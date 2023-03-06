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Как бы выглядели 17 героев бразильских сериалов нашей юности, если бы они жили в 2023 году

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Мы готовы пересматривать наши любимые теленовеллы десятки раз. Кажется, что показанные в них истории любви, дружбы и предательств будут актуальны всегда. Однако есть кое-что непостоянное в этом мире — мода на прически и макияж. Мы пофантазировали и с помощью нейросети осовременили лица самых запоминающихся героев бразильских сериалов прошлых лет.

Жади — «Клон»

Ракел — «Секрет тропиканки»

Ивети — «Клон»

Франсиску — «Воздушные замки»

Лаура — «Во имя любви»

Лукас — «Клон»

Гонсала — «Воздушные замки»

Милена — «Во имя любви»

Маркус — «Секрет тропиканки»

Джулиана — «Земля любви»

Мария Режина — «Нежный яд»

Тонью-Лунатик — «Секрет тропиканки»

Элена — «Во имя любви»

Антонио — «Роковое наследство»

Летисия — «Тропиканка»

Изаура — «Рабыня Изаура»

Саид — «Клон»

Любите бразильские сериалы? У нас есть статьи о звездах культовых теленовелл:

Фото на превью Mulheres de Areia / Rede Globo de Televisão, O Clone / Rede Globo de Televisão
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AdMe/Кино/Как бы выглядели 17 героев бразильских сериалов нашей юности, если бы они жили в 2023 году
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