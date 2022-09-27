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Как сейчас выглядят 15 актеров и актрис, которые задавали жару во времена нашей юности

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Время летит быстро, и кинозвезды, которые покоряли сердца зрителей 10–20 лет назад, сегодня выглядят несколько иначе, чем мы их помним. Вот мы и решили посмотреть, как изменились популярные актеры и актрисы, чьими постерами многие когда-то обвешивали стены своих спальных комнат.

1. Эванджелин Лилли

East News, Invision / Invision / East News

2. Джиллиан Андерсон

AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News, Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

3. Линда Хэмилтон

East News, Shooting Star / Sipa USA / East News

4. Брайан Краузе

5. Вайнона Райдер

AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News, Invision / Invision / East News

6. Лора Лейтон

20thCentFox / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, 20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News

7. Джошуа Джексон

ADMEDIA / SIPA / East News, Invision / Invision / East News

8. Мишель Родригес

East News, Invision / Invision / East News

9. Джеймс Марсден

RL / REPORTER / East News, Invision / Invision / East News

10. Бен Уишоу

BIGPICTURESPHOTO.COM / East News, Invision / Invision / East News

11. Cами Насери

© Taxi / Le Studio Canal+ and co-producers, Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

12. Ребекка Холл

East News, Invision / Invision / East News

13. Рене Зеллвегер

Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

14. Зак Эфрон

East News, Apple TV / Courtesy Everett Collection / East News

15. Джастин Тимберлейк

East News, Invision / Invision / East News

Без каких актеров вам уже сложно представить свое детство или юность?

Фото на превью Charmed / Paramount Network Television and co-producers, Eugene Powers / Shutterstock.com, East News, Invision / Invision / East News
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AdMe/Кино/Как сейчас выглядят 15 актеров и актрис, которые задавали жару во времена нашей юности
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