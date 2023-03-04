AdMe
AdMe

Как с годами менялся облик наших любимых звезд, которые и после 50 лет дадут фору молодежи

72875

Многие актеры блистают на сцене Голливуда на протяжении уже очень многих лет. И когда мы видим фото некоторых знаменитостей, сделанные еще в начале их карьеры, то понимаем, что они выглядели совершенно иначе. Но многие звезды смогли разузнать секрет вечной молодости, и их внешность практически не изменилась.

1. Джаред Лето

Rob Rich / Everett Collection /EAST NEWS, AP Photo / Alessandra Tarantino / East News, Stars Image Bank / KCS / East News

2. Люси Лью

Robert Hepler / Everett Collection / East News, ZAK BRIAN / SIPA / EAST NEWS, Greg Allen / Invision / AP / East News, Evan Agostini / Invision / AP / East News

3. Элизабет Херли

Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News, John Barrett / PHOTOlink / Everett Collection / East News, Anthony Behar / Sipa USA / East News, Lev Radin / Pacific Press / SIPA / SIPA / East News

4. Брайан Крэнстон

AP Photo / Luis Martinez / East News, 310pix.com / EAST NEWS, AFP PHOTO / Ben STANSALL / East News, CJ Rivera / Everett Collection / East News

5. Сандра Буллок


AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News, CJ Contino / Everett Collection / EAST NEWS, Dee Cercone / Everett Collection / East News, Jordan Strauss / Invision / AP / East News

6. Гэри Олдмен

AF Archive / Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library / East News, Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News, AXELLE WOUSSEN / Bauer Griffin / EAST NEWS, Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

7. Сальма Хайек

Everett Collection / East News, Gregorio Binuya / Everett Collection / East News, AFP PHOTO / MARK RALSTON / East News, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

8. Мишель Йео

CJ Contino / Everett Collection / East News, Peter Eden / Capital Pictures / EAST NEWS, BEN STANSALL / AFP / East News, FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

9. Джейсон Стейтем

Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News, Tom Belcher / Capital Pictures / EAST NEWS, Jordan Strauss / Invision / AP / East News, JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

10. Моника Беллуччи

© Featureflash Photo Agency / Shutterstock, Gael Colliguet / Allpix Press / East News, Berzane Nasser / ABACA / EAST NEWS, THOMAS SAMSON / AFP / East News

У нас есть и другие классные подборки о том, как время поколдовало над лицами знаменитостей:

  1. 15 известных женщин, которые расцвели после 50 лет
  2. 17 сравнений крупным планом, которые покажут, как менялась со временем внешность королевских особ
  3. 14 знаменитостей, которые кардинально изменились, а мы и не заметили
  4. Мы решили посмотреть, как со временем изменились лица знаменитостей, и немного опешили от такой разницы
  5. Звезды, которым в 2023 году стукнет 50 лет. Так и хочется переспросить: «Сколько-сколько?»
Фото на превью Everett Collection / East News, Gregorio Binuya / Everett Collection / East News, AFP PHOTO / MARK RALSTON / East News, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News
72875
AdMe/Кино/Как с годами менялся облик наших любимых звезд, которые и после 50 лет дадут фору молодежи
Поделиться этой статьёй
Возможно, вам понравятся эти статьи
5