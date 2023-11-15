История Олега Янковского, которого все считали ловеласом, а он всю жизнь боготворил свою жену
Роковой красавец, звезда фильмов «Тот самый Мюнхгаузен» и «Влюблен по собственному желанию» слыл известным Дон Жуаном. В него были влюблены не только миллионы поклонниц, но и коллеги по работе: самые красивые и талантливые актрисы кинематографа. Однако далеко не все знают, что в реальной жизни его сердце было отдано лишь одной единственной женщине — супруге Людмиле Зориной.
- Олег Иванович Янковский родился 23 февраля 1944 года в поселке Карсакпай Карагандинской области.
- Вскоре после того, как семья перебралась в Саратов, отца Олега не стало. Чтобы помочь матери, мальчика забрал к себе старший брат Ростислав, который в то время работал в театре.
- После окончания школы юноша намеривался поступить в медицинский институт, но увидев, объявление о приеме в Саратовское театральное училище, решил испытать удачу. Каково же было его удивление, когда в приемной комиссии ему сразу предложили приходить на учебу в сентябре. Как оказалось, его приняли за брата, который уже прошел вступительные испытания. В итоге брат уступил свое место Олегу.
- В театральном училище Олег встретил свою будущую жену. Эффектная рыжеволосая девушка по имени Людмила Зорина поступила туда на год раньше.
- Олег и Людмила могли даже не обратить друг на друга внимание, если бы не одна курьезная ситуация. Обоих пригласили принять участие в праздничном концерте в цирке. Непутевые сотрудники с чего-то вдруг решили, что они муж и жена, и выделили им одну гримерку на двоих.
- Так ошибка организаторов положила начало долгим и крепким отношениям. Почти сразу Олег познакомил девушку со своей семьей. С предложением руки и сердца он тоже тянуть не стал.
- Вскоре Олег и Людмила поженились. Свадьба была скромной. На церемонию пригласили всего несколько человек. А за угощениями к столу пришлось ехать в другой город.
- После окончания училища Людмилу Зорину приняли в Саратовский драматический театр, где она быстро стала звездой. Молодая актриса исполняла главные роли в спектаклях «Маскарад», «104 страницы про любовь», «Волки и овцы». Все они проходили с аншлагом. А когда Янковский приходил на спектакли супруги, коллеги за кулисами называли его просто «Людкин муж».
- В 1965 году жена добилась, чтобы Олега тоже приняли в труппу. Правда, поначалу ему доставались лишь маленькие, мелкие роли. Однако Янковский жене не завидовал, напротив, гордился ее успехами. Позже он все же смог проявить свой талант сыграв князя Мышкина в спектакле по роману Достоевского «Идиот».
- Все поменялось, когда Олега пригласили в театр «Ленком». Людмила уверенно сказала: «Это твой шанс, и его нельзя упускать!» И супруги покинули Саратов, несмотря на успешную карьеру Зориной.
- «Моя жена — очень мудрая женщина. Она много сделала для того, чтобы наш союз был счастливым. Она была героиней, а я — оперяющимся актером. Но в какой-то момент Людмилу стали называть „женой Янковского“. Семье порой бывает очень сложно пройти такие виражи судьбы без потерь. Нам обоим было от этого тяжело, даже разговаривать было трудно и в глаза друг другу смотреть. Но мы справились», — писал Олег Иванович
в автобиографии.
- Многие задавались вопросом: «Почему талантливая актриса решила остаться в тени мужа?» На это она резко отвечала: «Карьеру я уже сделала — вышла замуж за талантливого мужчину!» А знакомые утверждали, что между супругами никогда не было профессиональной ревности.
- Вскоре Янковскому стали предлагать роли и в кино. В 1968 году на экраны вышло сразу две картины с его участием, которые стала хитами: «Щит и меч» и «Служили два товарища».
- А в «Ленкоме» он блистал на протяжении 36 лет. Олегу Ивановичу довелось сыграть Гамлета, Тригорина в «Чайке» и Петра Первого в постановке «Шут Балакирев».
- Людмила тоже играла в театре с мужем. Она появилась в таких спектаклях, как «Тиль» и «Поминальная молитва». А еще супруги сыграли вместе в спектакле «Парень из нашего города», который позже записали для телевидения.
- Фильмография Янковского насчитывает более 80 работ. Наиболее запоминающимися из них: «Зеркало» и «Ностальгия» Андрея Тарковского, «Мой ласковый и нежный зверь» Эмиля Лотяну, «Обыкновенное чудо» и «Тот самый Мюнхгаузен» Марка Захарова.
- Худсовет был против, чтобы актер играл Мюнхгаузена, посчитав, что он недостаточно молодой для этой роли. Также возражал и автор пьесы, по которой ставили фильм. Но режиссер Марк Захаров хотел видеть в главной роли только Янковского.
- Самым удачным годом в карьере актер считал 1983: «Я по-настоящему захлебнулся от счастья. Тогда все совпало! Я снимался в Италии у самого Тарковского, а в Москве прошли премьеры сразу двух фильмов — „Полеты во сне и наяву“ и „Влюблен по собственному желанию“», — вспоминал он.
- Кстати, в фильме «Полеты во сне и наяву» жену его персонажа сыграла Людмила Зорина. По сюжету главный герой, мужчина среднего возраста, заводит молодую любовницу. А в 1987 году супруги сыграли вместе еще раз в картине «Крейцерова соната».
- На протяжении всей карьеры Янковскому приписывали романы с известными актрисами. Актер реагировал на слухи с улыбкой. Он никогда не забывал напутствие матери: «Янковские женятся один раз и на всю жизнь! Брак — не черновик, его не переписывают». Реакция его супруги на все сплетни была однозначна: она попросту не давала никаких комментариев.
- Ходили слухи о романах с Натальей Гундаревой, которая сыграла с ним в кинокартине «Сладкая женщина», Галиной Беляевой — коллегой по драме «Мой ласковый и нежный зверь», Еленой Кореневой — его партнершей по фильму «Тот самый Мюнхгаузен». А Елена Проклова, снимавшаяся вместе с Олегом в картине «Сентиментальный роман», позже утверждала, что была в романтических отношениях с актером целых два года.
- Однако Зорина никогда не верила этим слухам и была на стороне горячо любимого мужа. Но и сам актер подчеркивал: «Я очень ценю само понятие семьи, оно для меня свято. У нас долгую супружескую жизнь прожили и мама с отцом, и братья мои со своими супругами. Такими ценностями не разбрасываются».
- В 1968 году у Людмилы и Олега родился единственный сын. Мальчика назвали Филиппом. С детства он проявлял интерес к актерскому мастерству и уже в 1974 году сыграл роль маленького Леши в фильме «Зеркало» Тарковского вместе с отцом. Став взрослым, Филипп окончил Школу-студию МХАТ, а затем ВГИК. После как режиссер он снял около 150 видеоклипов. Сегодня он продолжает сниматься в кино.
- Внуки актеров Иван и Елизавета тоже продолжили династию. Иван Янковский начал карьеру в возрасте 10 лет, снявшись вместе с дедом в фильме «Приходи на меня посмотреть». Слава пришла к молодому актеру благодаря участию в картинах «Дама Пик» и «Текст». В 2024 году он сыграет главную роль в экранизации романа Достоевского «Преступление и наказание». В 2021 году у Ивана и его супруги родился сын, которого назвали Олегом в честь прадеда.
- Елизавета Янковская дебютировала в кино в 2018 году. Она сыграла одну из главных ролей в картине «История одного назначения». В 2022 году исполнила главную роль в биографической драме «Ника». А в 2023 приняла участие в сериале «Балет».
- Коллега Янковского по фильму «Храни меня, мой талисман» Александр Збруев вспоминал, что Олег с большим вниманием относился к родным людям. Во время работы в театре он просил не ставить его в спектакли в дни рождения близких. А еще он часто навещал братьев, проживающих в других городах.
- Актер заявлял: «Ничего не может быть выше любви к женщине. Кто думает — профессия. Нет, это только рядышком. Но женщина может быть двигателем побед, а может и сломать. Тут ее мудрость необходима. Особенно в творческом дуэте». В интервью Олег часто говорил о своей жене с нежностью: «Без тебя нет смысла в моей жизни!», «Она меня создала и всегда рядом со мной».
- В 2008 году актер тяжело заболел. В 2009 году его не стало. Людмила и правда была рядом с ним до последнего. Став вдовой, она не дала ни одного интервью, оберегая личные воспоминания.
Еще один любимый актер фильмов нашего детства — Николай Рыбников — по которому вздыхали миллионы поклонниц, всю жизнь любил только одну единственную женщину — актрису Аллу Ларионову.
Фото на превью Полеты во сне и наяву / Киностудия им. А. П. Довженко
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