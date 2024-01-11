История роковой красавицы Татьяны Дорониной, которая была верна лишь театру, а мужей меняла как перчатки

Татьяна Доронина зарекомендовала себя как скандальная актриса, с которой тяжело работать всей съемочной группе или труппе театра. При этом режиссеры настолько легко попадали под ее обаяние, что жертвовали даже звездами первой величины, лишь бы актриса снималась у них. Например, на съемках фильма «Еще раз про любовь» Владимира Высоцкого режиссер снял с роли после нескольких сцен, поскольку они с актрисой не подошли друг другу. О том, как эта женщина пробивала свою дорогу к пьедесталу славы и как в итоге сложилась ее жизнь, будет эта статья.