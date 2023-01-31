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Мы посмотрели, как изменились актеры «Мятежного духа» за 21 год. Кажется, кое-кто из них нашел молодильные яблочки

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Есть сериалы, которые невозможно забыть. Когда они заканчиваются, мы переживаем, как будто навсегда расстались с близкими друзьями. И сегодня настало время встретиться. Мы собрали для вас 15+ фото актеров и актрис, сыгравших героев культового молодежного сериала «Мятежный дух». И нам кажется, что они знают какой-то тайный рецепт молодости.

Мия Колуччи — Луисана Лопилато

© Rebelde way / Cris Morena Group S.A. and co-producers, Netflix / Courtesy Everett Collection / East News

Мануэль Агирре — Фелипе Коломбо

Марисса Спирито — Камила Бордонаба

Пабло Бустаманте — Бенхамин Рохас

Луна Фернандес — Джорджина Мольо

Николас Провенса — Гильермо Санта Крус

Виктория Пас — Виктория Мауретте

Рокко Фуэнтес Эчагуэ — Пиру Саэс

Фелиситас Митре — Анхелес Балбиани

Пилар Дунофф — Микаэла Васкес

Томас Эскурра — Хорхе Махьо

Гвидо Лассен — Диего Месаглио

Сол Риварола — Инес Паломбо

Франcиско Бланко — Франсиско Басс

Блас Эредия — Пабло Эредия

Лаура Ареги — Мариана Селигманн

Диего Уркола — Диего Чильд

Соня Рэй — Катрин Фулоп

Франко Колуччи — Мартин Сифилд

Сантьяго Мансилья — Фернан Мирас

Серхио Бустаманте — Бой Ольми

Кто был вашим любимым героем сериала «Мятежный дух»?

Фото на превью Rebelde way / Cris Morena Group S.A. and co-producers, Netflix / Courtesy Everett Collection / East News
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AdMe/Кино/Мы посмотрели, как изменились актеры «Мятежного духа» за 21 год. Кажется, кое-кто из них нашел молодильные яблочки
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