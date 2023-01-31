Мы посмотрели, как изменились актеры «Мятежного духа» за 21 год. Кажется, кое-кто из них нашел молодильные яблочки
Есть сериалы, которые невозможно забыть. Когда они заканчиваются, мы переживаем, как будто навсегда расстались с близкими друзьями. И сегодня настало время встретиться. Мы собрали для вас 15+ фото актеров и актрис, сыгравших героев культового молодежного сериала «Мятежный дух». И нам кажется, что они знают какой-то тайный рецепт молодости.
Мия Колуччи — Луисана Лопилато
© Rebelde way / Cris Morena Group S.A. and co-producers, Netflix / Courtesy Everett Collection / East News
Мануэль Агирре — Фелипе Коломбо
Марисса Спирито — Камила Бордонаба
Пабло Бустаманте — Бенхамин Рохас
Луна Фернандес — Джорджина Мольо
Николас Провенса — Гильермо Санта Крус
Виктория Пас — Виктория Мауретте
Рокко Фуэнтес Эчагуэ — Пиру Саэс
Фелиситас Митре — Анхелес Балбиани
Пилар Дунофф — Микаэла Васкес
Томас Эскурра — Хорхе Махьо
Гвидо Лассен — Диего Месаглио
Сол Риварола — Инес Паломбо
Франcиско Бланко — Франсиско Басс
Блас Эредия — Пабло Эредия
Лаура Ареги — Мариана Селигманн
Диего Уркола — Диего Чильд
Соня Рэй — Катрин Фулоп
Франко Колуччи — Мартин Сифилд
Сантьяго Мансилья — Фернан Мирас
Серхио Бустаманте — Бой Ольми
Кто был вашим любимым героем сериала «Мятежный дух»?
Фото на превью Rebelde way / Cris Morena Group S.A. and co-producers, Netflix / Courtesy Everett Collection / East News
AdMe/Кино/Мы посмотрели, как изменились актеры «Мятежного духа» за 21 год. Кажется, кое-кто из них нашел молодильные яблочки
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