Рыбникова и Ларионовой.

Но как-то раз на одном из приемов Юрий Гагарин вдруг заявил Рыбникову: «Коля, я люблю твою жену, отдай ее мне!» Актер просто опешил от такого заявления. А потом вдруг выдал: «Юра, ты сошел с ума. Как я могу отдать тебе жену, которую люблю? У нас двое детей». А Гагарин не унимался: «Это все не имеет значения». И тогда Рыбников пригрозил пустить в ход кулаки, после чего первый космонавт попросил у него прощения.

Их дочь Алена признавалась: «Многим поклонникам Рыбникова и Ларионовой казалось, что отец в жизни был спокойным и уравновешенным, а мама — эмоциональной, взрывной. На самом деле все было с точностью до наоборот. Мама — человек мудрый, удивительно выдержанный. Не помню, чтобы она хоть раз повысила голос. Все продумает, прежде чем что-то сказать... А папа — эмоциональный, мог и вспылить. Он вообще был человеком непредсказуемым, такие финтиля мог отчебучить, все удивлялись... Причем, мне кажется, папе этого и хотелось добиться — удивить всех».

Широкому кругу людей брак Рыбникова и Ларионовой казался образцовым. Алла была для него богиней, которая не должна заниматься домашними делами. Поэтому актер сам стирал, гладил, мыл полы и готовил. Особенно нахваливали его соленые помидоры.

Дочь Алена рассказывала: «Воскресенье, утро. Мама, я и младшая сестра Ариша спим. А папа — жаворонок, вставал в 6.30. В 7 утра просыпаемся от грохота кастрюль. Мы все в один голос: «Ну сколько можно?! Что ты шумишь в такую рань? Выходной день все-таки!» Он: «Я им тут вкусности готовлю, могли бы и потерпеть!» Он, оказывается, успел сбегать на рынок, холодец уже делает, все у него кипит-шипит на плите... А иногда отец говорил: «Так, сегодня дома ничего готовить не буду. Мы едем в ресторан».

Если герой Николая в «Девчатах» Илья любил резаться в шашки, то сам Рыбников обожал играть в шахматы. Он ужасно переживал, когда проигрывал даже профессиональным шахматистам. Также у супругов была шикарная библиотека. Николай и Алла часто покупали книги в глубинке, некоторые увозили с собой, а те, которые не могли физически увезти, отправляли почтой.

Время стремительно менялось, и амплуа рабочего парня становилось все более неактуальным, на авансцену выходили образы интеллигентов. В 1964 году увидел свет фильм «Хоккеисты», в котором Рыбников сыграл тренера. Также он засветился в ленте Сергея Бондарчука «Война и мир» (1965).

В конце 1970-х — начале 1980-х Рыбникова приглашали сниматься все реже и реже, в основном это были эпизодические роли. Тогда актер пристрастился к вредной привычке, хотя по состоянию здоровья для него это было просто губительно. Внезапно Николаю поступило предложение сыграть главную роль в одном фильме. Он был так окрылен, что начал приводить себя порядок и даже похудел. Однако в последний момент роль ускользнула из рук актера.

Из-за этого его здоровье пошатнулось — у Николая случился инсульт. В дальнейшем Ларионова и Рыбников превратились в малоимущих людей, которые просто-напросто не знали как им выжить. Дошло до того, что актер собирал бутылки и сдавал их, выручая за это хоть какие-то гроши.

22 октября 1990 года актер ушел из жизни, не дожив чуть больше месяца до своего 60-летия. На прощание с Рыбниковым пришло не так много человек, ведь о его кончине мало кто знал. На поминках по случаю 40 дней у Аллы Ларионовой разрывался домашний телефон от звонков: все хотели поздравить Николая Рыбникова с 60-летием.

Уже после кончины актера друзья пары рассказывали, что, вероятнее всего, Ларионова любила Рыбникова даже больше, чем он ее. Ведь она всегда переживала за его здоровье, принимала его извечный пессимизм и выходила из мимолетных романов, выбирая семью. Непростое совместное счастье Рыбниковой и Ларионовой длилось целых 33 года. Едва ли два человека провели бы столько времени вместе без глубоких чувств друг к другу.