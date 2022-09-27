Как сейчас выглядят 15 актеров и актрис, которые задавали жару во времена нашей юности
Время летит быстро, и кинозвезды, которые покоряли сердца зрителей 10–20 лет назад, сегодня выглядят несколько иначе, чем мы их помним. Вот мы и решили посмотреть, как изменились популярные актеры и актрисы, чьими постерами многие когда-то обвешивали стены своих спальных комнат.
1. Эванджелин Лилли
2. Джиллиан Андерсон
3. Линда Хэмилтон
4. Брайан Краузе
5. Вайнона Райдер
6. Лора Лейтон
7. Джошуа Джексон
8. Мишель Родригес
9. Джеймс Марсден
10. Бен Уишоу
11. Cами Насери
12. Ребекка Холл
13. Рене Зеллвегер
14. Зак Эфрон
15. Джастин Тимберлейк
Без каких актеров вам уже сложно представить свое детство или юность?
Фото на превью Charmed / Paramount Network Television and co-producers, Eugene Powers / Shutterstock.com, East News, Invision / Invision / East News
Поделиться этой статьёй