Как сейчас выглядят актеры из наших любимых фильмов, которых мы помним по тем самым ролям
Светлана Крючкова, Марина Неелова, Юрий и Владимир Торсуевы — это актеры, которых мы запомнили по ролям, сыгранным в очень молодом возрасте. В нашей памяти они остались такими же, какими мы увидели их в фильмах «Женитьба», «Старая, старая сказка», «Приключения Электроника» и других. Но время бежит, люди меняются, а мы порой словно не замечаем этого.
Светлана Крючкова, 73 года
Юрий и Владимир Торсуевы, 57 лет
Ирина Купченко, 75 лет
Марина Яковлева, 64 года
Елена Панова, 46 лет
Евгений Стеблов, 77 лет
Марина Неёлова, 76 лет
Вениамин Смехов, 83 года
Татьяна Пилецкая, 95 лет
Владимир Конкин, 72 года
Александр Суворов, 43 года
Станислав Любшин, 90 лет
Наталья Трубникова, 68 лет
Олег Меньшиков, 62 года
Александр Галибин, 68 лет
Анна Синякина, 42 года
Галина Польских, 83 года
Конечно, ни мы, ни актеры не можем остановить время. Но если периодически хочется окунуться в прошлое, можно пересмотреть культовые фильмы любимых режиссеров.
Фото на превью 31 июня / Мосфильм, Центральное Телевидение / YouTube, Граница: Таежный роман / Общественное телевидение России (ОТР), Tarakanov Vadim/East News
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