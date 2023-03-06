Как бы выглядели 17 героев бразильских сериалов нашей юности, если бы они жили в 2023 году

Мы готовы пересматривать наши любимые теленовеллы десятки раз. Кажется, что показанные в них истории любви, дружбы и предательств будут актуальны всегда. Однако есть кое-что непостоянное в этом мире — мода на прически и макияж. Мы пофантазировали и с помощью нейросети осовременили лица самых запоминающихся героев бразильских сериалов прошлых лет.