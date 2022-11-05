Как раньше выглядели 15 актрис в возрасте 70+, красотой которых мы восхищаемся до сих пор
Еще во времена видеопроката киноиндустрия открыла миру талантливых актрис, которые покорили зрителей своим обаянием. Сегодня им уже за 70, но они продолжают сниматься и появляться на светских мероприятиях в свете софитов. Мы решили проследить, как с годами преобразовалась красота знаменитых артисток.
1. Джессика Лэнг
2. Кэндис Берген
3. Анжелика Хьюстон
4. Миа Фэрроу
5. Сигурни Уивер
6. Жаклин Смит
7. Салли Филд
8. Гленн Клоуз
9. Джейн Сеймур
10. Шерил Лэдд
11. Голди Хоун
12. Линда Картер
Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, © Pacific Press Media Production Corp. / Alamy Stock Photo
13. Кристин Барански
14. Джин Смарт
15. Сьюзан Сарандон
Кого из актрис 1970–80-х годов вы можете назвать своей любимицей?
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