Как сегодня выглядят 13 актеров, которые так сыграли злодеев в популярных сериалах нулевых, что у нас от нервов аж зубы сводило

Невозможно вообразить хорошее кино без главного злодея. Даже в комедии обязательно должен быть персонаж, который сует главным героям палки в колеса и ужасно всех раздражает. Без плохишей действие буксует, теряет накал. Нам стало любопытно, что стало с актерами, которые так хорошо сыграли отрицательных персонажей, что годы спустя зрители прекрасно помнят, из-за кого скрипели зубами и нервничали при просмотре любимых сериалов.

Кира Воропаева, «Не родись красивой» — Ольга Ломоносова

Роль Киры Воропаевой стала первой успешной работой актрисы, принесшей ей популярность. Богатая и успешная героиня раздражала своей заносчивостью, жесткостью и неуемной ревностью, но при этом многие зрительнице жалели ее, считая что подобное поведение вызвано тем, что «Андрей морочит ей голову». Сейчас Ольга играет одну из главных ролей в детективной мелодраме «Все как у людей». По иронии судьбы, и на это раз ее героиню, требовательного следователя, зовут Кирой.

Жанна Аркадьевна «Моя прекрасная няня» — Ольга Прокофьева

Жанна или Жаба Аркадьевна, как прозвали дети главного героя эту неуемную злючку, — одна из самых запоминающихся киноролей актрисы. А вот театралы, возможно, назовут самыми яркими другие роли Прокофьевой, ведь ее сценическая карьера также складывалась более чем удачно. Актриса обладательница множества театральных премий, среди которых престижная «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучшая женская роль». Прокофьева продолжает покорять зрительские сердца не только на сцене. Вот уже несколько лет она играет мать главного героя в детективном сериале «Я знаю твои секреты».

Кристина Семеновна, «Кухня» — Мария Горбань

Гламурная, заносчивая и слегка простоватая бывшая жена хозяина ресторана, Дмитрия Нагиева, доставила героям сериала немало хлопот, а зрителей заставила и понервничать, и посмеяться. Исполнительница этой роли, актриса Мария Горбань, продолжает играть гламурных красоток. Чего только стоит ее самоуверенная провинциалка Галя из сериала «Модный синдикат», хитроумная жена из сериала «Звездный суд» или столичная блогерша из сериала «Тайна пропавшей деревни».

Елена Белова, «Физрук» — Екатерина Мельник

Елена Белова, бизнес-леди и специалист по обналичке, стала главной антагонисткой второго и третьего сезона сериала. Коварная и расчетливая, она серьезно осложнила жизнь Фоме и заставила нас попереживать за этого героя. Недавно актриса устроила сюрприз поклонникам, появившись во втором сезоне комедийного сериала «Иванько». Она сыграла роль Леры, неожиданно вернувшейся бывшей жены одного из героев, той еще штучки.

Станислав Карпов, «Глухарь» — Владислав Котлярский

Интереснее всего зрителю следить за такими героями, пусть и отрицательными, чей характер меняется под воздействием обстоятельств и чьи поступки не всегда предсказуемы. Именно таким получился у создателей и главный антагонист сериала «Глухарь». Майор Карпов настолько «задел» зрителя, что про него даже сняли отдельный сериал. Владислав Котлярский часто появляется в сериалах в ролях полицейских и следователей. А в недавнем комедийном сериале «Котострофа» сыграл и простого участкового.

Влад Вихров, «Мосгаз» — Максим Матвеев

Многие зрители сериала «Мосгаз», хоть и начали к концу сериала догадываться, кем является маньяк, чьим именем матери долгие годы спустя пугали детей (сериал снят на основе реальной истории), до конца надеялись, что это не красавчик Влад Вихров. Максим Матвеев — талантливый актер, на его счету много успешных проектов. За роль психолога Стрелецкого из сериала «Триггер» Матвеев получил Национальную телевизионную премию ТЭФИ в номинации «Лучший актер драматического сериала». А не так давно он вернулся к роли Вихрова, правда в таком сложном пластическом гриме — по сюжету его герой провел длительное время на урановых рудниках — что его просто не узнать.

Мария Долгорукая, «Бедная Настя» — Ольга Остроумова

Княгиня Мария Алексеевна Долгорукая — ревнивая, хитрая и мстительная дама, манипулирующая дочерями ради своих целей и не пожалевшая даже собственного сына, — идеальная злодейка для исторической драмы. Ольга Остроумова прекрасно вжилась в эту роль. Сейчас народной артистке, которую многие зрители помнят еще молоденькой, в роли Мани Полевановой из советской мелодрамы «Любовь земная» и Марины из бессмертной рязановской комедии «Гараж», уже глубоко за семьдесят, но она, хоть и редко, но продолжает играть на сцене театра им. Моссовета и изредка снимается в сериалах.

Леди Эстер «Азазель» — Марина Неелова

Юную Марину Неелову зрители полюбили за роли нежных романтических героинь, но актриса давно доказала, что способна играть и сложные драматические роли. Ее леди Эстер — женщина незаурядного ума и воли, достойный противник для героя, сумевший оставить последнее слово за собой. Хотя в последние годы Неелова редко радует поклонников своего таланта появлением на экране, но по сей день является ведущей актрисой театра «Современник».

Святослав Романов, «Принцесса цирка» — Прохор Дубравин

Сериал «Принцесса цирка» богат мелодраматическими перипетиями. Тут и гимнастка-подкидыш, которая на самом деле является богатой наследницей, и почти неотличимые братья-близнецы, из которых один — хороший, а другой — негодяй и обманщик. И, конечно, мы, «болели» за хорошего и терпеть не могли плохого, хоть и играл их один и тот же актер. Прохор Дубравин и сейчас играет в мелодрамах и привлекает поклонниц мощной мужской харизмой.

Полина Зеленова, «Ранетки» — Янина Студилина

Полина постоянно пакостила участницам группы: таскала инструменты, запирала их в зале и крутила шашни с парнями героинь. Неудивительно, что все юные фанатки сериала увидели в ней кого-то очень знакомого по школьным годам и практически возненавидели Зеленову. На счету актрисы целая плеяда ярких и разноплановых ролей. А недавно стало известно, что она вошла в каст сериала «Денискины рассказы» по мотивам известного нам с детства цикла Виктора Драгунского.

Татьяна Баринова, «Татьянин день» — Наталья Рудова

Избалованная и себялюбивая героиня на протяжении всего сериала подличала против своей тезки и мешала счастью главных героев. Зрители готовы были рукоплескать сценаристам, когда Баринова, в конце мыльной оперы, получила по заслугам.



Недавно Наталья Рудова, воплотившая этот образ, сыграла еще одну отъявленную стерву. Ее героиня из сериала «Жизнь по вызову» готова на многое ради мести.

Граф Анжуйский,"Графиня де Монсоро" — Кирилл Козаков

Любители исторических сериалов разрывались на части, выбирая кого ненавидеть больше — герцога Анжуйского, готового на пути к трону совершить любую подлость, или жесткого и беспринципного графа де Монсоро, обманом вынудившего главную героиню выйти за него замуж. Кирилл Козаков, который сыграл подлого красавчика, также запомнился многим по роли вампира Феликса из мистического сериала «Пятая стража». А вскоре зрители смогут наслаждаться его игрой в долгожданном эпичном фэнтези сериале «Этерна».

Тамара Кожемятько, «Папины дочки» — Татьяна Орлова

Секретарша Тамара Кожемятько запомнилась зрителям своим воинственным характером, острым языком и фантастической предприимчивостью на фоне столь же впечатляющего корыстолюбия. Персонажа смело можно назвать культовым, ведь его реплики растащили на цитаты, понаделали из кадров гифки и мемы. Исполнительница этой роли — востребованная актриса, на ее счету работы в более чем сотне различных сериалов и кинолент. Но мы все рады, что ей удалось найти время и сняться в перезапуске «Папиных дочек».