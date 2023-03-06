Как бы выглядели 17 героев бразильских сериалов нашей юности, если бы они жили в 2023 году
Мы готовы пересматривать наши любимые теленовеллы десятки раз. Кажется, что показанные в них истории любви, дружбы и предательств будут актуальны всегда. Однако есть кое-что непостоянное в этом мире — мода на прически и макияж. Мы пофантазировали и с помощью нейросети осовременили лица самых запоминающихся героев бразильских сериалов прошлых лет.
Жади — «Клон»
Ракел — «Секрет тропиканки»
Ивети — «Клон»
Франсиску — «Воздушные замки»
Лаура — «Во имя любви»
Лукас — «Клон»
Гонсала — «Воздушные замки»
Милена — «Во имя любви»
Маркус — «Секрет тропиканки»
Джулиана — «Земля любви»
Мария Режина — «Нежный яд»
Тонью-Лунатик — «Секрет тропиканки»
Элена — «Во имя любви»
Антонио — «Роковое наследство»
Летисия — «Тропиканка»
Изаура — «Рабыня Изаура»
Саид — «Клон»
Любите бразильские сериалы? У нас есть статьи о звездах культовых теленовелл:
- Как изменились 18 красавчиков из бразильских сериалов, которые как магнит притягивали нас к телевизору
- 15+ бразильских актеров и актрис, личная жизнь которых словно придумана сценаристами теленовелл
- История королевы бразильских сериалов Глории Пирес, которой скоро 60, а она продолжает активно сниматься и не прячет свою седину
- Как сегодня выглядят 16 актрис из бразильских сериалов, каждую серию которых мы ждали, как праздника
- История Сузаны Виейры — звезды бразильских сериалов, которая сказала старости категоричное «нет»
AdMe/Кино/Как бы выглядели 17 героев бразильских сериалов нашей юности, если бы они жили в 2023 году
Поделиться этой статьёй