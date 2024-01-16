Как изменились 15 актрис из хорроров, которые на экране вызывают ужас и тревогу, а в жизни просто ангелы

Чаще всего в фильмах ужасов встречаются смазливые красотки, вся игра которых сводится к истерическим, часто бессмысленным крикам. Но героини нашей подборки сломали клише благодаря своей харизме и таланту и вывели жанр хоррора на новый уровень. Давайте посмотрим, как изменились за годы 18 культовых героинь фильмов ужасов.

Миа Фэрроу — «Ребенок Розмари» (1968)

Линда Блэр — «Изгоняющий дьявола» (1973)

© The Exorcist / Warner Bros. and co-producers , Priscilla Grant/Everett Collection / East News Priscilla Grant/Everett Collection / East News

Сисси Спейсек — «Кэрри» (1976)

Supplied by Capital Pictures/EAST NEWS , Amazon/Courtesy Everett Collection / East News

Хэзер Донахью — «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999)

, © Monopoly Events / YouTube Artisan Entertainment/Courtesy Everett Collection/Everett Collec / East News

Наоми Уоттс — «Звонок» (2002)

© The Ring / Dreamworks Pictures and co-producers , Vianney Le Caer/Invision/East News Vianney Le Caer/Invision/East News

Кейт Хадсон — «Ключ от всех дверей» (2005)

© The Skeleton Key / Universal Pictures and co-producers , Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Мелисса Джордж — «Ужас Амитивилля» (2005)

METRO GOLDWYN MAYER / IOVINO, PETER / Album / EAST NEWS , Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News

Элиша Катберт — «Дом восковых фигур» (2005)

WARNER BROS. / VALITUTTI, VINCE / Album / EAST NEWS , Richard Shotwell/Invision/East News

Джодель Ферланд — «Сайлент Хилл» (2006)

Рада Митчелл — «Сайлент Хилл» (2006)

EAST NEWS , Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Эмили де Рэвин — «У холмов есть глаза» (2006)

Винесса Шоу — «У холмов есть глаза» (2006)

20thCentFox/Courtesy Everett Collection / East News , ANGELA WEISS/AFP/East News

Изабель Фурман — «Дитя тьмы» (2009)

Сара Батлер — «Я плюю на ваши могилы» (2010)

Клер Фоли — «Синистер» (2012)