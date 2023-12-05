Как сегодня выглядят 17 актрис, которые сыграли лихих дам в наших любимых боевиках

Почему-то многие привыкли думать, что супергерои — это исключительно мужчины. Однако это совершенно не так. История кинематографа знает немало крутых дамочек, которые способны скрутить в бараний рог и ожившую мумию, и вампира, и колонию инопланетян. Мы решили посмотреть, что стало с этими актрисами сегодня. Многие из них все еще на высоте.