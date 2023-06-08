Какими стали 15 актеров комедий, которые заставляли нас ухахатываться до колик в животе
Отличная альтернатива современным комедиям сомнительного качества — старые фильмы, снятые более 20-ти лет назад, от которых внутри растекается приятное ностальгическое тепло. Мы решили вспомнить такое кино, а заодно посмотреть, как поменялись любимые актеры, которые заставляли нас смеяться.
Брэдли Пирс — Джуманджи, 1995
Бонни Хант — Джуманджи, 1995
Биби Нойвирт — Джуманджи, 1995
Джонатан Хайд — Джуманджи, 1995
Жан Рено — Васаби, 2001
Рёко Хиросуэ — Васаби, 2001
Мишель Мюллер — Васаби, 2001
Кароль Буке — Васаби, 2001
Роберт Хейз — Аэроплан, 1980
Джули Хэгерти — Аэроплан, 1980
Эмбет Дэвидц — Матильда, 1996
Пэм Феррис — Матильда, 1996
Реа Перлман — Матильда, 1996
Пьер Ришар — Игрушка, 1976
Фабрис Греко — Игрушка, 1976
Если после просмотра подборки вам захотелось вновь окунуться в атмосферу старых комедий, то здесь вы сможете найти что-то по душе. Все уже видели? Тогда загляните сюда, там еще больше классных фильмов на вечер.
Фото на превью Le jouet / Renn Productions and co-producers, Vianney Le Caer / Invision / East News, mikael lafontan / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
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