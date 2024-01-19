Как будут выглядеть герои старых киношедевров, если как по волшебству перенесутся в наше время

В каждую эпоху существовали свои стандарты красоты и мода, и особенно хорошо это заметно по памятникам культуры и искусства, а главное по фильмам. Вот смотрим мы, к примеру, на киногероев прошлого века, и отлично представляем, как одевались и причесывались люди в то время. Но, согласитесь, любопытно посмотреть, как бы они выглядели, если бы жили в наше время.