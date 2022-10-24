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Как с годами менялись образы 15 француженок, которые покорили весь мир своей красотой

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Француженки всегда выделялись среди остальных особой утонченностью и шармом. А их представительницы актерской профессии на своем примере показывают всему миру, что значит взрослеть по-французски. Это когда годы идут, а красота никуда не девается.

1. Изабель Аджани

East News, East News, imageSPACE / Sipa USA / East News

2. Джейн Биркин

AFP / East News, East News, Laurent Vu / SIPA / SIPA / East News

3. Софи Марсо

Cerito Films / Sara Films / Collection Christophel / East News, East News, Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

4. Летиция Каста

East News, Abd Rabbo Ammar / ABACA / Abaca / East News

5. Жюли Дельпи

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News, LISA O'CONNOR / AFP / East News

6. Клеманс Поэзи

ASSOCIATED PRESS / East News, LOIC VENANCE / AFP / East News

7. Эмманюэль Сенье

East News, Piotr WYGODA / East News, Kazuko Wakayama / KCS / East News

8. Луиз Бургуан

NIVIERE / LYDIE / NIKO / SIPA / East News, Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

9. Жюдит Годреш

INPLUS / East News, East News, JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

10. Натали Бай

East News, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News, DFY / KCS / East News

11. Виржини Ледуайен

VIP IRELAND / East News, DFY / KCS / East News

12. Эмманюэль Беар

AFP / East News, Abaca / East News, Dave Bedrosian via www.imago-images.de / Imago Stock and People / East News

13. Людивин Санье

East News, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

14. Кьяра Мастроянни

ASLAN / SIPA / SIPA / East News, East News, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

15. Мишель Мерсье

Mary Evans / AF Archive / East News, Amigos Films / Collection Christophel / East News, © ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / Getty Images

Кто из французских актрис ваша любимица? Какие фильмы с их участием вам понравились?

Фото на превью East News, Abd Rabbo Ammar / ABACA / Abaca / East News
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AdMe/Кино/Как с годами менялись образы 15 француженок, которые покорили весь мир своей красотой
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