История звезды бразильских сериалов Веры Фишер, которая прошла море испытаний и прославилась в 48 лет

Свободолюбивая Иветти из «Клона» и самоотверженная Элена из «Семейных уз» — известные роли бразильской актрисы Веры Фишер. Блондинка с открытой улыбкой легко привлекает взгляды телезрителей к своим персонажам. Но судьба самой Веры словно написана одним из сценаристов теленовелл, в которых она участвовала.

Мы в ADME решили углубиться в биографию Веры Фишер и прониклись еще большим уважением к этой талантливой актрисе.

Детство королевы красоты

Вера в детстве и вместе с матерью.

Вера Фишер родилась 27 ноября 1951 года в небольшом городе на юге Бразилии в семье бразильянки и немца. С отцом у нее были натянутые отношения. Мать будущей актрисы работала в магазине, что было редкостью для того времени. До 5 лет девочка говорила лишь по-немецки, а португальский начала учить в школе. Вера вспоминает, что она одновременно была и книжным червем, и озорницей.

Вера на конкурсе красоты в 1969 году.

Когда Вере было 17 лет, она выиграла титул «Мисс Бразилия — 1969» и обучение в гимназии Рио-де-Жанейро. После приняла участие в конкурсе «Мисс Вселенная — 1969» и стала полуфиналисткой. Актриса вспоминает о последнем событии так: «Мне казалось, что я попала в прошлое, в Средние века или раньше. Только при этом на мне был надет купальный костюм. А после победы я вернулась в родной город. Там объявили праздник. Народ поднял шум на улицах. Из аэропорта до дома моих родителей меня отвезли на кабриолете».

Начало карьеры в кино и на телевидении

Слева Вера Фишер в сериале «Клон» (2001), справа — в «Волшебном зеркале» (1977).

Победа в конкурсе красоты помогла Вере начать карьеру в кинематографе. Поначалу это были несерьезные фильмы, а в 1977 году она сыграла в первой мыльной опере под названием «Волшебное зеркало». Признание девушка получила только 4 года спустя, сыграв в теленовелле «Бриллиант», за роль в которой она была номинирована на премию Бразильской академии.

В середине 70-х годов многие режиссеры считали нормальным кричать на актрис. Спустя много лет Вера призналась, что однажды во время съемок в одной из первых теленовелл «Сигнал предупреждения» (1978) режиссер решил унизить ее. По сценарию было необходимо, чтобы девушка заплакала, поэтому он закричал: «Глупая блондинка, ты такая бесчувственная! Не можешь даже заплакать!» Вера сильно разозлилась, но не растерялась и ответила ему: «Я не могу этого сделать. Я не умею. Хотите научить меня? Идите сюда и научите».

Карьера на телевидении шла в гору, все чаще Вера появлялась в главных ролях: например, жгучей брюнетки Санины в теленовелле «Желание» и нежной блондинки Эдуарды в мини-сериале «Сладкий ручей» (1990). А в 1996 году она сыграла в первом эпизоде популярного сериала «Роковое наследство» вместе с Антонио Фагундесом.

Неудачи в личной жизни

Вера с первым мужем Перри в сериале «Клон» (2001).

Со своим будущим первым мужем, Перри Саллесом, Вера начала встречаться в 1970 году. Пара поженилась в 1972 году, а спустя 6 лет у них родилась дочь Рафаэла. Кстати, несмотря на то что брак распался в 1987 году, Вера и Перри остались друзьями и позже даже снялись вместе в культовом сериале «Клон» (актер исполнил роль Мустафы).

Вера и ее второй муж Фелипе Камаргу.

Во время работы над теленовеллой «Мандала» в 1987 году 35-летняя Вера познакомилась с 26-летним актером Фелипе Камаргу. По сценарию, построенному по мотивам древнегреческого мифа о царе Эдипе, он играл ее сына, а муж актрисы Перри Саллес — ее возлюбленного. Актриса призналась, что Фелипе понравился ей, когда она еще была замужем за своим первым супругом: «Но я ждала развода с Перри и окончания съемок сериала, прежде чем начать встречаться с Фелипе».

С сыном Габриэлем в 1993 году.

В 1988 году Вера и Фелипе поженились. Спустя 8 лет у пары родился сын Габриэль. Но спасти брак это счастливое событие не помогло: супруги постоянно ссорились. После развода по решению суда Габриэль остался с отцом, и Вера нелегко переживала этот период своей жизни. Однако спустя много лет Вера и Фелипе смогли наладить отношения и даже стали работать вместе на телевидении.

С детьми: Рафаэлой и Габриэлем.

Постоянное освещение жизни актрисы в желтой прессе отразилось на ее отношениях с дочерью Рафаэлой, которая тоже начала карьеру актрисы. «Моя дочь переехала жить в другую страну, потому что ее сравнивали со мной. Это было жестокое время для нас обеих», — вспоминала Вера. Сегодня у актрисы прекрасные отношения с обоими детьми, и она часто делится их общими фото в соцсетях.

Взлет карьеры

Вера с Каролиной Дикманн — партнершей по сериалу «Семейные узы».

Настоящая слава пришла к актрисе в 48 лет. В сериале «Семейные узы» Вера сыграла главную роль. По сюжету ее героиня Элена влюбляется в мужчину намного моложе себя. Но спустя время юноша решает жениться на ее дочери Камилле — своей ровеснице. Несмотря ни на что материнская любовь оказывается сильнее, и, когда Камилла попадает в опасную ситуацию, Элена готова на все ради того, чтобы помочь дочери. Роль Камиллы исполнила Каролина Дикманн. «Каролина до сих пор зовет меня мамой, и она правда мне как дочка», — поделилась Вера.

В сериале «Клон» (2001).

Следом за «Семейными узами» вышел еще один ставший впоследствии популярным сериал — «Клон», в котором Вера сыграла роковую женщину по имени Иветти. «Было восхитительно играть такого сумасшедшего и смешного персонажа. Я пережила много приключений, радостей и разочарований вместе с Иветти. Очень благодарна, что смогла стать частью этой истории», — вспоминает актриса.

Вера на конкурсе красоты в 1969 году и в 2022-м.

Затем у Веры Фишер вновь случилась черная полоса в жизни: тяжело заболел ее бывший муж Перри и у нее самой начались проблемы со здоровьем. «Я пришла к психоаналитику, и она сказала мне: „Вы можете здесь поплакать“. Я зарыдала. А когда я посмотрела на доктора, увидела, что на ее лице тоже слезы». После второго развода актриса больше не вступала в брак, хотя у нее было несколько романов. Звезда говорит, что за всю свою жизнь любила по-настоящему только дважды, имея в виду бывших мужей и отцов 2 ее детей, Перри Саллеса и Фелипе Камаргу.

Сейчас

Вера на работе и на отдыхе.

В 2021 году Вера отметила 70-летний юбилей. Актриса не считает старение проблемой, замечая, что у нее слишком много дел, чтобы останавливаться и думать о годах. Ни у ее дочери, ни у ее сына пока нет детей, но Веру это не смущает, хотя она и не против иметь внуков. «Я считаю, что это зависит в первую очередь от решения моих детей. У меня нет этого безумного желания быть бабушкой», — делится актриса.

Вера в фильме 2022 года.

Вера Фишер продолжает сниматься в кино и на телевидении, а также играет роли в театре, ведь еще в 90-е она участвовала в таких крупных постановках, как «Макбет» и «Кошка на раскаленной крыше». На вопрос, каким был самый яркий момент в ее жизни, которым она могла бы гордиться, Вера отвечает: «Я смогла покинуть родительский дом в 17 лет и с тех пор зарабатывала сама. Я не получила ни копейки ни от отца, ни от мужей, ни от кого бы то ни было. Я живу только своей работой».