Как будут выглядеть герои старых киношедевров, если как по волшебству перенесутся в наше время
В каждую эпоху существовали свои стандарты красоты и мода, и особенно хорошо это заметно по памятникам культуры и искусства, а главное по фильмам. Вот смотрим мы, к примеру, на киногероев прошлого века, и отлично представляем, как одевались и причесывались люди в то время. Но, согласитесь, любопытно посмотреть, как бы они выглядели, если бы жили в наше время.
Катерина, «Москва слезам не верит»
Медведь, «Обыкновенное чудо»
Юрий Самохвалов, «Служебный роман»
Людмила Калугина, «Служебный роман»
Анатолий Новосельцев, «Служебный роман»
Карп Якин, «Иван Васильевич меняет профессию»
Пассия режиссера Якина, «Иван Васильевич меняет профессию»
Аленушка, «Чародеи»
Остап Бендер, «12 стульев»
Людмила Добрыйвечер, «Королева бензоколонки»
Надя Шевелева, «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Настенька, «Морозко»
Констанция, «Д’Артаньян и три мушкетера»
Наташа, «Три плюс два»
Балбес, «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
Федя, «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
Шурик, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
Кстати, о Шурике, а точнее, а Александре Демьяненко, который и воплотил его на экране. Коллеги актера поговаривали, что Гайдай сломал его судьбу.
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