Как сегодня выглядят 17 актрис, которые сыграли лихих дам в наших любимых боевиках
Почему-то многие привыкли думать, что супергерои — это исключительно мужчины. Однако это совершенно не так. История кинематографа знает немало крутых дамочек, которые способны скрутить в бараний рог и ожившую мумию, и вампира, и колонию инопланетян. Мы решили посмотреть, что стало с этими актрисами сегодня. Многие из них все еще на высоте.
1. Рэйчел Вайс («Мумия») в 1999 и 2023
2. Марина Сиртис («Звездный путь: Следующее поколение») в 1987 и 2023
3. Элайза Душку («Баффи — истребительница вампиров») в 1999 и 2022
4. Джина Дэвис («Остров Головорезов») в 1995 и 2023
© Cutthroat Island / Beckner/Gorman Productions and co-producers, Jeffrey Meyer/MPI/Capital Pictures/Capital Pictures Russia/East
5. Мег Райан («Мужество в бою») в 1996 и 2023
6. Пэм Гриер («Джеки Браун») в 1997 и 2022
7. Дэрил Ханна («Бегущий по лезвию») в 1982 и 2023
8. Клаудия Кристиан («Вавилон 5») в 1994 и 2023
Courtesy Everett Collection/Everett Collection/East News
9. Карен Аллен («Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега») в 1981 и 2023
10. Сара Мишель Геллар («Баффи — истребительница вампиров») в 1997 и 2023
11. Хелен Слейтер («Супергерл») в 1984 и 2023
12. Талиса Сото («Смертельная битва») в 1995 и 2022
13. Деми Мур («Солдат Джейн») в 1997 и 2023
14. Сигурни Уивер («Чужие») в 1986 и 2023
15. Джейми Ли Кертис («Хэллоуин 2») в 1981 и 2023
16. Ким Бесингер («Настоящая МакКой») в 1993 и 2021
© The Real McCoy / Bregman/Baer Productions and co-producers, Coleman-Rayner/Coleman Rayner/East News
17. Бонни Беделиа («Крепкий орешек») в 1988 и 2022
А если вы давно не видели Дольфа Лундгрена или Кристофера Ламберта, то в этой статье вы узнаете, что стало с этими красавчиками спустя десятилетия.
Фото на превью Blade Runner / The Ladd Company and co-producers, Jordan Strauss/Invision/East News, Cutthroat Island / Beckner/Gorman Productions and co-producers, Jeffrey Meyer/MPI/Capital Pictures/Capital Pictures Russia/East
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