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Какими стали 15 актеров комедий, которые заставляли нас ухахатываться до колик в животе

Кино
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Отличная альтернатива современным комедиям сомнительного качества — старые фильмы, снятые более 20-ти лет назад, от которых внутри растекается приятное ностальгическое тепло. Мы решили вспомнить такое кино, а заодно посмотреть, как поменялись любимые актеры, которые заставляли нас смеяться.

Брэдли Пирс — Джуманджи, 1995

Бонни Хант — Джуманджи, 1995

© Jumanji / TriStar Pictures and co-producers, VALERIE MACON / AFP / East News

Биби Нойвирт — Джуманджи, 1995

© Jumanji / TriStar Pictures and co-producers, Invision / Invision / East News

Джонатан Хайд — Джуманджи, 1995

Жан Рено — Васаби, 2001

© Wasabi / Canal+ and co-producers, SOPA Images / SIPA / SIPA / East News

Рёко Хиросуэ — Васаби, 2001

© Wasabi / Canal+ and co-producers, Everett Collection / East News

Мишель Мюллер — Васаби, 2001

Кароль Буке — Васаби, 2001

© Wasabi / Canal+ and co-producers, VALERY HACHE / AFP / East News

Роберт Хейз — Аэроплан, 1980

Джули Хэгерти — Аэроплан, 1980

Эмбет Дэвидц — Матильда, 1996

© Matilda / TriStar Pictures and co-producers, Richard Shotwell / Invision / AP / East News

Пэм Феррис — Матильда, 1996

Реа Перлман — Матильда, 1996

Пьер Ришар — Игрушка, 1976

© Le jouet / Renn Productions and co-producers, Vianney Le Caer / Invision / East News

Фабрис Греко — Игрушка, 1976

Если после просмотра подборки вам захотелось вновь окунуться в атмосферу старых комедий, то здесь вы сможете найти что-то по душе. Все уже видели? Тогда загляните сюда, там еще больше классных фильмов на вечер.

Фото на превью Le jouet / Renn Productions and co-producers, Vianney Le Caer / Invision / East News, mikael lafontan / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
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28-3
AdMe/Кино/Какими стали 15 актеров комедий, которые заставляли нас ухахатываться до колик в животе
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