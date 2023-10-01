Как изменились 15 кинопар, в чью любовь когда-то мы верили без оглядки
Мы можем не замечать, как быстротечно время. Но стоит только представить, что «Секретным материалам» в этом году исполняется 30 лет, первые «Пираты Карибского моря» вышли 20 лет назад, а первые серии «Зачарованных» и «Секса в большом городе» мы смотрели уже 25 лет назад, как сразу хочется призадуматься. Конечно, за это время также сильно изменились и актеры, сыгравшие наших любимывх героев.
Фиби и Коул («Зачарованные», 1998 — 2006)
Алисса Милано и Джулиан МакМэхон
Джерри и Саманта («Секс в большом городе», 1998-2004)
Джейсон Льюис и Ким Кэтролл
Уилл и Элизабет (Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца, 2006)
Орландо Блум и Кира Найтли
Аче и Бабе («Три метра над уровнем неба», 2010)
Марио Касас и Мария Вальверде
Рик и Эвелин («Мумия», 1999)
Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс
Малдер и Скалли («Секретные материалы», 1993-2018)
Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон
Элена и Зорро («Маска Зорро», 1998)
Кэтрин Зета-Джонс и Антонио Бандерас
Сатин и Кристиан («Мулен Руж», 2001)
Николь Кидман и Юэн Макгрегор
Мэри Джейн и Питер («Человек Паук-2», 2004)
Кирстен Данст и Тоби Магуайр
Саммер и Сет («Одинокие сердца», 2003-2007)
Рэйчел Билсон и Адам Броди
Елена и Стефан («Дневники вампира», 2009-2017)
Нина Добрев и Пол Уэсли
Арагорн и Арвен («Властелин Колец: Возвращение короля», 2003)
Вигго Мортенсен и Лив Тайлер
Энджел и Баффи («Баффи — истребительница вампиров», 1997-2003)
Дэвид Борианаз и Сара Мишель Геллар
Бриджит и Марк («Дневник Бриджит Джонс», 2001)
Рене Зеллвегер и Колин Ферт
Дейзи и Гэтсби (Великий Гэтсби, 1974)
Миа Фэрроу и Роберт Рэдфорд
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