Как с годами менялись образы 15 француженок, которые покорили весь мир своей красотой
Француженки всегда выделялись среди остальных особой утонченностью и шармом. А их представительницы актерской профессии на своем примере показывают всему миру, что значит взрослеть по-французски. Это когда годы идут, а красота никуда не девается.
1. Изабель Аджани
2. Джейн Биркин
3. Софи Марсо
4. Летиция Каста
5. Жюли Дельпи
6. Клеманс Поэзи
7. Эмманюэль Сенье
8. Луиз Бургуан
9. Жюдит Годреш
10. Натали Бай
11. Виржини Ледуайен
12. Эмманюэль Беар
13. Людивин Санье
14. Кьяра Мастроянни
15. Мишель Мерсье
Mary Evans / AF Archive / East News, Amigos Films / Collection Christophel / East News, © ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / Getty Images
Кто из французских актрис ваша любимица? Какие фильмы с их участием вам понравились?
Фото на превью East News, Abd Rabbo Ammar / ABACA / Abaca / East News
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