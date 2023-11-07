Как бы выглядели 15 героинь из любимых фильмов, если бы их сейчас взяли и пересняли

Вообразите, как бы выглядела Вивьен из «Красотки», если бы ее сыграла Зендея. Или Матильда из «Леона», если бы на экране ее воплотила Милли Бобби Браун. Мы решили представить, что если бы полюбившиеся нам фильмы пересняли, а на роли культовых женских персонажей пригласили бы других актрис.