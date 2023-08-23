История звезды сериала «Элен и ребята», которая стала мамой в 47 лет, но так и не вышла замуж
За романами и расставаниями студентов общежития французского сериала «Элен и ребята» затаив дыхание следили зрители по всему миру. А главную героиню, умницу-разумницу блондинку Элен, полюбили не только подростки, но и их мамы. Сыграла ее 25-летняя Элен Ролле. Мы решили узнать, как живет звезда сериала, песню из заставки которого напевали поклонники из разных стран.
Элен на пике карьеры и сейчас.
- Элен Ролле родилась 20 декабря 1966 года в небольшом городе Ле-Ман на севере Франции.
- Ее отец работал в сфере информатики, а мама была организатором концертов. Также в семье было еще две девочки — Софи и Вирджини. Родители спокойно относились к желанию дочери стать актрисой.
- Уже в юном возрасте Элен вместе со своей сестрой Софи часто пела на свадьбах родственников и на школьных праздниках.
- В 1979 году бабушка 12-летней Элен увидела объявление о кастинге на роль в фильме «Черный барашек» и сразу подумала о своей внучке. В итоге девочку утвердили, выбрав из 3 тысяч претенденток.
- Критики высоко оценили игру юной актрисы, но Элен предпочла не связывать пока свою жизнь с актерством и сосредоточилась на учебе в школе.
Элен в фильме «Черный барашек».
- Она отказалась сыграть небольшую роль в картине «Вне закона» 1983 года с Жаном-Полем Бельмондо в главной роли. Позже актриса признавалась, что не жалеет об этом.
- Элен получила бакалавриат по литературе. Затем она поступила на юридический факультет, но вскоре бросила учебу, чтобы работать вместе с матерью — организатором концертов.
- В 1991 году девушка появилась в сериале «Первые поцелуи». Забавно, что ее персонажа звали так же, как и ее, — Элен. Будущая звезда сыграла старшую сестру главной героини.
Элен в сериале «Первые поцелуи».
- Персонаж Элен в сериале «Первые поцелуи» настолько пришелся по душе продюсеру Жан-Люку Азуле, что он решил создать целый сериал специально для нее.
- Сама актриса не раз признавалась, что не отказалась бы иметь такого друга, как ее героиня: «Она очень милая и довольно близка мне».
- Но, несмотря на любовь публики, сериалу и его создателям сильно досталось от критиков. По их мнению, студенты в сериале только и делают, что поют песни да болтают друг с другом в столовой.
- В фильмографии актрисы не так много ролей, и все проекты прямо или косвенно связаны с сериалом «Элен и ребята». Вероятно, это свидетельствует о том, что талант ее не был до конца раскрыт, а она осталась заложницей образа правильной студентки.
Элен в сериале «Элен и ребята».
- В 1993 году Элен выпустила свой самый популярный музыкальный альбом под названием Je m’appelle Hélène. Он был продан тиражом более 900 тысяч экземпляров и стал трижды платиновым.
- В том же году девушку номинировали на музыкальную премию. А чуть позже издательство «Montjoie» выпустило официальную биографию Элен Ролле.
- Успех был настолько велик, что режиссер Морган Делоне даже снял документальный фильм о жизни звезды и о ее поклонниках.
Элен в 1992 и в 2004 гг.
- О личной жизни Элен известно крайне мало. Ей даже не приписывали романов, как это бывает со звездами ее масштаба.
- О том, что Элен и ее партнер по сериалу Патрик Пюидеба были влюблены в друг друга и даже встречались, стало известно лишь спустя много лет. Сегодня актеры признаются, что они очень хорошие друзья, поддерживают и часто навещают друг друга.
Элен и Патрик в сериалах «Элен и ребята» и «Тайны любви».
- Стать мамой Элен мечтала очень давно. Однако процедура усыновления затянулась на долгое время, и Элен пришлось ждать шесть лет, прежде чем она смогла забрать детей себе. В 2013 году Элен усыновила мальчика и девочку из Эфиопии. «Я никогда так не уставала, как в первый месяц материнства. Но, к счастью, мне помогла моя семья», — вспоминала звезда.
- Актриса говорит, что ей трудно делиться фактами из своей личной жизни. Все же известно, что ее детей зовут Джун и Маркус. По признанию звезды, ее сын серьезно увлекается рэпом и даже пишет собственные тексты, а дочка любит рисовать.
- В доме у Элен установлены строгие правила: у них нет телевизора и игровой приставки. «Они ненавидят меня за это», — шутит она.
- Когда дети были маленькими, они просили маму разрешить сниматься вместе с ней. Но Элен позволила им это, лишь когда они подросли. Впервые Джун и Маркус появились на экране в одном из эпизодов сериала «Тайны любви».
Джун и Маркус, дети Элен Ролле, в «Тайнах любви».
Элен в 2021 году.
- Элен практически не меняет свой стиль и продолжает носить ту же прическу, что и 30 лет назад. Она признается, что не слишком озабочена тем, как она выглядит: «Однажды я шесть месяцев жила без зеркала в доме. Мне некогда было его купить. Я просто смотрелась в то, что висело в лифте».
- Звезда заявляет, что никогда не воспользуется пластической хирургией. На вопросы журналистов, боится ли она появления морщин, Элен отвечает: «Да, как и все, но с этим ничего не поделаешь».
- Также актриса не пользуется косметикой вне работы, позволяя себе макияж только по праздникам.
Элен в сериалах «Элен и ребята» и «Тайны любви».
- Сериал «Элен и ребята» настолько полюбился публике, что его готовы были с интересом пересматривать даже спустя 20 лет. Поэтому продюсеры решили вернуть на экраны любимых героев. В 2011 году состоялась премьера сериала «Тайны любви» с Элен в главной роли.
- Персонаж Элен для сериала «Тайны любви» был написан специально для нее. «Мы с ней очень похожи, за исключением того, что я не такая уж „домохозяйка“. Это не мое», — говорит актриса.
- В 2023 году состоялась премьера аж 31-ого сезона сериала «Тайны любви».
С коллегами в сериалах «Элен и Ребята» и «Тайны любви».
- Когда актрисе исполнилось 56 лет, в прессе появились слухи, что она может сыграть новую девушку Бонда. Если это правда, то звезда станет самой возрастной девушкой Бонда в истории франшизы. Публика тут же принялась обсуждать эту новость в соцсетях. Одни отреагировали негативно, решив, что это чья-то шутка. Другие поддержали возможный выбор Элен: «Она будет отличной девушкой Бонда: она умна и привлекательна» и «Она идеальна для этой роли».
Холли Берри в роли девушки Бонда в 2002 году и Элен Ролле в 2023 году в Каннах.
Мы все чаще с ностальгией вспоминаем незамысловатые сериалы детства и юности, и первое что хочется сделать, разузнать, как сегодня выглядят актеры и актрисы, подарившие нам те беззаботные минуты счастья.