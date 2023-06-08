Какими стали 15 актеров комедий, которые заставляли нас ухахатываться до колик в животе

Отличная альтернатива современным комедиям сомнительного качества — старые фильмы, снятые более 20-ти лет назад, от которых внутри растекается приятное ностальгическое тепло. Мы решили вспомнить такое кино, а заодно посмотреть, как поменялись любимые актеры, которые заставляли нас смеяться.

Брэдли Пирс — Джуманджи, 1995

Бонни Хант — Джуманджи, 1995

Биби Нойвирт — Джуманджи, 1995

Джонатан Хайд — Джуманджи, 1995

Жан Рено — Васаби, 2001

Рёко Хиросуэ — Васаби, 2001

Мишель Мюллер — Васаби, 2001

Кароль Буке — Васаби, 2001

Роберт Хейз — Аэроплан, 1980

Джули Хэгерти — Аэроплан, 1980

Эмбет Дэвидц — Матильда, 1996

Пэм Феррис — Матильда, 1996

Реа Перлман — Матильда, 1996

Пьер Ришар — Игрушка, 1976

Фабрис Греко — Игрушка, 1976

Если после просмотра подборки вам захотелось вновь окунуться в атмосферу старых комедий, то здесь вы сможете найти что-то по душе. Все уже видели? Тогда загляните сюда, там еще больше классных фильмов на вечер.