Как изменились 15 актрис из хорроров, которые на экране вызывают ужас и тревогу, а в жизни просто ангелы
Чаще всего в фильмах ужасов встречаются смазливые красотки, вся игра которых сводится к истерическим, часто бессмысленным крикам. Но героини нашей подборки сломали клише благодаря своей харизме и таланту и вывели жанр хоррора на новый уровень. Давайте посмотрим, как изменились за годы 18 культовых героинь фильмов ужасов.
Миа Фэрроу — «Ребенок Розмари» (1968)
© Rosemary's Baby / William Castle Productions and co-producers, NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News
Линда Блэр — «Изгоняющий дьявола» (1973)
Сисси Спейсек — «Кэрри» (1976)
Supplied by Capital Pictures/EAST NEWS, Amazon/Courtesy Everett Collection / East News
Хэзер Донахью — «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999)
Artisan Entertainment/Courtesy Everett Collection/Everett Collec / East News, © Monopoly Events / YouTube
Наоми Уоттс — «Звонок» (2002)
Кейт Хадсон — «Ключ от всех дверей» (2005)
Мелисса Джордж — «Ужас Амитивилля» (2005)
METRO GOLDWYN MAYER / IOVINO, PETER / Album / EAST NEWS, Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News
Элиша Катберт — «Дом восковых фигур» (2005)
WARNER BROS. / VALITUTTI, VINCE / Album / EAST NEWS, Richard Shotwell/Invision/East News
Джодель Ферланд — «Сайлент Хилл» (2006)
Рада Митчелл — «Сайлент Хилл» (2006)
EAST NEWS, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News
Эмили де Рэвин — «У холмов есть глаза» (2006)
Винесса Шоу — «У холмов есть глаза» (2006)
20thCentFox/Courtesy Everett Collection / East News, ANGELA WEISS/AFP/East News
Изабель Фурман — «Дитя тьмы» (2009)
Сара Батлер — «Я плюю на ваши могилы» (2010)
Клер Фоли — «Синистер» (2012)
Если после просмотра подборки вам захотелось пощекотать себе нервы, то в этой статье вы найдете фильм себе по душе.
AdMe/Кино/Как изменились 15 актрис из хорроров, которые на экране вызывают ужас и тревогу, а в жизни просто ангелы
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