Как с годами менялись 14 актрис, которые впервые появились на экране еще детьми
Многие актрисы начали сниматься в кино и сериалах будучи детьми. Например, Кире Найтли было всего 14 лет, когда она сыграла двойника героини Натали Портман в «Звездных войнах». В этом же возрасте дебютировала и Зендея. Мы решили посмотреть, как менялись с годами актрисы, которых мы впервые увидели на экране еще маленькими девочками.
Кира Найтли
Натали Портман
Хилари Дафф
Эмма Робертс
Кирстен Данст
Вайнона Райдер
Зендея
© Shake It Up / Disney Channel and co-producers, Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS, Invision / Associated Press / East News
Алисса Милано
Кристина Риччи
Скарлетт Йоханссон
Дженнифер Коннелли
Эбигейл Бреслин
Сирша Ронан
Селена Гомес
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