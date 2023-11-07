Как бы выглядели 15 героинь из любимых фильмов, если бы их сейчас взяли и пересняли
Вообразите, как бы выглядела Вивьен из «Красотки», если бы ее сыграла Зендея. Или Матильда из «Леона», если бы на экране ее воплотила Милли Бобби Браун. Мы решили представить, что если бы полюбившиеся нам фильмы пересняли, а на роли культовых женских персонажей пригласили бы других актрис.
Вивьен, «Красотка» — Зендея
Роза, «Титаник» — Дженнифер Лоуренс
Кейт, «Один дома» — Эмили Блант
Марла, «Бойцовский клуб» — Эмма Стоун
Тринити, «Матрица» — Дакота Джонсон
Рита, «День сурка» — Галь Гадот
Мия Уоллес, «Криминальное чтиво» — Маргарет Куэлли
Молли, «Привидение» — Энн Хэтэуэй
Катрина, «Сонная лощина» — Аня Тейлор-Джой
Ванесса, «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба» — Натали Дормер
Лиза, «Прерванная жизнь» — Марго Робби
Сара, «Терминатор» — Шарлиз Терон
Хелен, «Осторожно, двери закрываются» — Кирстен Данст
Эвелин, «Мумия» — Скарлетт Йоханссон
Матильда, «Леон» — Милли Бобби Браун
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