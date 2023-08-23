История звезды сериала «Элен и ребята», которая стала мамой в 47 лет, но так и не вышла замуж

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За романами и расставаниями студентов общежития французского сериала «Элен и ребята» затаив дыхание следили зрители по всему миру. А главную героиню, умницу-разумницу блондинку Элен, полюбили не только подростки, но и их мамы. Сыграла ее 25-летняя Элен Ролле. Мы решили узнать, как живет звезда сериала, песню из заставки которого напевали поклонники из разных стран.

© Hélène et les garçons / TF1 and co-producers , Castel Franck / ABACA / Abaca / East News Castel Franck / ABACA / Abaca / East News

Элен на пике карьеры и сейчас.

Элен Ролле родилась 20 декабря 1966 года в небольшом городе Ле-Ман на севере Франции.

Ее отец работал в сфере информатики, а мама была организатором концертов. Также в семье было еще две девочки — Софи и Вирджини. Родители спокойно относились к желанию дочери стать актрисой.

Уже в юном возрасте Элен вместе со своей сестрой Софи часто пела на свадьбах родственников и на школьных праздниках.

В 1979 году бабушка 12-летней Элен увидела объявление о кастинге на роль в фильме «Черный барашек» и сразу подумала о своей внучке. В итоге девочку утвердили, выбрав из 3 тысяч претенденток.

Критики высоко оценили игру юной актрисы, но Элен предпочла не связывать пока свою жизнь с актерством и сосредоточилась на учебе в школе.

Элен в фильме «Черный барашек».

Она отказалась сыграть небольшую роль в картине «Вне закона» 1983 года с Жаном-Полем Бельмондо в главной роли. Позже актриса признавалась, что не жалеет об этом.

Элен получила бакалавриат по литературе. Затем она поступила на юридический факультет, но вскоре бросила учебу, чтобы работать вместе с матерью — организатором концертов.

В 1991 году девушка появилась в сериале «Первые поцелуи». Забавно, что ее персонажа звали так же, как и ее, — Элен. Будущая звезда сыграла старшую сестру главной героини.

Элен в сериале «Первые поцелуи».

Персонаж Элен в сериале «Первые поцелуи» настолько пришелся по душе продюсеру Жан-Люку Азуле, что он решил создать целый сериал специально для нее.

Сама актриса не раз признавалась, что не отказалась бы иметь такого друга, как ее героиня: «Она очень милая и довольно близка мне».

Но, несмотря на любовь публики, сериалу и его создателям сильно досталось от критиков. По их мнению, студенты в сериале только и делают, что поют песни да болтают друг с другом в столовой.

В фильмографии актрисы не так много ролей, и все проекты прямо или косвенно связаны с сериалом «Элен и ребята». Вероятно, это свидетельствует о том, что талант ее не был до конца раскрыт, а она осталась заложницей образа правильной студентки.

Элен в сериале «Элен и ребята».

В 1993 году Элен выпустила свой самый популярный музыкальный альбом под названием Je m’appelle Hélène. Он был продан тиражом более 900 тысяч экземпляров и стал трижды платиновым.

В том же году девушку номинировали на музыкальную премию. А чуть позже издательство «Montjoie» выпустило официальную биографию Элен Ролле.

Успех был настолько велик, что режиссер Морган Делоне даже снял документальный фильм о жизни звезды и о ее поклонниках.

Элен в 1992 и в 2004 гг.

О личной жизни Элен известно крайне мало. Ей даже не приписывали романов, как это бывает со звездами ее масштаба.

О том, что Элен и ее партнер по сериалу Патрик Пюидеба были влюблены в друг друга и даже встречались, стало известно лишь спустя много лет. Сегодня актеры признаются, что они очень хорошие друзья, поддерживают и часто навещают друг друга.

Элен и Патрик в сериалах «Элен и ребята» и «Тайны любви».

Стать мамой Элен мечтала очень давно. Однако процедура усыновления затянулась на долгое время, и Элен пришлось ждать шесть лет, прежде чем она смогла забрать детей себе. В 2013 году Элен усыновила мальчика и девочку из Эфиопии. «Я никогда так не уставала, как в первый месяц материнства. Но, к счастью, мне помогла моя семья», — вспоминала звезда.

Актриса говорит, что ей трудно делиться фактами из своей личной жизни. Все же известно, что ее детей зовут Джун и Маркус. По признанию звезды, ее сын серьезно увлекается рэпом и даже пишет собственные тексты, а дочка любит рисовать.

В доме у Элен установлены строгие правила: у них нет телевизора и игровой приставки. «Они ненавидят меня за это», — шутит она.

Когда дети были маленькими, они просили маму разрешить сниматься вместе с ней. Но Элен позволила им это, лишь когда они подросли. Впервые Джун и Маркус появились на экране в одном из эпизодов сериала «Тайны любви».

Джун и Маркус, дети Элен Ролле, в «Тайнах любви».

Еще в детстве она мечтала о тихой жизни в сельской местности, а не о светской жизни. Сегодня звезда живет в деревне, где у нее небольшая ферма и два любимца — курица и петух, которых зовут Инь и Ян.

Кстати, Элен участвовала во французской версии реалити-шоу «Ферма» с другими знаменитостями.

Элен в 2021 году.

Элен практически не меняет свой стиль и продолжает носить ту же прическу, что и 30 лет назад. Она признается, что не слишком озабочена тем, как она выглядит: «Однажды я шесть месяцев жила без зеркала в доме. Мне некогда было его купить. Я просто смотрелась в то, что висело в лифте».

Звезда заявляет, что никогда не воспользуется пластической хирургией. На вопросы журналистов, боится ли она появления морщин, Элен отвечает: «Да, как и все, но с этим ничего не поделаешь».

Также актриса не пользуется косметикой вне работы, позволяя себе макияж только по праздникам.

Элен в сериалах «Элен и ребята» и «Тайны любви».

Сериал «Элен и ребята» настолько полюбился публике, что его готовы были с интересом пересматривать даже спустя 20 лет. Поэтому продюсеры решили вернуть на экраны любимых героев. В 2011 году состоялась премьера сериала «Тайны любви» с Элен в главной роли.

Персонаж Элен для сериала «Тайны любви» был написан специально для нее. «Мы с ней очень похожи, за исключением того, что я не такая уж „домохозяйка“. Это не мое», — говорит актриса.

— говорит актриса. В 2023 году состоялась премьера аж 31-ого сезона сериала «Тайны любви».

© Hélène et les garçons / TF1 and co-producers , Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

С коллегами в сериалах «Элен и Ребята» и «Тайны любви».

Когда актрисе исполнилось 56 лет, в прессе появились слухи, что она может сыграть новую девушку Бонда. Если это правда, то звезда станет самой возрастной девушкой Бонда в истории франшизы. Публика тут же принялась обсуждать эту новость в соцсетях. Одни отреагировали негативно, решив, что это чья-то шутка. Другие поддержали возможный выбор Элен: «Она будет отличной девушкой Бонда: она умна и привлекательна» и «Она идеальна для этой роли».

© Die Another Day / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) and co-producers , Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Холли Берри в роли девушки Бонда в 2002 году и Элен Ролле в 2023 году в Каннах.