Посмотрите, как с годами менялись знаменитости, которые разрешили себе стареть естественно
Как бы это парадоксально ни звучало, но чем старше мы становимся, тем делаемся счастливее. И известные женщины из этой подборки подтверждают этот факт: они осознали, что молодость не вечна, но с достоинством приняли свои морщины и продолжают радоваться жизни.
Хелен Миррен
Хелен Миррен убеждена, что в каждом возрасте есть выгода и реализация и, сколько бы ни было лет, всегда можно идти на эксперименты и менять свой имидж. Актриса ценит накопленный за жизнь опыт больше, чем молодость кожи. «Если бы кто-то сказал мне, мол, вот по мановению волшебной палочки тебе снова будет 25, я бы ему ответила: „Нет, я этого не хочу“, — заявила актриса. — Да, со временем тело меняется, но и вы многому учитесь».
Джулия Робертс
Красотка Джулия Робертс сделала головокружительную карьеру в Голливуде, но, как оказывается, она совершенно не беспокоится из-за того, что ей могут не дать роль или посчитают старой. По ее словам, она никогда не делала ни подтяжки лица, ни инъекции ботокса и единственное, что ее беспокоит, — чтобы с ее детьми было все в порядке. «Больше всего я ценю не то время, что я провожу на съемочной площадке, а те минуты, когда я завтракаю с мужем и детьми и мы болтаем обо всем на свете. Это чудесное время», — рассказала она.
Вайнона Райдер
Вайнона Райдер совсем не расстроена тем, что с годами кожа становится менее упругой, а в уголках глаз появляются предательские морщины. Более того, она призналась, что ей стареть по-своему интересно. «В наши дни к этому [косметической хирургии] относятся почти как к гигиеническим процедурам. Некоторые особы мне прямо указывали на мой лоб: „О, ты знаешь, тебе бы не помешало...“ Не дождетесь! Мне нравится стареть».
Кристи Тарлингтон
Бывшая супермодель Кристи Тарлингтон утверждает, что никогда не будет изменять свое лицо. В этом она следует примеру своей мамы, которой уже больше 80, а она, по утверждению Кристи, выглядит по-прежнему хорошо именно потому, что разрешила себе стареть естественно.
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун относится к утрате молодости по-философски: так же, как относились в свое время ее мама и бабушка. Хотя она и старается ухаживать за кожей лица, она намерена стареть изящно. «Мне повезло, что в моей жизни были женщины, которым было по душе становиться старше: моя мама и бабушка, — рассказала актриса. — И я поняла, что старость не стоит воспринимать как поражение».
Шарлотта Рэмплинг
77 лет.
Эта английская актриса, которую вы могли видеть, например, в сериале «Декстер» в роли доктора Эвелин Фогель, начинала свою карьеру в качестве модели. Шарлотта призналась, что ни за что не ляжет под нож пластического хирурга. Более того, ей нравится, как стареет ее лицо, и ее прямо завораживает этот процесс. По ее словам, именно то, что она решила стареть естественно, обеспечило ей кинокарьеру на долгие годы.
Маим Бялик
На вопрос о том, что она думает по поводу старения и своих морщин, Маим Бялик со смехом ответила следующее: «Видео из моей молодости, конечно, отрезвляют. Но я ничего не могу поделать! Я человек!»
Шеннен Доэрти
Шеннен Доэрти, звезда сериала «Зачарованные», не скрывает свою нелюбовь к процедурам инвазивной косметологии, о чем рассказывает прямо: «Смотрела фильмы сегодня вечером и заметила, что там было мало женских персонажей, с которыми я могла бы найти общий язык: женщин без филлеров, без ботокса, без подтяжки лица. Женщин, которые приняли свое лицо и весь тот опыт, который оно демонстрировало. Я жила. Мне нравится, что я жила и что мое лицо отражает мою жизнь».
Эмили Блант
Эмили Блант относится к утрате молодости с юмором. Она рассказала, что ее подруге и партнерше по фильму «Дьявол носит Prada» Мерил Стрип в Голливуде предложили сразу 3 роли ведьмы, когда той исполнилось 40. Эмили Блант сказала, что вполне готова принять свою судьбу и сыграть ведьму.
Ким Кэттролл
Звезда «Секса в большом городе» Ким Кэттролл призналась, что восхищается теми женщинами, которые сделали кинокарьеру, не прибегая к пластическим операциям. И решила для себя, что тоже хочет естественно стареть. Она призналась, что как-то попробовала ботокс на лбу, но потом решила, что хочет узнавать себя в зеркале и потому не пойдет на новые инвазивные процедуры.
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс находит довольно заманчивой идею обмануть время, но при этом признает, что ей как актрисе, играющей взрослых женщин, куда больше подходит ее настоящий внешний вид. «Конечно, я хочу выглядеть как можно лучше, — утверждает актриса. — Но я играю персонажей, которые соответствуют моему возрасту. И героини, что меня интересуют, обычно проходят через какие-то испытания. Так что мне нужно живое лицо, чтобы показать историю жизни персонажа, которого я играю».
Джуди Денч
А вот Джуди Денч, которая в 2020 году стала самой пожилой актрисой, появившейся на обложке Vogue, призналась, что все же не видит ничего хорошего в старении. «На самом деле я предпочла бы быть моложе и глупее, — заявила актриса. — Когда ты молод, ты встаешь, чувствуешь боль в спине и не думаешь об этом. А если ты достиг моего возраста, у тебя эта боль останется до конца жизни. Но я люблю жизнь и сдаваться не собираюсь».
И на вопрос, какой ценный совет дала бы себе 30-летней, она сказала очень мудрую вещь: «Страх можно превратить в топливо. Я все время боюсь сцены, и чем больше я играю, тем больше это чувствую. Но нужно просто использовать это в своих интересах. Как горе, так и страх порождают огромное количество энергии, так что заставьте их работать себе во благо».
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