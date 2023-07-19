История Рэйчел Уорд, жизнь которой после «Поющих в терновнике» развернулась на 180 градусов

В этом году культовому сериалу"Поющие в терновнике" исполнилось 40 лет, а Рэйчел Уорд, сыгравшей в нем главную роль, стукнет 66 лет. Мы решили проследить за судьбой этой прекрасной актрисы, которая снялась во множестве картин, а потом выбрала довольно замкнутый образ жизни.

Отец Рэйчел был аристократом. По признанию самой Уорд, ее папу интересовали только деньги, власть и статус. Он не принимал особого участия в воспитании дочери, а мама Уорд практически ничего не решала. Семья жила в особняке XVI века с 12 спальнями, за девочкой приглядывала бесконечная череда нянь. Мать приезжала лишь по выходным. В 16 лет Уорд бросила школу и стала фотомоделью. В свое время она снималась для обложек Vogue и Cosmopolitan. Чуть позднее переехала в США, где начала мелькать в рекламных роликах. В 1979 году состоялся ее кинодебют в фильме «Рождественские полевые лилии». Однако звездная роль была еще впереди.

В 1982-м Рэйчел выдвинули на премию «Золотой глобус» в номинации «Новая звезда года» за роль в фильме «Команда Шарки». Однако тогда она заветную статуэтку так и не заполучила. Звезда Рэйчел Уорд ярко загорелась в 1983 году, когда зрители увидели ее в образе Мэгги в сериале «Поющие в терновнике». Актрисе было 26 лет. Эта роль принесла ей не только мировую славу, но и любовь. На съемочной площадке она познакомилась с Брайаном Брауном, который потом стал ее мужем. По словам Брайана, между ними сразу возникло влечение. Он рассказывал, что в шутку нагадал Рэйчел 3 детей, и добавил: «Только я и сам не знал, что это будут наши общие дети».

Влюбившись друг в друга на съемках, они поссорились спустя несколько месяцев после их завершения, но позже воссоединились — как оказалось, уже навсегда. Браун как-то признался: «Удивительно, что мы женаты уже 40 лет. Где бы я не снимался, всегда буду благодарить сериал „Поющие в терновнике“ за свой брак и семью».

Рэйчел говорила, что способность рассмешить сразу же очаровывает ее. Браун же делал это с того самого момента, как они впервые встретились на съемочной площадке. Она рассказывала: «У него отменное чувство юмора. Он был таким уверенным в себе, но при этом совсем не высокомерным. И тело у него прекрасное. Наш первый поцелуй состоялся на экране, а к концу съемок мы уже отлично знали друг друга».

В 1983 году Рэйчел признали одной из 10 красивейших женщин мира. Какое-то время актриса активно работала, а после съемок в «Крепости» (1985) взяла паузу, чтобы... обучиться актерскому мастерству. В 1987-м она вернулась на экраны, сыграв вместе со своим мужем в ленте «Хорошая жена». В 90-х Уорд снялась в 11 фильмах и сериалах. В 2001 году ее номинировали на «Золотой Глобус» за роль в фильме «На последнем берегу», однако статуэтка актрисе снова не досталась. Зато Уорд удостоили Премии Австралийской академии кинематографа и телевидения за короткометражку «Большой дом», снятую по ее же сценарию. В 2000-х она продолжала играть в кино и даже сняла полнометражный фильм «Красивая Кейт» по своему сценарию, взяв за основу роман Ньютона Торнбурга.

Рэйчел в фильме «Безбрежное Саргассово море», ей 36 лет.

Актриса — счастливая мама 3 детей. В браке с Брайаном родились Рози (39), Матильда (36) и Джо (31). Все дети пошли по родительским стопам, а Матильда занимается еще и режиссурой. Кстати, Рози принимала участие в создании таких известных сериалов, как «Лютер» и «Черное зеркало». В 2019 году Рэйчел и Брайан стали бабушкой и дедушкой — у Матильды родился сын Зан. Брайан присутствовал при родах, он сказал следующее: «Никто не сказал мне выйти, вот я и остался. Я видел рождение всех своих детей, а теперь — и внука». Не так давно Матильда родила второго ребенка, дочь Анук. Бабушке и дедушке безумно нравится проводить время с внуками.

Слева — внук Зан, справа — 64-летняя Рэйчел с внучкой Анук.

Карьера Рэйчел замедлилась, теперь она предпочитает проводить время с семьей. Актриса любит кататься на лошадях вместе с супругом. А еще супруги часто сидят в обнимку и смотрят свои любимые британские сериалы. Как-то Брайан раскрыл секрет их счастливого брака: «Главное — постоянно соглашаться со своей женой. Если что-то пойдет не так, то следует признать, мол, да, это моя вина. Если бы мужчины усвоили это, то все браки были бы гораздо счастливее».

Рэйчел довольное критично относится к себе, как-то она признавалась: «Я всегда мечтала быть актрисой, но не такой, какой в итоге стала». Она ненавидит смотреть на себя на экране: «Никогда не смотрю фильмы в которых снималась. Когда я их вижу, то прячусь под одеялом. На днях вот по телевизору показывали „Поющих в терновнике“. И я сказала сама себе: „Сядь и посмотри, какой прекрасной ты была“. Но нет, не смогла себя перебороть». В начале карьеры женщина вообще не была уверена в своих способностях: «Я всегда нервничала, комплексовала очень долго. Но целеустремленности мне было не занимать. Я всегда чувствовала, что мне есть что показать, помимо красивого лица. Мне пришлось усердно трудиться, чтобы развить свой талант. Я всегда понимала, что получить что-то можно лишь в том случае, если много и кропотливо работать».

Рэйчел много времени уделяет своей ферме. В 2023 году даже вышел фильм «Ферма Рэйчел», в котором она вместе с семьей делится подробностями своей нынешней жизни. Также актриса вместе с супругом являются владельцами магазина The Good Farm Shop, в котором продают органическую продукцию.

У актрисы отменное чувство юмора. Она любит демонстрировать фотографии своего супруга в соцсетях. Онажды она опубликовала его фото в халате и с растрепанными волосами и шутливо подписала его: «У меня, конечно, есть претензии, но я бы не стала ничего менять». Также она частенько выкладывает фото с дочерьми и внуками.