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Как бы выглядели 17 наших любимых персонажей, если бы эти фильмы снимали сегодня

Кино
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Мы все любим пересматривать старые фильмы. Иногда кажется, что мы знаем каждую реплику наизусть, и персонажи становятся для нас почти родными. Спустя много лет после выхода культовых картин нам становится интересно, как бы сегодня выглядели знакомые герои. Искусственный интеллект помог нам воплотить фантазию в «жизнь».

Катерина, «Москва слезам не верит»

Гоша, «Москва слезам не верит»

Леночка Крылова, «Карнавальная ночь»

Глеб Шулейкин, «Полосатый рейс»

Пассия режиссера Якина, «Иван Васильевич меняет профессию»

Нелли Леднева, «Большая перемена»

Аленушка, «Чародеи»

Барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен, «Тот самый Мюнхгаузен»

Нина Соломатина, «Карнавал»

Василий Кузякин, «Любовь и голуби»

Надя Шевелева, «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Катя Шевченко, «Вам и не снилось...»

Настенька, «Морозко»

Саша Савченко, «Весна на Заречной улице»

Лариса Огудалова, «Жестокий романс»

Людмила Прокофьевна, «Служебный роман»

Анатолий Ефремович, «Служебный роман»

На другие чудесные творения искусственного интеллекта можно посмотреть здесь:

Фото на превью Карнавальная ночь / Мосфильм, Служебный роман / Мосфильм, Stable Diffusion
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AdMe/Кино/Как бы выглядели 17 наших любимых персонажей, если бы эти фильмы снимали сегодня
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