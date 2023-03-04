Как с годами менялся облик наших любимых звезд, которые и после 50 лет дадут фору молодежи
Многие актеры блистают на сцене Голливуда на протяжении уже очень многих лет. И когда мы видим фото некоторых знаменитостей, сделанные еще в начале их карьеры, то понимаем, что они выглядели совершенно иначе. Но многие звезды смогли разузнать секрет вечной молодости, и их внешность практически не изменилась.
1. Джаред Лето
2. Люси Лью
3. Элизабет Херли
4. Брайан Крэнстон
5. Сандра Буллок
6. Гэри Олдмен
7. Сальма Хайек
8. Мишель Йео
9. Джейсон Стейтем
10. Моника Беллуччи
© Featureflash Photo Agency / Shutterstock, Gael Colliguet / Allpix Press / East News, Berzane Nasser / ABACA / EAST NEWS, THOMAS SAMSON / AFP / East News
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Фото на превью Everett Collection / East News, Gregorio Binuya / Everett Collection / East News, AFP PHOTO / MARK RALSTON / East News, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News
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