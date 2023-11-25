Как сложилась судьба главной звезды «Рабыни Изауры», которая обрела славу, но не женское счастье

47 лет назад на экраны вышел бразильский сериал «Рабыня Изаура», мгновенно ставший хитом. Главная роль досталась начинающей 19-летней актрисе Луселии Сантус. Расскажем, как сложилась судьба звезды нашумевшей мелодрамы.

Детство и юность

Луселия в 19 лет.

Луселия родилась в небольшом городке в Бразилии, в семье простых рабочих. В одной из школьных поездок она вместе с классом посетила театр. Девочка была очарована спектаклем и твердо решила стать актрисой. В 9 лет она услышала по радио, что одна актриса приглашает детей на прослушивание в новую пьесу. Малышка загорелась идеей, но мама не позволила ей участвовать в кастинге.

Первые шаги в карьере

Девушке удалось пробиться на сцену в 14 лет. В одном из спектаклей ей посчастливилось заменить актрису, переехавшую в столицу. Ее талант не остался незамеченным, и будущей звезде предложили пройти двухлетние актерские курсы, после которых она играла небольшие роли в театрах. Луселия окончила школу, но в университет так и не поступила, поскольку была полностью увлечена своей карьерой.

Луселия в возрасте 53 лет.

До того как стать всемирно известной звездой, Сантуc работала администратором в клинике по снижению веса, параллельно играя в театре. Ее популярность постепенно росла и вскоре она оставила работу, чтобы сняться в большом кино. На тот момент ей было 19 лет. В 1976 году она была утверждена на главную роль в сериале «Рабыня Изаура». Это изменило ее жизнь раз и навсегда.

Главный сериал всей жизни

Теленовелла, снятая по одноименному роману, имела оглушительный успех. Сериал занял первое место в списке самых дублируемых сериалов в мире — его перевели на множество языков. На протяжении 100 серий главная героиня борется за любовь и свободу. Создатели шоу и сама Сантуc не ожидали такого размаха. «На самом деле я даже не знаю, каково это — жить без славы. Меня узнают по всему миру», — сказала в интервью актриса.

Позже ей надоел образ «милашки» и она снялась в весьма откровенной фотосессии. Вероятнее всего, девушка надеялась, что это поможет карьере. Но звезду все равно рассматривали как актрису, способную играть только романтических и нежных натур. В конце концов ей удалось избавиться от этого амплуа и получать более сложные, драматические роли.

В ее фильмографии насчитывается 54 картины, в том числе «Кармен», «Энграсадинья». Из примечательного — Луселия сыграла Сьюзан Маейр в бразильской адаптации «Отчаянных домохозяек»

Личная жизнь и завершение карьеры

Звезда была в браке с композитором и дирижером Джоном Нешлингом. В 1992 году у них родился сын. Мальчик рос вполне здоровым ребенком, но в подростковом возрасте внезапно начал терять слух. Луселия была в ужасе от того, как быстро ее ребенок перестает слышать, но никто по сей день не смог определить причину его глухоты. Сейчас Педро уже 41 год, он носит слуховой аппарат и снимается в фильмах.

Союз Луселии с Нешлингом распался, замуж звезда больше не выходила. В 2017 году у актрисы родилась внучка, с которой она проводит много времени. Одна из последних ее работ — роль в телесериале «Corda Bamba». Там звезда начала играть, когда ей исполнилось 63 года.

От работы на сцене Луселия плавно перешла к экоактивизму. По ее собственным словам, жизнь ее и соратников были в опасности из-за их протестов, направленных на защиту реки Амазонки. Сейчас женщина живет в Португалии и ведет свой блог, посвященный защите окружающей среды.