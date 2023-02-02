Как сейчас выглядят и чем занимаются 15 актеров «Игры престолов»

Культовый фэнтези-сериал закончился еще в 2019 году, однако его неоднозначный финал поклонники активно обсуждают до сих пор. И не зря: считается, что актерский состав шоу является самым многочисленным в истории телевидения, а пятеро его главных исполнителей благодаря сериалу стали одними из самых высокооплачиваемых актеров планеты. Чтобы помочь вам вспомнить любимых персонажей, мы решили выяснить, как же изменились и чем сейчас занимаются исполнившие их роли актеры из популярного телешоу 2010-х.

Кит Харингтон (Джон Сноу)

CAP / RFS / Capital Pictures / East News , Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

После окончания шоу возлюбленному Дейенерис Таргариен на некоторое время пришлось пропасть с телеэкранов. А все потому, что Кит Харингтон не только впервые стал отцом, но и был вынужден обратиться в клинику из-за проблем со здоровьем. Впрочем, ожидается, что уже совсем скоро актер даст знать о себе, вернувшись к роли Джона Сноу в спин-оффе «Игры престолов».

Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер)

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Участием в «Игре престолов» этот датский актер лишь укрепил свою звездную карьеру. С момента окончания сериала Николай успел поучаствовать сразу в нескольких кинопроектах, одним из которых стала картина «Борьба со льдом» от Netflix. Фильм примечателен тем, что в нем Костер-Вальдау выступил в качестве не только актера, но и продюсера и сценариста. А еще, помимо занятости в кино, Николай попробовал себя в качестве фотомодели: в октябре 2022 года он продефилировал на Парижской неделе моды во Франции.

Лина Хиди (Серсея Ланнистер)

Роль деспотичной Серсеи из сериала наверняка досталась Лине Хиди за ее лидерский и пробивной характер. Так, после окончания съемок в «Игре престолов» актриса не только основала свою личную кинокомпанию, но и попробовала себя в качестве режиссера психологического триллера «Вайолет».

Лиам Каннингем (Давос Сиворт)

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Карьера Лиама Каннингема получила второе дыхание после участия актера в нашумевшем сериале. Сегодня Лиам не только активно снимается в кино, но и работает над озвучиванием видеоигр и аудиосериалов.

Алфи Аллен (Теон Грейджой)

Shooting Star / Sipa USA / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

Карьера Алфи Аллена сегодня тоже идет как по маслу: актер медленно, но верно идет к вершинам мировой популярности. Алфи можно увидеть не только в детективном сериале «Убийство на ферме „Уайтхаус“», но и в бродвейской постановке «Палачи», где он недавно дебютировал в качестве театрального актера.

Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт)

Полюбившаяся многим актриса сегодня находится на пике своей карьеры, ее зовут сниматься в самые кассовые картины планеты. Так, одной из последних работ бывшей Бриенны Тарт стала роль в нашумевшем сериале «Песочный человек», который повествует о Морфее — повелителе снов.

Мэйси Уильямс (Арья Старк)

CAP / RFS / Capital Pictures / East News , Christophe Ena / Associated Press / East News

После окончания сериала, принесшего актрисе миллионы поклонников, Мэйси не только продолжила строить карьеру на актерском поприще, но и основала собственную социальную сеть под названием Daisie. Согласно задумке юной актрисы, ее приложение должно помочь творческим личностям находить друг друга и обмениваться с единомышленниками своими работами.

Иэн Глен (Джорах Мормонт)

CAP / RFS / Capital Pictures / East News , Amazon / Courtesy Everett Collection / East News

Исполнивший роль верного соратника Дейенерис Таргариен актер популярен не только в родной Шотландии, но и далеко за ее пределами. Сегодня Иэна Глена можно увидеть в шедевральном мини-сериале «Миссис Уилсон», а также в криминальном драматическом телешоу «Убийства на тростниковом поле».

Софи Тернер (Санса Старк)

East News , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

После «Игры престолов» Софи Тернер не только вышла замуж и дважды стала мамой, но и продолжила строить карьеру. Так, актриса стала официальным представителем популярной краски для волос, провела успешное сотрудничество с брендом Louis Vuitton и снялась сразу в нескольких супергеройских фильмах.

Джек Глисон (Джоффри Баратеон)

В сериале Джеку Глисону пришлось исполнить роль далеко не самого приятного персонажа, что не могло не сказаться на желании актера взять творческий перерыв после окончания проекта. И действительно: после «Игры престолов» исполнитель роли принца Джоффри Баратеона поставил свою актерскую карьеру на длительную паузу. Впрочем, Джек не терял свободное время попусту: парень женился и поступил в университет, где он изучал философию и теологию. Впрочем, не так давно Джек все-таки решил вернуться на экраны, и его триумфальное возвращение произойдет в фильме «На земле святых и грешников», съемки которого ведутся уже сейчас.

Джон Брэдли (Сэмвелл Тарли)

Прошлый год стал для Джона одним из наиболее продуктивных: он не только стал доверенным лицом Дженнифер Лопес в фильме «Первый встречный», но и успел зарекомендовать себя в качестве актера научно-фантастических фильмов. Так, его главная роль в картине «Падение Луны» позволила ему и сняться с легендарной Хэлли Берри, и попробовать себя в новом амплуа.

Натали Дормер (Маргери Тирелл)

После окончания работы над проектом в 2016 году Натали открыла для себя дорогу в большой Голливуд. Актриса исполнила сразу несколько главных ролей в полнометражных фильмах, активно занималась озвучиванием и написанием сценариев. А еще через 5 лет Натали ожидало и чрезвычайно счастливое событие: в 2021 году она впервые стала мамой.

Айзек Хемпстед-Райт (Бран Старк)

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Король Шести Королевств выиграл не только сериальную битву за Железный трон, но и сумел победить главную актерскую проблему из реальной жизни. Так, этому юному британскому артисту удалось не превратиться в заложника одной роли и после окончания телешоу успешно перейти к новым проектам. Последней его киноработой стал фильм «Поколение Вояджер», где Айзек снялся вместе с Колином Фарреллом и Лили-Роуз Депп.

Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер)

East News , Invision / Invision / East News

Хотя в начале своей карьеры Питер Динклэйдж испытывал серьезные трудности с работой из-за своего роста, в настоящее время актер буквально купается в лучах славы. Известно, что в 2021 году он даже был номинирован на премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в экранизации мюзикла «Сирано». Эту же роль Питер исполнял на театральных подмостках за несколько лет до своего триумфа в историческом фильме.

Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен)

Helen Sloan / HBO / Photoshot / East News , Charles Sykes / Invision / East News

После окончания сериала «мать драконов» кардинально сменила свое амплуа и не только перешла к съемкам романтических комедий, но и активно занялась благотворительностью. К новому увлечению ее подтолкнули серьезные проблемы со здоровьем и несколько последовавших за ними операций, с которыми, к счастью, актриса успешно справилась.

Кто из персонажей «Игры престолов» нравился вам в сериале больше остальных и почему? Следите ли вы за жизнью своих любимцев спустя несколько лет после окончания шоу?