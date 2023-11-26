Как сегодня выглядят и чем занимаются актеры и актрисы, которые покорили наши сердца и резко исчезли с экранов

Признайтесь, вам наверняка интересно, как сейчас выглядит Махоуни из «Полицейской академии», Джонни Кейдж из «Смертельной битвы» или Энни Бэнкс из серии фильмов «Отец невесты». Все они когда-то запали нам в душу, но потом вдруг пропали. Как сейчас поживают актеры, сыгравшие этих и других персонажей, вы можете узнать в нашей статье.

Рик Моранис

Рик Моранис полюбился зрителям благодаря нестандартной внешности и комедийному таланту. Многие помнят его по ролям в фильмах «Дорогая, я уменьшил детей», «Охотники за привидениями», «Флинстоуны». Казалось, что актера ждет большая карьера в Голливуде, но семейные обстоятельства помешали этому. В 1991 году его жена скончалась, оставив Мораниса с двумя детьми на руках. Так как воспитание давалось ему нелегко, артист решил сделать перерыв в карьере, который сильно затянулся. Сам актер говорил об этом так: «Я взял небольшой перерыв. Который превратился в более длительный перерыв. А затем я обнаружил, что действительно не скучаю по сцене».

Поглощенный воспитанием детей, Моранис практически перестал сниматься. За последнее время он пару раз появлялся в эпизодических ролях и засветился в рекламе одного из операторов мобильной связи.

Томас Ф. Уилсон

Если вы смотрели хотя бы один фильм из серии «Назад в будущее», то наверняка запомнили персонажей, которых играл Томас Ф. Уилсон. Однако после прорывного успеха актер так и не сумел добиться популярности и получал в основном роли второстепенных, незначительных персонажей, которые практически не запомнились зрителю.

Несмотря на относительный успех на актерском поприще, Уилсон сумел проявить себя в качестве актера озвучки. Актер подарил свой голос нескольким персонажам компьютерных игр и мультфильмов, в том числе нескольким персонажам мультсериала «Губка Боб квадратные штаны».

Сейчас Уилсон не снимается в кино, но активно ведет свой видеоблог.

Бонни Беделиа

Бонни Беделиа начинала свою карьеру как актриса театра и участница балетных постановок, но по-настоящему известной ее сделала роль Холли Макклейн в «Крепком орешке». После успеха картины актриса появилась в фильме «Презумпция невиновности», где сыграла вместе с Харрисоном Фордом, двух экранизациях Стивена Кинга и еще нескольких проектах.

С конца 90-х Беделиа стала активно сниматься в сериальных проектах. На данный момент ее последние роли — в сериалах Netflix «Преемник» и «Что, если».

Стив Гуттенберг

© Police Academy / Warner Bros. and co-producers , Lifetime / Courtesy Everett Collection/East News Lifetime / Courtesy Everett Collection/East News

Возможно, имя Стива Гуттенберга не так узнаваемо, но стоит произнести фразу «сержант Махоуни», и вы наверняка вмиг поймете, о ком идет речь. Конечно же о главном герое фильмов серии «Полицейская академия». Кстати, чтобы сыграть молодого полицейского, Стив Гуттенберг отказался от роли в «Охотниках за привидениями».

После оглушительного успеха актер продолжил активно сниматься. Его можно было увидеть в фильмах «Двое: я и моя тень», «Каспер: Начало», «Башня ужаса». С наступлением нулевых ролей у Гуттенберга поубавилось, он лишь изредка появлялся в сериалах. В 2023 его можно увидеть в фильме «Как убить своего мужа». Его партнершей по картине стала Сибилл Шепард.

Кимберли Уильямс-Пейсли

© Father Of The Bride / Touchstone Pictures and co-producers , Charles Sykes/Invision/East News Charles Sykes/Invision/East News

Роль в фильме «Отец невесты» стала для Кимберли Уильямс-Пейсли прорывной. После нее одно за одним на актрису посыпались другие предложения о съемках. Хотя других таких же ярких главных ролей актриса так и не получила, она активно снималась до начала нулевых, а затем стала появляться на экранах реже.

В 2015 году фанаты могли заметить актрису в фильме «Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение», в 2018 и 2020 — в двух частях «Рождественских хроник». В 2023 вышел в свет фильм, «Пропала собака», где актриса сыграла одну из центральных ролей.

Также Уильямс-Пейсли стала автором книги «Куда проникает свет», которая вышла в печать в 2016 году.

Линден Эшби

© Mortal Kombat / New Line Cinema and co-producers , Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Несмотря на то, что Линден Эшби успел засветиться в таком популярном сериале, как «Волчонок», многим он запомнился ролью Джонни Кейджа в боевике «Смертельная Битва» 1995 года. Именно она принесла актеру узнаваемость. После этого успеха Эшби не переставал сниматься, хотя роль Джонни Кейджа стала для него самой яркой.

В последнее время Эшби засветился в фильмах «Бета-тест» и «Пурпурные сердца» и сериале «Морская полиция: Новый Орлеан». А самые внимательные фанаты чуть раньше могли заметить актера в эпизодической роли в супергеройском фильме «Железный человек 3».

Тиа Каррере

© True Lies / Twentieth Century Fox and co-producers , Jordan Strauss/Invision/East News Jordan Strauss/Invision/East News

Перед тем, как сниматься в кино, Тиа Каррере некоторое время работала моделью, а затем пробовала себя в сериалах. В кинолентах ей нередко доставались роли отважных и прекрасных девушек — в боевиках, триллерах и приключенческих фильмах. Многим запомнилась актриса по роли Джуно Скиннер в боевике «Правдивая ложь», в котором она играла вместе с Арнольдом Шварцнеггером.

С началом нулевых актриса стала реже сниматься, обратив свое внимание в сторону музыкальной карьеры и получив две статуэтки «Грэмми».

Энтони Майкл Холл

© The Breakfast Club / Universal Pictures and co-producers , Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Экранный дебют Энтони Майкла Холла состоялся в фильме «Золотой жук», где он сыграл молодого Эдгара Аллана По. Но настоящую известность актер получил благодаря комедиям «Клуб «Завтрак» и «Ох уж эта наука!»

Долгое время актер получал лишь однотипные второстепенные роли, пока в 1999 году не исполнил роль Билла Гейтса в телефильме «Пираты Силиконовой долины». В 2008 он также сыграл эпизодическую роль в «Темном рыцаре» Кристофера Нолана.

Несмотря на то, что самые яркие роли актера пришлись на его подростковый период, он продолжает сниматься. В 2019 году его можно было увидеть в ситкоме «Голдберги», а чуть позднее, в 2021 году, — в хорроре «Хэллоуин убивает».

Также Холл занимается музыкой и продюсированием кино- и телепроектов.

Фрэнсис Фишер

© Titanic / Twentieth Century Fox and co-producers , IMAGO/Faye Sadou/Imago Stock and People/East News IMAGO/Faye Sadou/Imago Stock and People/East News

Самой запоминающейся и прорывной ролью в карьере Фрэнсис Фишер экране стала ее роль в бокбастере Джеймса Кэмерона «Титаник», где она сыграла мать главной героини. Ее актерское мастерство было отмечено критиками и, казалось, теперь актриса начнет получать главные роли, но этого так и не случилось — Фишер так и осталась «королевой эпизодов».

Несмотря на то, что Фрэнсис Фишер снялась более чем в 70 фильмах и продолжает кинокарьеру, роль в «Титанике» до сих пор считается лучшей в ее карьере.

Уэсли Снайпс

© Blade / Marvel Enterprises and co-producers , ANGELA WEISS/AFP/East News ANGELA WEISS/AFP/East News

В 90-х Уэсли Снайпс был одним из самых востребованных звезд боевиков. Не только благодаря своим актерским способностям и харизме, но и благодаря знанию боевых искусств. Хотя снимался он также в комедийных и драматических фильмах, коронной ролью Снайпса стала роль в супергеройском фильме «Блейд», который собрал более $ 131 млн по всему миру.

К концу нулевых роли Снайпса перестали быть запоминающимися, а у актера обнаружились проблемы с налогами, что также сказалось на его карьере.

Сейчас бывший Блейд появляется в основном во второстепенных и эпизодических ролях. Его можно увидеть, например, в фильме «Меня зовут Долемайт», сериале «Чем мы заняты в тени» и мини-сериале «Реальная история».

Снайпс обсуждал с Marvel возвращение к роли Блейда в фильме, который планируется к выходу в 2025 году. Но кинокомпания решила, что роль супергероя сыграет Махершала Али.

Мег Фостер

© They Live / Larry Franco Productions and co-producers , Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWS Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWS

Достаточно увидеть Мег Фостер на экране хоть раз, чтобы навсегда запомнить эту актрису с необыкновенной внешностью. Не зря ее глаза были названы журналом Mademoiselle «глазами 1979 года», а некоторые кино- и телепродюсеры просили Фостер носить контактные линзы, чтобы лицо актрисы не было «отвлекающим».

В 1970-90-х годах актриса была очень популярна и снялась в нескольких десятках картин. Самыми известными из них стали «Алая буква», «Билет в рай», " «Чужие среди нас», а также сериал «Удивительные странствия Геракла».

С наступлением нулевых актрису стали реже приглашать в кино и предлагать ей эпизодические роли. Но она не опускает руки и продолжает сниматься. Внимательные зрители могли заметить ее в сериале «Милые обманщицы» и третьем сезоне «Твин Пикс».

Ребекка Гейхарт

© Nothing to Lose / Touchstone Pictures and co-producers , Gilbert Flores /Broadimage/Broad Image/East News Gilbert Flores /Broadimage/Broad Image/East News

Благодаря запоминающейся внешности и способности к перевоплощениям Ребекка Гейхарт была одной из самых успешных и узнаваемых актрис 90-х. Многие запомнили девушку благодаря ее ролям в комедии «Нечего терять», черной комедии «Королевы убийства», слэшере «Городские легенды» и ролям в сериалах «Земля 2», «Беверли Хиллз, 90210». Ребекке пророчили большое будущее, пока один трагический случай не перечеркнул карьеру начинающей актрисы.

Как признается сама актриса, это было очень тяжелое для нее время. Настолько тяжелое, что она испытывала проблемы со сном и принятием пищи, и была вынуждена обратиться к психотерапевту. Тот случай изменил жизнь девушки навсегда, она больше не получала ярких ролей в кино, хотя в общем-то не прекращала сниматься.

На данный момент последней картиной актрисы является фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», где она сыграла роль Билли Бут — жены Клифа Бута в исполнении Брэда Питта.

Николас Ли

Канадский актер Николас Ли стал всемирно известным благодаря роли Алекса Крайчека в сериале «Секретные материалы» и вскоре обрел свою армию фанатов. Но несмотря на этот успех и съемки в таких крупных сериальных проектах, как «Горец», «CSI: Место преступления», «Сверхъестественное», ни один из них больше не принес актеру такой же славы, как его самая известная роль.

Сейчас Ли также активно снимается. Его можно увидеть в сериалах 2019 года «Посредник» и «Сумеречная зона», мини-сериале «Противостояние» и свежем готическом мини-сериале «Падение дома Ашеров», снятом по мотивам рассказа Эдгара Аллана По.