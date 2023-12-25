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Как с годами менялись 14 актрис, которые впервые появились на экране еще детьми

Кино
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Многие актрисы начали сниматься в кино и сериалах будучи детьми. Например, Кире Найтли было всего 14 лет, когда она сыграла двойника героини Натали Портман в «Звездных войнах». В этом же возрасте дебютировала и Зендея. Мы решили посмотреть, как менялись с годами актрисы, которых мы впервые увидели на экране еще маленькими девочками.

Кира Найтли

Натали Портман

Хилари Дафф

Эмма Робертс

Кирстен Данст

Вайнона Райдер

Зендея

© Shake It Up / Disney Channel and co-producers, Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS, Invision / Associated Press / East News

Алисса Милано

Кристина Риччи

Скарлетт Йоханссон

Дженнифер Коннелли

Эбигейл Бреслин

Сирша Ронан

Селена Гомес

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AdMe/Кино/Как с годами менялись 14 актрис, которые впервые появились на экране еще детьми
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