Как изменились актеры из фильма «Реальная любовь», над которым мы рыдали 20 лет назад
Всеми любимый романтический рождественский фильм «Реальная любовь» в этом году отмечает свое 20-летие. Для миллионов людей по всему миру стало традицией смотреть его в новогодние каникулы. Лично мы были удивлены, узнав, сколько времени прошло с момента его выхода на экраны, и решили посмотреть, как звезды из этого кино изменились за эти годы.
1. Эмма Томпсон в роли Карен
2. Хайке Макач в роли Мии
3. Колин Ферт в роли Джейми
4. Мартин Фримен в роли Джона
5. Джоанна Пейдж в роли Джуди
6. Лора Линни в роли Сары
7. Родриго Санторо в роли Карла
8. Билл Найи в роли Билли Мака
© Love Actually / Universal Pictures and co-producers, Priscilla Grant / Everett Collection / East News
9. Кира Найтли в роли Джульет
10. Чиветел Эджиофор в роли Питера
© Love Actually / Universal Pictures and co-producers, Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News
11. Хью Грант в роли премьер-министра
12. Мартина Маккатчен в роли Натали
13. Лиам Нисон в роли Дэниела
14. Томас Броди-Сангстер в роли Сэма
15. Оливия Олсон в роли Джоанны
Фото на превью Love Actually / Universal Pictures and co-producers, Invision / Invision / East News
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