Как изменились 15 кинопар, в чью любовь когда-то мы верили без оглядки

Мы можем не замечать, как быстротечно время. Но стоит только представить, что «Секретным материалам» в этом году исполняется 30 лет, первые «Пираты Карибского моря» вышли 20 лет назад, а первые серии «Зачарованных» и «Секса в большом городе» мы смотрели уже 25 лет назад, как сразу хочется призадуматься. Конечно, за это время также сильно изменились и актеры, сыгравшие наших любимывх героев.