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Как изменились актеры из фильма «Реальная любовь», над которым мы рыдали 20 лет назад

Кино
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Всеми любимый романтический рождественский фильм «Реальная любовь» в этом году отмечает свое 20-летие. Для миллионов людей по всему миру стало традицией смотреть его в новогодние каникулы. Лично мы были удивлены, узнав, сколько времени прошло с момента его выхода на экраны, и решили посмотреть, как звезды из этого кино изменились за эти годы.

1. Эмма Томпсон в роли Карен

2. Хайке Макач в роли Мии

3. Колин Ферт в роли Джейми

© Love Actually / Universal Pictures and co-producers, Faye Sadou / Associated Press / East News

4. Мартин Фримен в роли Джона

5. Джоанна Пейдж в роли Джуди

6. Лора Линни в роли Сары

7. Родриго Санторо в роли Карла

8. Билл Найи в роли Билли Мака

© Love Actually / Universal Pictures and co-producers, Priscilla Grant / Everett Collection / East News

9. Кира Найтли в роли Джульет

10. Чиветел Эджиофор в роли Питера

© Love Actually / Universal Pictures and co-producers, Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

11. Хью Грант в роли премьер-министра

12. Мартина Маккатчен в роли Натали

13. Лиам Нисон в роли Дэниела

© Love Actually / Universal Pictures and co-producers, Europa Press / ABACA / Abaca / East News

14. Томас Броди-Сангстер в роли Сэма

15. Оливия Олсон в роли Джоанны

Фото на превью Love Actually / Universal Pictures and co-producers, Invision / Invision / East News
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AdMe/Кино/Как изменились актеры из фильма «Реальная любовь», над которым мы рыдали 20 лет назад
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