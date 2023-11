Как сегодня выглядят и чем занимаются актеры и актрисы, которые покорили наши сердца и резко исчезли с экранов

Рик Моранис

Томас Ф. Уилсон

Бонни Беделиа

Стив Гуттенберг

Кимберли Уильямс-Пейсли

Линден Эшби

Тиа Каррере

Энтони Майкл Холл

Фрэнсис Фишер

IMAGO/Faye Sadou/Imago Stock and People/East News

Уэсли Снайпс

Мег Фостер

Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWS

Ребекка Гейхарт

Николас Ли

,

,

,

Фото на превью They Live / Larry Franco Productions and co-producers Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWSLifetime / Courtesy Everett Collection/East News