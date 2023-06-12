История звезды сериала «Дикая роза» Вероники Кастро, чья жизнь выписывала виражи, которые не в каждой мыльной опере увидишь

Многие из нас наслаждались латиноамериканскими многосерийками вместе с родителями, бабушками и дедушками. Их счастливые финалы давали нам веру в чудеса, которые могут произойти и в реальной жизни. Не стали исключениями сериалы «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза». Там Вероника Кастро играла роль простой и энергичной девушки, нашедшей свою настоящую любовь и ставшей для нас примером. Однако судьба самой актрисы не менее ярка, чем судьбы ее персонажей.

Семья «дикой Розы»

С мамой и братом.

Вероника Кастро появилась на свет в октябре 1952 года в Мехико. Она была старшим ребенком в семье. После развода родителей ее мать стала работать секретарем в университете и Вероника вместе с младшими братьями и сестрой жила в доме бабушки. Девочка с юных лет начала увлекаться театральным искусством. В 15 лет она получила стипендию в Академии актерского мастерства. А позже приняла участие в популярных в то время фотоновеллах — комиксах, в которых вместо иллюстрации используются фотографии. Девушка снималась в рекламных роликах и танцевала с сестрой в ночном клубе. Кстати, ее брат Хосе стал продюсером, а сестра Беатрис недолгое время снималась в сериалах.

Быстрый старт в карьере

Вероника в начале карьеры.

В конце 60-х комик Ксавьер Лопес пригласил Веронику поработать помощницей в развлекательной программе. Спустя год девушка снялась в своей первой теленовелле «Я не верю в мужчин». Параллельно с этим она продолжала работать в телепрограммах. В 1970 году по рекомендации знакомого телеведущего Вероника поучаствовала в конкурсе красоты. Сначала организаторы хотели отказать девушке в участии, ведь они искали новые лица, а Вероника уже работала актрисой и была более-менее известной. Но в конце концов не только допустили до конкурса, но и вручили награду.

Любовь к донжуану

Вероника и Мануэль в 1974 году.

Во время работы над постановкой «Дон Хуан Тенорио» Вероника познакомилась с комическим актером Мануэлем Вальдесом, который был старше ее на 21 год. Актриса моментально влюбилась в его интеллект и чувство юмора, однако он вовсе не торопился обращать внимания на юную особу. Через некоторое время у Вероники и Мануэля начался страстный роман, и девушка забеременела. «А потом я узнала, что он был женат и имел по меньшей мере 8 увлечений помимо меня. Еще Мануэль был отцом 12 детей», — признавалась звезда. По совету матери Вероника разорвала отношения. «То была чистая любовь, прекрасное время, которое я провел с ней. Но со временем я понял, что расстаться было правильным решением», — говорил Мануэль.

Трудности беременной студентки

Вероника в юности.

Находясь в положении, Вероника умудрялась совмещать работу с учебой в университете. Денег вечно не хватало и девушка заложила свою машину. Тем не менее она посещала занятия вплоть до самых родов. В 1974 году у нее родился первенец, Кристиан. Мальчик не знал, кто его отец до тех пор, пока ему не исполнилось 5 лет. В 1979 году Кастро защитила диссертацию «Международные телевизионные организации» и получила заветный диплом.

Первые роли в теленовеллах

Вероника начинала свой путь к звездному олимпу с эпизодических ролей в теленовеллах, таких как «У любви женское лицо» и «Нарасхват». В последней ей досталась роль амбициозной Карины, которая всеми силами пыталась отбить возлюбленного у главной героини. Параллельно с этим Кастро приглашали сниматься в телевизионных фильмах. Например, в комедийной драме «Гвадалахара — Мексика», где она сыграла одну из главных героинь.

Пик карьеры и культовые роли

В сериале «Богатые тоже плачут» (1979–1980).

Сериал «Богатые тоже плачут» стал настоящим хитом, ведь его показали более чем в 40 странах мира. Ну а Веронику, сыгравшую в нем главную роль, узнали и полюбили миллионы телезрителей. По сюжету теленовеллы Мариана вышла замуж на Луиса Альберто, но счастье молодых длилось совсем недолго. Из-за одного недоразумения Луис решил, что жена ему изменяет. А когда выяснилось, что Мариана беременна, он отказался от ребенка, будучи в полной уверенности в том, что малыш не от него. Героиня Вероники впала в глубочайшую депрессию и отдала ребенка незнакомцу. Она прошла безумно долгий путь, прежде чем вновь стала счастливой.

В теленовелле «Дикая Роза» (1987-1988).

После успеха «Богатые тоже плачут» у Кастро последовал ряд других не менее значимых проектов, в которых она исполняла ведущие роли. К примеру, актриса сыграла Лауру в сериале «Лицом к лицу» (1983) и Иоланду в теленовелле «Иоланда Лухан» (1984). В 1987 году Вероника воплотила яркий образ Розы Гарсии в мелодраме «Дикая Роза». Это была история про бедную девушку, которая, играя с мальчишками, случайно попала в дом богатой семьи и влюбилась в хозяина. Как и «Богатые тоже плачут», теленовелла стала мегапопулярной во всем мире.

2 героини, которых сыграла Вероника в сериале «Моя маленькая Соледад».

В 1990 году она снялась в дебютном фильме своего брата Хосе «Моя маленькая Соледад», в котором сыграла сразу 2 персонажей — мать и дочь. По сюжету ее героиня, девушка Исадора, родила от жестокого Херардо дочь, которую назвала Соледад. Однако коварный злодей не мог оставить красавицу Исадору в покое и продолжал строить ей козни.

Мать поп-звезды

Со старшим сыном Кристианом и внучкой.

Старший сын актрисы Кристиан в детстве частенько мелькал на телевидении и снимался в рекламе. Позже парень стал знаменитым в Латинской Америке поп-певцом. Сегодня Кристиан считается одним из самых искусных испаноязычных исполнителей последних 3 десятилетий. Мужчина был женат 3 раза, но все его браки заканчивались разводами. У Кристиана трое детей. Фотографиями его младшей дочери Вероника охотно делится в соцсетях.

Вероника с младшим сыном Мишелем.

Долгое время практически ничего не было известно об отце второго сына Вероники, Мишеля Кастро. Только в 2022 году актриса рассказала, что им был мексиканский бизнесмен Генри Ньембро. Их отношения складывались весьма неплохо и пара даже хотела пожениться. Но мать Генри была против, в итоге свадьба не состоялась.

В ожидании прекрасного принца

Вероника в 2008 году.

Несмотря на то что теленовеллы дарят всем надежду на романтическую сказку, в реальной жизни даже такая дива, как Вероника Кастро, не встретила любовь всей своей жизни. «В сериалах бедная девушка находит своего принца и становится богатой, выйдя за него замуж. Моя жизнь была почти такой же, но пришлось трудиться, чтобы достигнуть цели, потому что мой принц так никогда и не появился», — поделилась актриса.

Внезапный конец карьеры

В сериале «Дом цветов».

После выхода сериала «Дом цветов» в 2018 году Вероника для всех поклонников объявила, что приняла решение закончить карьеру. «Жизнь сильно изменилась, я не могу справиться со всей этой агрессией и насмешками, — объяснила она. — 53 года я отдавала свою жизнь и любовь этой работе. Теперь я хочу покоя».

Возраст — это всего лишь цифры

Вероника сегодня.

После того как Вероника упала со слона во время участия в развлекательном телешоу «Большой брат», она перенесла несколько операций. Поэтому, когда речь заходит о возрасте, она признается, что раньше ее здоровье было намного крепче.

При этом она не страшится цифр в паспорте: «Мне нравятся мои 70 лет, мои седые волосы и морщины. Когда я понимаю, что у меня есть прекрасная публика, которая напоминает мне о моей карьере».

Долгожданное возвращение на экраны

В 2022 году, в год своего 70-летнего юбилея, мексиканская звезда вернулась на экраны. Она сыграла в романтической комедии «Когда я была молода», которая является адаптацией корейского фильма «Мисс Бабуля». По сюжету картины ее 70-летняя героиня по имени Малена внезапно молодеет. Девушка решает воплотить свою давнюю мечту стать певицей и устраивается солисткой в музыкальную группу своего внука.