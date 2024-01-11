История роковой красавицы Татьяны Дорониной, которая была верна лишь театру, а мужей меняла как перчатки
Татьяна Доронина зарекомендовала себя как скандальная актриса, с которой тяжело работать всей съемочной группе или труппе театра. При этом режиссеры настолько легко попадали под ее обаяние, что жертвовали даже звездами первой величины, лишь бы актриса снималась у них. Например, на съемках фильма «Еще раз про любовь» Владимира Высоцкого режиссер снял с роли после нескольких сцен, поскольку они с актрисой не подошли друг другу. О том, как эта женщина пробивала свою дорогу к пьедесталу славы и как в итоге сложилась ее жизнь, будет эта статья.
Детство и юность актрисы-крестьянки
- Татьяна Доронина родилась 12 сентября 1933 года в простой семье, где и мама, и папа вышли из крестьян. Детство Таня провела в Ленинграде, куда ее папа переехал на работу поваром. Семье приходилось ютиться в коммунальной квартире, в которой проживало еще 5 семей. Малышка донашивала за матерью и старшей сестрой одежду, а ее тряпочные туфельки изнашивались до такой степени, что пальцы постоянно вылазили через новые дырки.
- Неудивительно, что при такой скудной жизни маленькой Тане театр показался чем-то волшебным. Тем более что к походу в театр родители купили малышке новое платье — наконец-то лично для нее.
- Вскоре Таня записалась в кружок самодеятельности. Наряды для спектаклей мама шила ей из марли. В свободные минуты девочка с удовольствием читала Куприна и Тургенева.
- А в 8-м классе втайне от родителей она решила поступать в Школу-студию МХАТ. Ее почти зачислили, однако, выяснив возраст девочки, отправили доучиваться. Окончив школу, будущая звезда поступила сразу во все театральные училища столицы. Но выбрала уже давно желанный МХАТ.
Любовь или театр?
Татьяна с первым мужем.
- Во время учебы актриса познакомилась со своим первым мужем — Олегом Басилашвили. В 1955 году они тихо и скромно поженились — без колец, без свадебного платья. А спустя 4 года актрису позвали в Большой драматический театр к известному режиссеру Георгию Товстоногову, который и сделал из нее звезду.
- Тем временем они с мужем получили первую квартиру. И хотя под окнами двухкомнатной хрущевки день и ночь шла стройка, супруги, казалось, были счастливы. А в 1963 году вдруг разошлись.
- Все вокруг недоумевали, не зная, что актриса всю жизнь придерживалась правила: пока есть искреннее и сильное чувство, надо держаться за отношения, но только оно прошло — пора идти навстречу новой любви.
- Вторым серьезным увлечением актрисы стал театровед Анатолий Юфит. Они не расписывались и прожили вместе около 3 лет. А потом рассталась, потому что Анатолий не смог встретить Татьяну с гастролей.
- А еще драматург Эдвард Радзинский буквально вырвал женщину из объятий Юфита. Выйдя за него, она даже решилась оставить театр Товстоногова и переехать в столицу, о чем впоследствии жалела. Но брак, продлившийся 7 лет, был счастливым. Радзинский немало пьес придумал именно под амплуа Татьяны и продолжал их создавать даже после развода.
C третьим мужем.
- А вот третьего мужа актриса уже выбирала, причем так, будто она королева и ей нужен подданный. Она к тому времени уже была примой театра, к ней привели нового актера — Бориса Химичева. Над женщиной как раз колдовали гримеры, а она окинула Бориса оценивающим взглядом и сухо промолвила: «Здрасьте».
- Через какое-то время актриса сама сделала Химичеву предложение. На тот момент она уже жила в собственной трехкомнатной квартире на Арбате. Страсти в паре кипели нешуточные, влюбленные били сервизы, а Доронина из-за ревности пакостила посторонним людям.
- Однажды они провели несколько месяцев в разлуке. А потом был очередной спектакль. После него Татьяна позвала супруга к себе в гримерку и внезапно объявила: «Боречка, я замуж выхожу».
- Четвертым мужем актрисы стал ее сосед по даче. Он беспрекословно слушался актрису, боялся ей и слово лишнее сказать. Но при этом, даже когда они разошлись, долго не давал развод.
- Лишь разорвав отношения с последним мужем, актриса, по ее словам, наконец-то с облегчением выдохнула. И подумала: зачем она вообще выходила замуж, если мужчин любит меньше, чем театр?
Взлет и падение кинодивы
- Кинодебют актрисы состоялся в 1955 году в фильме «Первый эшелон», в котором она сыграла девушку Зою. Однако прорывных ролей долго не было.
- Кинорежиссер Георгий Натансон буквально принес Татьяне на блюдечке две из трех ее самых известных ролей — альтруистичной сироты Нади в фильме «Старшая сестра» (1966) и стюардессы Наташи в фильме «Еще раз про любовь» (1968).
- Георгий настолько хотел снять Доронину в своей киноленте «Старшая сестра», что даже пошел наперекор желанию автора пьесы, которая легла в основу фильма. Тот наотрез отказался появляться на съемках, если на роль возьмут Татьяну.
- Вот только Доронина доброту режиссера не оценила: она опаздывала на съемки, капризничала, сидела в гримерке по 4 часа. Кинодива до того запугала и самого режиссера, и операторов, что те снимали по 2 варианта одной и той же сцены, стоило женщине сделать сердитое лицо. А когда отсняли половину «Старшей сестры», актриса потребовала у режиссера материал и заявила, что он ужасен, «вне искусства». Лишь муж и свекровь смогли утихомирить ее и убедить, что это не так.
- Еще одной яркой ролью в фильмографии Татьяны стала торговка Нюра в фильме «Три тополя на Плющихе» (1968). Этот образ она списала со своей мамы-домохозяйки. При этом с самого начала общения с режиссером Доронина вела себя самоуверенно, если не сказать дерзко.
- Когда режиссер предложила выучить текст песни и исполнить ее на пробах, актриса самоуверенно заявила, что справится прямо сейчас. И получила роль. А когда по сценарию ей нужно было купить мороженое, дива отказалась это делать, потому что, мол, она такое не ест, ведь от сладкого полнеют.
- Как бы то ни было, за 3 описанные выше роли Доронину дважды объявляли лучшей актрисой года. А по киноленте «Еще раз про любовь» вся страна с ума сходила. После выхода фильма новорожденных девочек повально стали называть Танями в честь актрисы, а ее саму преследовали на улице фанаты. Они задаривали ее сувенирами и выпрашивали автограф. Домашний телефон актрисы трезвонил без остановки.
- Выходя на улицу, актриса закрывала лицо, надевала солнцезащитные очки и прятала белокурые пряди. А на следующее утро звезда могла получить фотографии, на которых ее вроде как держал за руку незнакомый мужчина — чистой воды монтаж.
- Несмотря на неоспоримый талант актрисы, из-за ее сложного характера режиссеры уже не становились в очередь. А роль в фильме «Мачеха», в написании сценария которого она принимала участие, и вовсе поставил крест на ее кинокарьере. И это при том, что женщина снова стала актрисой года.
- Руководителя объединения на «Мосфильме» задело, что наравне с его «Анной Карениной» фильм про какую-то «тетку из совхоза» удостоился такой чести. Уязвленная его комментарием Доронина не преминула уколоть в ответ: «А вы думаете, что, назвав Левина Лёвиным, постигли суть философии Толстого?» После этого «Мосфильм» помахал норовистой диве ручкой, больше она в кино почти не снималась.
- Последней в ее карьере стала лента все того же всепрощающего режиссера «Мосфильма» Георгия Натансона — «Валентин и Валентина» (1985). В ней актриса сыграла мать главной героини.
Возвращение в театр
- После этого актриса вернулась в театр — скачала во МХАТ, а затем, в 1972 году, в театр Маяковского. В последнем она служила 11 лет, ей даже предоставили единственную просторную гримерку.
- Режиссер давал ей много хороших ролей, но Доронину жутко раздражало то, что он порой вел себя взбалмошно и непоследовательно (как и она сама когда-то). Он то отменял постановку, когда она уже выучила весь текст, то обещал роль и не давал ее, то придирался к парикам Татьяны, а они были ее страстью.
- И актриса вернулась во МХАТ. Подключив свое обаяние, она быстро отвоевала главные роли. А при последующем разделе театра поддержала актеров, которых хотели оставить не у дел, и возглавила новообразовавшийся МХАТ. Татьяна Доронина управляла театром и служила в нем до 2018 года.
- Она долгое время старалась избегать рекламы, шумихи и прочих коммерческих уловок, считая их оскорбительными для искусства. В настоящее время актриса занимает созданный специально для нее пост президента театра. А в 2019-м она еще раз появилась на сцене в качестве актрисы.
- В 2022 году здоровье актрисы ухудшилось. Взяв двух своих котов, она уехала в реабилитационный центр для пожилых людей. Сейчас женщине больше 90 лет.
Еще несколько любопытных фактов
Актриса с режиссером Георгием Товстоноговым.
- Многие недолюбливали Татьяну из-за ее самоуверенности и лояльности режиссеров. А она, прекрасно осознавая, как ее чары действуют на мужчин, откровенно заявляла: «Я могу работать только с режиссером, который в меня влюблен».
- У актрисы нет детей. Она сознательно решила не рожать, так как не хотела, чтобы дети оставались на вторых ролях, пока она всю себя посвящает работе.
- Соседка по даче Дорониной утверждает, что знаменитость обожает повелевать мужчинами. Некоторое время актриса возглавляла садоводческое сообщество, но из-за загруженности в театре решила оставить пост. И вот несколько мужчин из сообщества пришли просить ее остаться. Она их выслушала и вдруг заявила: «На колени». И те послушно опустились ниц.
- Зинаида Шарко, которую многие видели в роли продавщицы мороженого в «Старике Хоттабыче» (1956), вспоминает, что однажды Георгий Товстоногов поманил ее пьесой «Иркутская история». Шарко прочла первый акт и увидела, что в начале сезона в распределении ролей уже значится Доронина. На ее недоумение режиссер ответил: «Зиночка, вы же прочли только первый акт! А во втором буквально на каждой 5-й фразе все персонажи о ней говорят: „Она красивая“. Ну вы меня понимаете».
Если вы любите фильмы прошлых лет, то непременно прочитайте о судьбе Ольги Науменко, которая сыграла брошенную невесту Жени Лукашина в культовом фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!».