Как раньше выглядели 15 актрис в возрасте 70+, красотой которых мы восхищаемся до сих пор

Еще во времена видеопроката киноиндустрия открыла миру талантливых актрис, которые покорили зрителей своим обаянием. Сегодня им уже за 70, но они продолжают сниматься и появляться на светских мероприятиях в свете софитов. Мы решили проследить, как с годами преобразовалась красота знаменитых артисток.