Как изменились красотки из боевиков, силой и отвагой которых мы так восхищались
Многие актеры, снявшиеся в боевиках 80-х, 90-х и 00-х, навсегда остались в нашей памяти, как и их герои. Стоит только сказать Рокки, Терминатор или Джон Макклейн, и перед глазами тут же встают те, кто сыграл этих супергероев в кино. Но давайте вспомним героинь любимых боевиков. Ведь среди них были не менее яркие персонажи.
1. Нэнси Аллен («Робокоп 3») в 1993 и 2018
2. Джина Дэвис («Долгий поцелуй на ночь») 1996 и 2022
3. Пэм Гриер («Джеки Браун») в 1997 и 2022
4. Талиса Сото («Смертельная битва») в 1995 и 2022
5. Рэйчел Вайс («Мумия») в 1999 и 2023
6. Мег Райан («Мужество в бою») в 1996 и 2023
7. Марина Сиртис («Звездный путь: Следующее поколение») в 1987 и 2023
8. Дэрил Ханна («Бегущий по лезвию») в 1982 и 2023
9. Карен Аллен («Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега») в 1981 и 2023
10. Сара Мишель Геллар («Баффи — истребительница вампиров») в 1997 и 2023
11. Деми Мур («Солдат Джейн») в 1997 и 2023
12. Сигурни Уивер («Чужие») в 1986 и 2023
13. Джейми Ли Кертис («Хэллоуин 2») в 1981 и 2023
14. Бонни Беделиа («Крепкий орешек») в 1988 и 2022
15. Бриджит Нильсен («Рокки 4») 1985 и 2019
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Фото на превью The Long Kiss Goodnight / New Line Cinema and co-producers, Jordan Strauss/Invision/East News, Die Hard / Twentieth Century Fox and co-producers, The Noel Diary / Change Up Productions and co-producers
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