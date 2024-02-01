Как изменились красотки из боевиков, силой и отвагой которых мы так восхищались

Многие актеры, снявшиеся в боевиках 80-х, 90-х и 00-х, навсегда остались в нашей памяти, как и их герои. Стоит только сказать Рокки, Терминатор или Джон Макклейн, и перед глазами тут же встают те, кто сыграл этих супергероев в кино. Но давайте вспомним героинь любимых боевиков. Ведь среди них были не менее яркие персонажи.