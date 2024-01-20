Как изменились актеры из фильма «Реальная любовь», над которым мы рыдали 20 лет назад

Всеми любимый романтический рождественский фильм «Реальная любовь» в этом году отмечает свое 20-летие. Для миллионов людей по всему миру стало традицией смотреть его в новогодние каникулы. Лично мы были удивлены, узнав, сколько времени прошло с момента его выхода на экраны, и решили посмотреть, как звезды из этого кино изменились за эти годы.