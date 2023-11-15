Как изменились актеры и актрисы из сериалов, которые в 2000-е мы засматривали до дыр

Сегодня производится так много контента, что зритель просто теряется в изобилии выбора. Но так обстояло не всегда. Были времена, когда по телевизору транслировали один-два сериала, а актеры и актрисы, игравшие в них, гарантированно становились кумирами своего поколения. Давайте же посмотрим, как они выглядят сейчас.