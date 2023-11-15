Как изменились актеры и актрисы из сериалов, которые в 2000-е мы засматривали до дыр
Сегодня производится так много контента, что зритель просто теряется в изобилии выбора. Но так обстояло не всегда. Были времена, когда по телевизору транслировали один-два сериала, а актеры и актрисы, игравшие в них, гарантированно становились кумирами своего поколения. Давайте же посмотрим, как они выглядят сейчас.
Александр Домогаров, «Графиня де Монсоро» (1997)
Светлана Чуйкина, «Нина» (2001)
Евгения Добровольская, «Королева Марго» (1996)
Гоша Куценко, «АБВГД Ltd» (1992–1993)
Александр Носик, «Возвращение Мухтара» (2004–2005)
Жанна Эппле, «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» (2004–2007)
Константин Хабенский, «Убойная сила» (2000–2005)
Екатерина Гусева, «Бригада» (2002)
Андрей Федорцов, «Убойная сила» (2000–2005)
Алексей Гуськов, «Граница. Таежный роман» (2000)
Алика Смехова, «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» (2004–2007)
Евгений Миронов, «Идиот» (2003)
Екатерина Семенова, «Две судьбы» (2002–2008)
Татьяна Догилева, «Участок» (2003)
Елена Панова, «Граница. Таежный роман» (2000)
Сергей Жигунов, «Королева Марго» (1996)
Мария Куликова, «Две судьбы» (2002–2008)
Владимир Вдовиченков, «Бригада» (2002)
Ирина Рахманова, «Виола Тараканова. В мире преступных страстей» (2004–2007)
Наталья Рудова, «Татьянин день» (2007-2008)
Анна Снаткина, «Татьянин день» (2007-2008)
Анна Горшкова, «Бедная Настя» (2003-2004)
Петр Красилов, «Бедная Настя» (2003-2004)
Елена Яковлева, «Каменская» (1999-2011)
Но как бы внимательно мы не смотрели любимые сериалы. при повторном просмотре всегда найдутся нюансы, которые мы упустили из виду.
Фото на превью Татьянин день / А-Медиа, Жизнь по вызову / К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян, Татьянин день / А-Медиа, Kashaev Pavel/East News
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