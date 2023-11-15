История Олега Янковского, которого все считали ловеласом, а он всю жизнь боготворил свою жену

Роковой красавец, звезда фильмов «Тот самый Мюнхгаузен» и «Влюблен по собственному желанию» слыл известным Дон Жуаном. В него были влюблены не только миллионы поклонниц, но и коллеги по работе: самые красивые и талантливые актрисы кинематографа. Однако далеко не все знают, что в реальной жизни его сердце было отдано лишь одной единственной женщине — супруге Людмиле Зориной.

