Как с годами менялись 14 актрис, которые впервые появились на экране еще детьми

Многие актрисы начали сниматься в кино и сериалах будучи детьми. Например, Кире Найтли было всего 14 лет, когда она сыграла двойника героини Натали Портман в «Звездных войнах». В этом же возрасте дебютировала и Зендея. Мы решили посмотреть, как менялись с годами актрисы, которых мы впервые увидели на экране еще маленькими девочками.