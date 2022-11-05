AdMe
AdMe

Как раньше выглядели 15 актрис в возрасте 70+, красотой которых мы восхищаемся до сих пор

131422

Еще во времена видеопроката киноиндустрия открыла миру талантливых актрис, которые покорили зрителей своим обаянием. Сегодня им уже за 70, но они продолжают сниматься и появляться на светских мероприятиях в свете софитов. Мы решили проследить, как с годами преобразовалась красота знаменитых артисток.

1. Джессика Лэнг

CIP Filmproduktion GmbH / Lorimar Film Entertainment / Collection / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

2. Кэндис Берген

Mary Evans / AF Archive / East News, AFP / East News

3. Анжелика Хьюстон

East News, Invision / Invision / East News

4. Миа Фэрроу

Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

5. Сигурни Уивер

AP / East News, Evan Agostini / Invision / East News

6. Жаклин Смит

Courtesy Everett Collection / East News, LISA O'CONNOR / AFP / East News

7. Салли Филд

Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

8. Гленн Клоуз

East News, Invision / Invision / East News

9. Джейн Сеймур

Album Online / East News, Aventurier Patrick / ABACA / Abaca / East News

10. Шерил Лэдд

11. Голди Хоун

Courtesy Everett Collection / East News, PATRICK T. FALLON / AFP / East News

12. Линда Картер

Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, © Pacific Press Media Production Corp. / Alamy Stock Photo

13. Кристин Барански

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News, CJ Rivera / Everett Collection / East News

14. Джин Смарт

ASSOCIATED PRESS / East News, Invision / Associated Press / East News

15. Сьюзан Сарандон

Кого из актрис 1970–80-х годов вы можете назвать своей любимицей?

Фото на превью Harry Langdon / Archive Photos / Getty Images, Kathy Hutchins / Shutterstock.com
131422
AdMe/Кино/Как раньше выглядели 15 актрис в возрасте 70+, красотой которых мы восхищаемся до сих пор
Поделиться этой статьёй
Возможно, вам понравятся эти статьи
2