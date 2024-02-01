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Как изменились красотки из боевиков, силой и отвагой которых мы так восхищались

Кино
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Многие актеры, снявшиеся в боевиках 80-х, 90-х и 00-х, навсегда остались в нашей памяти, как и их герои. Стоит только сказать Рокки, Терминатор или Джон Макклейн, и перед глазами тут же встают те, кто сыграл этих супергероев в кино. Но давайте вспомним героинь любимых боевиков. Ведь среди них были не менее яркие персонажи.

1. Нэнси Аллен («Робокоп 3») в 1993 и 2018

2. Джина Дэвис («Долгий поцелуй на ночь») 1996 и 2022

3. Пэм Гриер («Джеки Браун») в 1997 и 2022

© Jackie Brown / Miramax and co-producers, Invision/Invision/East News

4. Талиса Сото («Смертельная битва») в 1995 и 2022

© Mortal Kombat / New Line Cinema and co-producers, Chris Pizzello/Invision/East News

5. Рэйчел Вайс («Мумия») в 1999 и 2023

© The Mummy / Universal Pictures and co-producers, Evan Agostini/Invision/East News

6. Мег Райан («Мужество в бою») в 1996 и 2023

© Courage Under Fire / Fox 2000 Pictures and co-producers, Courtesy Everett Collection /East News

7. Марина Сиртис («Звездный путь: Следующее поколение») в 1987 и 2023

8. Дэрил Ханна («Бегущий по лезвию») в 1982 и 2023

© Blade Runner / The Ladd Company and co-producers, Jordan Strauss/Invision/East News

9. Карен Аллен («Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега») в 1981 и 2023

10. Сара Мишель Геллар («Баффи — истребительница вампиров») в 1997 и 2023

11. Деми Мур («Солдат Джейн») в 1997 и 2023

12. Сигурни Уивер («Чужие») в 1986 и 2023

© Aliens / Twentieth Century Fox and co-producers, Vianney Le Caer/Invision/East News

13. Джейми Ли Кертис («Хэллоуин 2») в 1981 и 2023

14. Бонни Беделиа («Крепкий орешек») в 1988 и 2022

15. Бриджит Нильсен («Рокки 4») 1985 и 2019

© Rocky IV / United Artists and co-producers, face to face/FaceToFace/REPORTER/East News

Если вам интересно узнать, как менялись другие герои любимых фильмов и сериалов, обязательно посмотрите эти статьи:

Фото на превью The Long Kiss Goodnight / New Line Cinema and co-producers, Jordan Strauss/Invision/East News, Die Hard / Twentieth Century Fox and co-producers, The Noel Diary / Change Up Productions and co-producers
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AdMe/Кино/Как изменились красотки из боевиков, силой и отвагой которых мы так восхищались
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