Как бы выглядели 17 наших любимых персонажей, если бы эти фильмы снимали сегодня

Мы все любим пересматривать старые фильмы. Иногда кажется, что мы знаем каждую реплику наизусть, и персонажи становятся для нас почти родными. Спустя много лет после выхода культовых картин нам становится интересно, как бы сегодня выглядели знакомые герои. Искусственный интеллект помог нам воплотить фантазию в «жизнь».