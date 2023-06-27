Как сегодня выглядят 14 актрис, которых мы впервые увидели на экране много лет назад

До эпохи интернета главными кумирами молодого поколения были не звезды соцсетей, а актрисы, фильмы с которыми мы пересматривали множество раз. И пусть даже некоторые из них мелькали на экране всего несколько минут, порой и этого было достаточно, чтобы влюбить в себя зрителей.

Но с тех пор прошли десятилетия, и героини, будоражившие наши сердца, изрядно изменились. Давайте посмотрим, как сегодня выглядят актрисы, снявшиеся в кинохитах прошлых лет.