Как сегодня выглядят 14 актрис, которых мы впервые увидели на экране много лет назад
До эпохи интернета главными кумирами молодого поколения были не звезды соцсетей, а актрисы, фильмы с которыми мы пересматривали множество раз. И пусть даже некоторые из них мелькали на экране всего несколько минут, порой и этого было достаточно, чтобы влюбить в себя зрителей.
Но с тех пор прошли десятилетия, и героини, будоражившие наши сердца, изрядно изменились. Давайте посмотрим, как сегодня выглядят актрисы, снявшиеся в кинохитах прошлых лет.
Джоан Аллен
Где можно увидеть: «Без лица» (1997), «Дневник памяти» (2004), «Хатико: Самый верный друг» (2009).
Эшли Джадд
Где можно увидеть: «Схватка» (1995), «Время убивать» (1996), «Двойной просчет» (1999).
Ким Бейсингер
Где можно увидеть: «Девять с половиной недель» (1986), «Бэтмен» (1989), «Секреты Лос-Анджелеса» (1997).
Джулия Ормонд
Где можно увидеть: «Легенды осени» (1994), «Сабрина» (1995), «Первый рыцарь» (1995).
Тара Рид
Где можно увидеть: «Большой Лебовски» (1998), «Американский пирог» (1999), «Король вечеринок» (2002).
Пайпер Перабо
Где можно увидеть: «Бар „Гадкий койот“» (2000), «Престиж» (2006), «Йеллоустон» (2018).
Дениз Ричардс
Где можно увидеть: «Звездный десант» (1997), «Дикость» (1998), «И целого мира мало» (1999).
Элизабет Хёрли
Где можно увидеть: «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба» (1997), «Ослепленный желаниями» (2000), «Мошенники» (2002).
Нив Кэмпбелл
Где можно увидеть: «Крик» (1996), «Колдовство» (1996), «Дикость» (1998)
Кирстен Данст
Где можно увидеть: «Добейся успеха» (2000), «Человек-паук» (2002), «Мария-Антуанетта» (2006).
Камерон Диас
Где можно увидеть: «Маска» (1994), «Все без ума от Мэри» (1998), «Ангелы Чарли» (2000).
Изабелла Росселлини
Где можно увидеть: «Синий бархат» (1986), «Дикие сердцем» (1990), «Смерть ей к лицу» (1992).
Голди Хоун
Где можно увидеть: «За бортом» (1987), «Смерть ей к лицу» (1992), «Клуб первых жен» (1996).
Фрэнсис Фишер
Где можно увидеть: «Титаник» (1997), «Угнать за 60 секунд» (2000), «Законы привлекательности» (2004).
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