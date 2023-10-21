Как сейчас выглядят актеры из наших любимых фильмов, которых мы помним по тем самым ролям

Светлана Крючкова, Марина Неелова, Юрий и Владимир Торсуевы — это актеры, которых мы запомнили по ролям, сыгранным в очень молодом возрасте. В нашей памяти они остались такими же, какими мы увидели их в фильмах «Женитьба», «Старая, старая сказка», «Приключения Электроника» и других. Но время бежит, люди меняются, а мы порой словно не замечаем этого.