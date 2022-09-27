Как сейчас выглядят 15 актеров и актрис, которые задавали жару во времена нашей юности

Время летит быстро, и кинозвезды, которые покоряли сердца зрителей 10–20 лет назад, сегодня выглядят несколько иначе, чем мы их помним. Вот мы и решили посмотреть, как изменились популярные актеры и актрисы, чьими постерами многие когда-то обвешивали стены своих спальных комнат.