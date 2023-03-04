Как с годами менялся облик наших любимых звезд, которые и после 50 лет дадут фору молодежи

Многие актеры блистают на сцене Голливуда на протяжении уже очень многих лет. И когда мы видим фото некоторых знаменитостей, сделанные еще в начале их карьеры, то понимаем, что они выглядели совершенно иначе. Но многие звезды смогли разузнать секрет вечной молодости, и их внешность практически не изменилась.