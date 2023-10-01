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Как изменились 15 кинопар, в чью любовь когда-то мы верили без оглядки

Кино
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Мы можем не замечать, как быстротечно время. Но стоит только представить, что «Секретным материалам» в этом году исполняется 30 лет, первые «Пираты Карибского моря» вышли 20 лет назад, а первые серии «Зачарованных» и «Секса в большом городе» мы смотрели уже 25 лет назад, как сразу хочется призадуматься. Конечно, за это время также сильно изменились и актеры, сыгравшие наших любимывх героев.

Фиби и Коул («Зачарованные», 1998 — 2006)

Алисса Милано и Джулиан МакМэхон

Джерри и Саманта («Секс в большом городе», 1998-2004)

© Sex and the City / HBO and co-producers, Richard Shotwell/Invision/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Джейсон Льюис и Ким Кэтролл

Уилл и Элизабет (Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца, 2006)

Vianney Le Caer/Invision/East News, © Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest / Walt Disney Pictures and co-producers, NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Орландо Блум и Кира Найтли

Аче и Бабе («Три метра над уровнем неба», 2010)

ABACA/Abaca/East News, © Tres metros sobre el cielo / Canal+ España and co-producers, Domine Jerome/ABACA/Abaca/East News

Марио Касас и Мария Вальверде

Рик и Эвелин («Мумия», 1999)

Andy Kropa/Invision/East News, © The Mummy / Universal Pictures and co-producers, Vianney Le Caer/Invision/East News

Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс

Малдер и Скалли («Секретные материалы», 1993-2018)

Willy Sanjuan/Invision/East News, East News, Joel C Ryan/Invision/East News

Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон

Элена и Зорро («Маска Зорро», 1998)

Niviere David/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection/East News, A. Pérez Meca/Associated Press/East News

Кэтрин Зета-Джонс и Антонио Бандерас

Сатин и Кристиан («Мулен Руж», 2001)

© Moulin Rouge! / 20th Century Fox and co-producers, Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, van Agostini/Invision/Invision/East News

Николь Кидман и Юэн Макгрегор

Мэри Джейн и Питер («Человек Паук-2», 2004)

Laurent VU/SIPA/SIPA/East News, © Spider-Man 2 / Marvel Enterprises and co-producers, Jordan Strauss/Invision/East News

Кирстен Данст и Тоби Магуайр

Саммер и Сет («Одинокие сердца», 2003-2007)

© The O.C. / Warner Bros. Television and co-producers, PHOTOlink/Everett Collection/East News, Allison Dinner/Invision/East News

Рэйчел Билсон и Адам Броди

Елена и Стефан («Дневники вампира», 2009-2017)

Chris Pizzello/AP Photo/Invision/East News, © The Vampire Diaries / Alloy Entertainment and co-producers, Chris Pizzello/AP Photo/Invision/East News

Нина Добрев и Пол Уэсли

Арагорн и Арвен («Властелин Колец: Возвращение короля», 2003)

© The Lord of the Rings: The Return of the King / New Line Cinema and co-producers, Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News, Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Вигго Мортенсен и Лив Тайлер

Энджел и Баффи («Баффи — истребительница вампиров», 1997-2003)

Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News, Shooting Star/Sipa USA/East News, Niviere David/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Дэвид Борианаз и Сара Мишель Геллар

Бриджит и Марк («Дневник Бриджит Джонс», 2001)

Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News, © Bridget Jones's Diary / Universal Pictures and co-producers, Faye Sadou/Associated Press/East News

Рене Зеллвегер и Колин Ферт

Дейзи и Гэтсби (Великий Гэтсби, 1974)

© The Great Gatsby / Paramount Pictures and co-producers, Kristin Callahan/Everett Collection/East News, VALERY HACHE/AFP/East News

Миа Фэрроу и Роберт Рэдфорд

Если вам понравилась эта статья и вы хотите увидеть изменения других экранных пар, загляните в эту нашу статью.

Фото на превью Richard Shotwell/Invision/East News, Sex and the City / HBO and co-producers, Evan Agostini/Invision/East News
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AdMe/Кино/Как изменились 15 кинопар, в чью любовь когда-то мы верили без оглядки
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