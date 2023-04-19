Посмотрите, как с годами менялись знаменитости, которые разрешили себе стареть естественно

Как бы это парадоксально ни звучало, но чем старше мы становимся, тем делаемся счастливее. И известные женщины из этой подборки подтверждают этот факт: они осознали, что молодость не вечна, но с достоинством приняли свои морщины и продолжают радоваться жизни.

Хелен Миррен

Album Online / East News , EVERETT COLLECTION / EAST NEWS , Joel C Ryan / Invision / East News

Хелен Миррен убеждена, что в каждом возрасте есть выгода и реализация и, сколько бы ни было лет, всегда можно идти на эксперименты и менять свой имидж. Актриса ценит накопленный за жизнь опыт больше, чем молодость кожи. «Если бы кто-то сказал мне, мол, вот по мановению волшебной палочки тебе снова будет 25, я бы ему ответила: „Нет, я этого не хочу“, — заявила актриса. — Да, со временем тело меняется, но и вы многому учитесь».

Джулия Робертс

EAST NEWS , EAST NEWS , Jordan Strauss / Invision / East News

Красотка Джулия Робертс сделала головокружительную карьеру в Голливуде, но, как оказывается, она совершенно не беспокоится из-за того, что ей могут не дать роль или посчитают старой. По ее словам, она никогда не делала ни подтяжки лица, ни инъекции ботокса и единственное, что ее беспокоит, — чтобы с ее детьми было все в порядке. «Больше всего я ценю не то время, что я провожу на съемочной площадке, а те минуты, когда я завтракаю с мужем и детьми и мы болтаем обо всем на свете. Это чудесное время», — рассказала она.

Вайнона Райдер

CINEMARQUE-NEW WORLD / Album / EAST NEWS , Arthur Mola / Invision / AP / East News , Invision / Invision / East News

Вайнона Райдер совсем не расстроена тем, что с годами кожа становится менее упругой, а в уголках глаз появляются предательские морщины. Более того, она призналась, что ей стареть по-своему интересно. «В наши дни к этому [косметической хирургии] относятся почти как к гигиеническим процедурам. Некоторые особы мне прямо указывали на мой лоб: „О, ты знаешь, тебе бы не помешало...“ Не дождетесь! Мне нравится стареть».

Кристи Тарлингтон

AXELLE / BAUER-GRIFFIN.COM / East News , Evan Agostini / Invision / East News

Бывшая супермодель Кристи Тарлингтон утверждает, что никогда не будет изменять свое лицо. В этом она следует примеру своей мамы, которой уже больше 80, а она, по утверждению Кристи, выглядит по-прежнему хорошо именно потому, что разрешила себе стареть естественно.

Риз Уизерспун

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News , ZAK BRIAN / SIPA / EAST NEWS , Jordan Strauss / Invision / East News

Риз Уизерспун относится к утрате молодости по-философски: так же, как относились в свое время ее мама и бабушка. Хотя она и старается ухаживать за кожей лица, она намерена стареть изящно. «Мне повезло, что в моей жизни были женщины, которым было по душе становиться старше: моя мама и бабушка, — рассказала актриса. — И я поняла, что старость не стоит воспринимать как поражение».

Шарлотта Рэмплинг

EAST NEWS , Hahn-Nebinger-Genin / ABACA / EAST NEWS

77 лет.

Эта английская актриса, которую вы могли видеть, например, в сериале «Декстер» в роли доктора Эвелин Фогель, начинала свою карьеру в качестве модели. Шарлотта призналась, что ни за что не ляжет под нож пластического хирурга. Более того, ей нравится, как стареет ее лицо, и ее прямо завораживает этот процесс. По ее словам, именно то, что она решила стареть естественно, обеспечило ей кинокарьеру на долгие годы.

Маим Бялик

Touchstone Television / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News , Mirek Towski / DMI via AP / ASSOCIATED PRESS / East News , Invision / Invision / East News

На вопрос о том, что она думает по поводу старения и своих морщин, Маим Бялик со смехом ответила следующее: «Видео из моей молодости, конечно, отрезвляют. Но я ничего не могу поделать! Я человек!»

Шеннен Доэрти

Aaron Spelling Prods / Courtesy Everett Collection / East News , Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

Шеннен Доэрти, звезда сериала «Зачарованные», не скрывает свою нелюбовь к процедурам инвазивной косметологии, о чем рассказывает прямо: «Смотрела фильмы сегодня вечером и заметила, что там было мало женских персонажей, с которыми я могла бы найти общий язык: женщин без филлеров, без ботокса, без подтяжки лица. Женщин, которые приняли свое лицо и весь тот опыт, который оно демонстрировало. Я жила. Мне нравится, что я жила и что мое лицо отражает мою жизнь».

Эмили Блант

Album Online / East News , AFP / EAST NEWS , SYSPEO / SIPA / SIPA / East News

Эмили Блант относится к утрате молодости с юмором. Она рассказала, что ее подруге и партнерше по фильму «Дьявол носит Prada» Мерил Стрип в Голливуде предложили сразу 3 роли ведьмы, когда той исполнилось 40. Эмили Блант сказала, что вполне готова принять свою судьбу и сыграть ведьму.

Ким Кэттролл

Republic Pictures Corp. / Courtesy Everett Collection / East News , Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News , Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Звезда «Секса в большом городе» Ким Кэттролл призналась, что восхищается теми женщинами, которые сделали кинокарьеру, не прибегая к пластическим операциям. И решила для себя, что тоже хочет естественно стареть. Она призналась, что как-то попробовала ботокс на лбу, но потом решила, что хочет узнавать себя в зеркале и потому не пойдет на новые инвазивные процедуры.

Наоми Уоттс

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

Наоми Уоттс находит довольно заманчивой идею обмануть время, но при этом признает, что ей как актрисе, играющей взрослых женщин, куда больше подходит ее настоящий внешний вид. «Конечно, я хочу выглядеть как можно лучше, — утверждает актриса. — Но я играю персонажей, которые соответствуют моему возрасту. И героини, что меня интересуют, обычно проходят через какие-то испытания. Так что мне нужно живое лицо, чтобы показать историю жизни персонажа, которого я играю».

Джуди Денч

ASSOCIATED PRESS / East News , AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News , Vianney Le Caer / Invision / East News

А вот Джуди Денч, которая в 2020 году стала самой пожилой актрисой, появившейся на обложке Vogue, призналась, что все же не видит ничего хорошего в старении. «На самом деле я предпочла бы быть моложе и глупее, — заявила актриса. — Когда ты молод, ты встаешь, чувствуешь боль в спине и не думаешь об этом. А если ты достиг моего возраста, у тебя эта боль останется до конца жизни. Но я люблю жизнь и сдаваться не собираюсь». И на вопрос, какой ценный совет дала бы себе 30-летней, она сказала очень мудрую вещь: «Страх можно превратить в топливо. Я все время боюсь сцены, и чем больше я играю, тем больше это чувствую. Но нужно просто использовать это в своих интересах. Как горе, так и страх порождают огромное количество энергии, так что заставьте их работать себе во благо».