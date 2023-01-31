Мы посмотрели, как изменились актеры «Мятежного духа» за 21 год. Кажется, кое-кто из них нашел молодильные яблочки

Есть сериалы, которые невозможно забыть. Когда они заканчиваются, мы переживаем, как будто навсегда расстались с близкими друзьями. И сегодня настало время встретиться. Мы собрали для вас 15+ фото актеров и актрис, сыгравших героев культового молодежного сериала «Мятежный дух». И нам кажется, что они знают какой-то тайный рецепт молодости.